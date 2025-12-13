التنمر ... مشكلة سلوكية أم إنعكاس لظروف إجتماعية ؟

كيف يمكن أن يؤثر التنمر على العلاقات بين الأصدقاء أو الزملاء ؟

كيف يمكن أن نغرس في الأطفال قيمة إحترام الإختلافات بين الناس لتقليل فرص التنمر ؟

كيف يمكن أن يؤثر التنمر على المجتمع ككل و ليس فقط على الضحايا ؟

ما دور الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي في تشكيل صورة التنمر أو الحد منه ؟

هل يمكن أن يكون المتنمر ضحية في الأصل ؟ و كيف نفهم هذه العلاقة ؟