السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
التنمر ... مشكلة سلوكية أم إنعكاس لظروف إجتماعية ؟
التنمر هو سلوك عدواني متكرر يهدف إلى إيذاء الآخرين أو السيطرة عليهم
و قد يظهر بأشكال مختلفة مثل :
البدني و اللفظي و النفسي و الإجتماعي أو الإلكتروني
هذه الظاهرة لا تقتصر على المدارس فقط بل تمتد إلى أماكن العمل و التجمعات العائلية و مواقع التواصل مما يجعلها مشكلة مجتمعية واسعة
آثارها خطيرة على الضحايا إذ تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس و العزلة و تراجع الأداء و قد تصل إلى إضطرابات نفسية كالإكتئاب و القلق
مواجهة التنمر تتطلب نشر الوعي و تعزيز قيم الإحترام و توفير الدعم النفسي و القوانين الرادعة
للنقاش :
لماذا يلجأ بعض الأشخاص إلى التنمر ؟ هل هو ضعف داخلي أم رغبة في السيطرة ؟
كيف يمكن أن يؤثر التنمر على العلاقات بين الأصدقاء أو الزملاء ؟
ما الفرق بين مواجهة المتنمر مباشرة و طلب المساعدة من الآخرين ؟ أيهما أكثر فعالية ؟
هل يمكن أن يكون المتنمر شخصًا يعاني من مشاكل نفسية أو اجتماعية ؟ و كيف يجب التعامل معه ؟
كيف يمكن أن نغرس في الأطفال قيمة إحترام الإختلافات بين الناس لتقليل فرص التنمر ؟
كيف يمكن أن يؤثر التنمر على المجتمع ككل و ليس فقط على الضحايا ؟
ما دور الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي في تشكيل صورة التنمر أو الحد منه ؟
هل يمكن أن يكون المتنمر ضحية في الأصل ؟ و كيف نفهم هذه العلاقة ؟
ما هي الطرق التي يمكن أن يستخدمها الأصدقاء أو أفراد العائلة لدعم شخص يتعرض للتنمر ؟
النقاش مفتوح
أنتظر تفاعلكم و آرائكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
.....
