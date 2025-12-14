اقرا قبل معاقبة ابنك

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





النتائج المدرسية لأبنائنا … محطة للتعلّم لا للحكم





لقد إنتهى الفصل الأول و أدى أبناؤنا أسبوع الإختبارات و الآن نترقب النتائج بعين الأمل

فلنتذكر أن العلامات ليست نهاية الطريق بل بداية جديدة و فرصة للتعلّم

و أن دعمنا و ثقتنا بهم أهم من أي علامة و نتيجة





النتائج المدرسية لحظة حساسة تتطلب من الأولياء حكمة في التصرف

فهي لا ترتبط فقط بالجانب الدراسي بل تمتد لتشمل مجالات متعددة في حياة الأبناء

فمن الناحية النفسية يحتاج التلميذ إلى كلمة طيبة و إحتضان يزرع فيه الثقة و يخفف... ​