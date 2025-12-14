اقرا قبل معاقبة ابنك

إلياس
الأباء والأمهات الكرام
تستقبلون هذه الأيام نتائج أبنائكم للفصل الأول، ونعلم أنها لحظة يختلط فيها الفخر بالقلق أحيانًا. لكننا نذكّركم أن النتائج ليست نهاية الطريق، بل محطة للتقييم والبناء.
امنحوا أبناءكم جرعة دعم وطمأنينة، فالكلمة الطيبة ترفع الهمة أكثر من أي عتاب. ساعدوهم على فهم مكامن القوة ومواطن التحسين، وكونوا شركاء في توجيههم ورسم خطواتهم القادمة بثقة.
أبناؤكم يحتاجون إلى احتضانكم قبل أي شيء آخر، وإلى إيمانكم بقدراتهم مهما كانت النتيجة. ومع التعاون بين الأسرة والمدرسة، سنصل بهم جميعًا إلى النجاح الذي يليق بطموحهم.
وفق الله أبناءكم وبارك في جهودهم، وجعل نجاحهم نورًا لقلوبكم.
