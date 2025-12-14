اقرا قبل معاقبة ابنك

إلياس

إلياس

أوفياء اللمة
الأباء والأمهات الكرام
تستقبلون هذه الأيام نتائج أبنائكم للفصل الأول، ونعلم أنها لحظة يختلط فيها الفخر بالقلق أحيانًا. لكننا نذكّركم أن النتائج ليست نهاية الطريق، بل محطة للتقييم والبناء.

امنحوا أبناءكم جرعة دعم وطمأنينة، فالكلمة الطيبة ترفع الهمة أكثر من أي عتاب. ساعدوهم على فهم مكامن القوة ومواطن التحسين، وكونوا شركاء في توجيههم ورسم خطواتهم القادمة بثقة.

أبناؤكم يحتاجون إلى احتضانكم قبل أي شيء آخر، وإلى إيمانكم بقدراتهم مهما كانت النتيجة. ومع التعاون بين الأسرة والمدرسة، سنصل بهم جميعًا إلى النجاح الذي يليق بطموحهم.

وفق الله أبناءكم وبارك في جهودهم، وجعل نجاحهم نورًا لقلوبكم.
 
ما شاء الله عليك..
تبارك الله..
زادك الله نشاطا ونفعا...
ستكون لي عودة...

تحياتي..💐
 
شكرًا لك
دعم الأبناء و تعزيز ثقتهم هو أساس نجاحهم

حطيت موضوع مشابه منذ أيام
ام أمينة

الموضوع 'النتائج المدرسية لأبنائنا … محطة للتعلّم لا للحكم'

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


النتائج المدرسية لأبنائنا … محطة للتعلّم لا للحكم


لقد إنتهى الفصل الأول و أدى أبناؤنا أسبوع الإختبارات و الآن نترقب النتائج بعين الأمل
فلنتذكر أن العلامات ليست نهاية الطريق بل بداية جديدة و فرصة للتعلّم
و أن دعمنا و ثقتنا بهم أهم من أي علامة و نتيجة


النتائج المدرسية لحظة حساسة تتطلب من الأولياء حكمة في التصرف
فهي لا ترتبط فقط بالجانب الدراسي بل تمتد لتشمل مجالات متعددة في حياة الأبناء
فمن الناحية النفسية يحتاج التلميذ إلى كلمة طيبة و إحتضان يزرع فيه الثقة و يخفف...
  • جَمِيل
  • أعجَبني
 
