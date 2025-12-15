حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أو الكريسماس وتهنئة الكفار بذلك

عبد العليم عثماني
:: عضو مثابر ::
التفاعل 51
الجوائز 67
- تاريخ التسجيل
- 4 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 610
- محل الإقامة
- الزقم ولاية الوادي
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 ديسمبر 1986
- الوظيفة
- بلدية حساني ع ك
- الحالة الإجتماعية
- أعزب
- العمر
- 35 إلى 40 سنة
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 5
حكم التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة:
لا يجوز للمسلمين تبادل التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية كما لا يجوز لهم الاحتفال بذلك لما في الأمرين من التشبه بالكفار وقد نهينا عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم ): ثم إن التهنئة بيوم يعود كل سنة تدخل في معنى الاحتفال به واتخاذه عيدا وذلك ممنوع أيضا وغير جائز:
لا للاحتفال برأس السنة الميلادية:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن فعل المعاصي مجتمعة أهون من تهنئة النصارى بعيدهم: أحكام أهل الذمة
حكم التهنئة برأس العام الميلادي:
قال الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله: رأس العام الميلادي فإنه لا يجوز التهنئة به لأنه ليس عاما شرعيا بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام:
حكم الاحتفال برأس السنة أو الكريسماس وتهنئة الككفار بذلك: الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله:
عيد النصارى عيد يعود عليهم اجتماعه لغرض ماذا ؟: الآن عيد الميلاد ميلاد المسيح في هذا العيد يجتمعون على ماذا ؟: على التقرب لرب العالمين والتقرب أيضا للمسيح لأنه إله عندهم وهو ابن للإله فيجتمعون على الشرك وعلى التقرب لغير الله وعلى فعل منكرات تفعل في تلك الاجتماعات الشرك والمنكر والمعصية والاختلاط وربما الخمور وربما آلات اللهو أشياء كثيرة فالمسلم ما له ولهذه الأماكن سواء دعي أو لم يدعى لا يحل له أن يذهب لهذه الأماكن وأيضا لا يحل له التهنئة أن يهنئهم يقول: أهنئكم بعيدكم: هو عيد باطل هو تهنئهم على الباطل هل تهنئهم على الباطل ؟: أهنئكم بالعيد أو جعل الله عيدكم عليكم سعيدا هل تهنئهم بالباطل ؟: رجل يثلث ورجل يجتمع على المنكر فيه وتقول له لك مني التهنئة على ماذا تهنئه ؟: تهنئه على قصده السيء في ذاك العيد أو على الفعل السيء الذي يفعله في ذاك العيد على ماذا تهنئه ؟: فمن يفهم حقيقة الإسلام لا يهنئ أهل الباطل على أعيادهم القائمة على الباطل يعني هل فهمت يا من تريد أن تهنئهم على عيد ما على ماذا يقام العيد ؟: وماذا يفعل في هذا العيد ؟: وهل هذا العيد مما يرضي الله أو مما يسخطه ؟: هذه أمور لا بد أن ينظر فيها الإنسان قبل أن يدخل في هذا الأمر والله تعالى أعلم: