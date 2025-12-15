حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أو الكريسماس وتهنئة الكفار بذلك







حكم التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة:





لا يجوز للمسلمين تبادل التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية كما لا يجوز لهم الاحتفال بذلك لما في الأمرين من التشبه بالكفار وقد نهينا عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم ): ثم إن التهنئة بيوم يعود كل سنة تدخل في معنى الاحتفال به واتخاذه عيدا وذلك ممنوع أيضا وغير جائز:







لا للاحتفال برأس السنة الميلادية:







قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن فعل المعاصي مجتمعة أهون من تهنئة النصارى بعيدهم: أحكام أهل الذمة







حكم التهنئة برأس العام الميلادي:







قال الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله: رأس العام الميلادي فإنه لا يجوز التهنئة به لأنه ليس عاما شرعيا بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام:



حكم الاحتفال برأس السنة أو الكريسماس وتهنئة الككفار بذلك: الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله: