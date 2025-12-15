وَاشْ رانا نهّدرو..🤔🙂 معاً لتسليط الضّوء على كلماتٍ نسمعها هُنا وهناك في دُولنا العربيّة من المحيط إلى الخليج & شرح وتأصيل

عدنا..



في الأيام الأخيرة شاهدتُ برنامج المجلس لقناة الكاس القطرية..



وصادف أن قال مُنشِّط الحصّة لأحد الضيوف وهو يحاور ضيفا من المغرب : لا تقُل لهُ يعطيك العافية .. بل قل له يعطيك الصحّة.. لأن كلمة // العافية // عند أهل المغرب تُطلق على النّار. وما كان من الأخ المغربي إلا أن أكّد المعلومة.. لكن لمّا حاولوا أن يفهموا عنه سبب تلك التسمية.. عجز ولم يُقدّم أي شرح..





...



وإليكم الشرح:



صحيح..



أهل المغرب الجار يستعملون كلمة العافية للحديث عن النّار.. أي نار صغيرة أو عظيمة.. حتى في الطبخ.. يقولك زيد العافية.. يعني زيد للنّار..



وهذا الاستعمال والتوظيف صحيح مائة بالمائة وله أصل في اللّغة العربية أو اللّسان العربيّ...



وقد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنه أنّه كان خارج المدينة ذات ليلة.. لشأن ما.. وأبصر جماعة من النّاس مجتمعين على نار.. فناداهم: يا أهل الضّوء .. وكرِه أن يقول: يا أهل النّار.. لما فيها من معنى غير مناسب..

ويدخل في هذا السِّياق أيضا تسمية العرب لمنطقة ما من الصحراء٬ فيها مخاطر ومَهْلَكَة باسم " المفازة " وذلك تفاؤلا وتيمُّناً حتى يقول القائل: سندخُل مفازة..

ومنها أيضا تسمية من لدغته عقرب أو غيرها بمُسمّى: سليم ..