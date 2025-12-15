وَاشْ رانا نهّدرو..🤔🙂 معاً لتسليط الضّوء على كلماتٍ نسمعها هُنا وهناك في دُولنا العربيّة من المحيط إلى الخليج & شرح وتأصيل

أمير جزائري حر
:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
التفاعل 3.7K
الجوائز 443
- تاريخ التسجيل
- 4 جوان 2015
- المشاركات
- 1,572
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 17
تحية طيبة..
هذا المُتصفّح سيكون مُخصّصا لتناول بعض الكلمات التي تُسمعُ هنا وهناك في الجزائر. ودول المغرب الغربي خاصة وفي العالم العربي عامة...
نتناولها بالشرح وتأصيل معناها... حتى نُشيع التقارب والتآلف بيننا.. ففي اللّمة كما بدا لي جنسيات من مختلف الأقطار العربية..
..
والكُلّ مدعُوّ للمشاركة مشكورا موفور الأجر.. وستكون لي مشاركة بعد لحظات حتّى يتضح المقال بالمثال..
فصَبراً..
تحياتي..
هذا المُتصفّح سيكون مُخصّصا لتناول بعض الكلمات التي تُسمعُ هنا وهناك في الجزائر. ودول المغرب الغربي خاصة وفي العالم العربي عامة...
نتناولها بالشرح وتأصيل معناها... حتى نُشيع التقارب والتآلف بيننا.. ففي اللّمة كما بدا لي جنسيات من مختلف الأقطار العربية..
..
والكُلّ مدعُوّ للمشاركة مشكورا موفور الأجر.. وستكون لي مشاركة بعد لحظات حتّى يتضح المقال بالمثال..
فصَبراً..
تحياتي..