وَاشْ رانا نهّدرو..🤔🙂 معاً لتسليط الضّوء على كلماتٍ نسمعها هُنا وهناك في دُولنا العربيّة من المحيط إلى الخليج & شرح وتأصيل

تحية طيبة..💐🤍
هذا المُتصفّح سيكون مُخصّصا لتناول بعض الكلمات التي تُسمعُ هنا وهناك في الجزائر. ودول المغرب الغربي خاصة وفي العالم العربي عامة...
نتناولها بالشرح وتأصيل معناها... حتى نُشيع التقارب والتآلف بيننا.. ففي اللّمة كما بدا لي جنسيات من مختلف الأقطار العربية.. ❤️💐
..
والكُلّ مدعُوّ للمشاركة مشكورا موفور الأجر.. وستكون لي مشاركة بعد لحظات حتّى يتضح المقال بالمثال..

فصَبراً..😎

تحياتي..💐
 
عدنا..

في الأيام الأخيرة شاهدتُ برنامج المجلس لقناة الكاس القطرية..

وصادف أن قال مُنشِّط الحصّة لأحد الضيوف وهو يحاور ضيفا من المغرب : لا تقُل لهُ يعطيك العافية.. بل قل له يعطيك الصحّة.. لأن كلمة // العافية // عند أهل المغرب تُطلق على النّار. وما كان من الأخ المغربي إلا أن أكّد المعلومة.. لكن لمّا حاولوا أن يفهموا عنه سبب تلك التسمية.. عجز ولم يُقدّم أي شرح..

وكذلك لم يستطع أي ضيف آخر شرح ذلك الاستعمال الغريب... للأسف..

...

وإليكم الشرح:

صحيح..

أهل المغرب الجار يستعملون كلمة العافية للحديث عن النّار.. أي نار 🔥 صغيرة أو عظيمة.. حتى في الطبخ.. يقولك زيد العافية.. يعني زيد للنّار..

وهذا الاستعمال والتوظيف صحيح مائة بالمائة وله أصل في اللّغة العربية أو اللّسان العربيّ...

وفي المغرب أيضا عندما يتحدّثون عن الكفيف "أي الأعمى" يقولون: " بْصِيرْ"

وقد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنه أنّه كان خارج المدينة ذات ليلة.. لشأن ما.. وأبصر جماعة من النّاس مجتمعين على نار.. فناداهم: يا أهل الضّوء.. وكرِه أن يقول: يا أهل النّار.. لما فيها من معنى غير مناسب..

ويدخل في هذا السِّياق أيضا تسمية العرب لمنطقة ما من الصحراء٬ فيها مخاطر ومَهْلَكَة باسم " المفازة " وذلك تفاؤلا وتيمُّناً حتى يقول القائل: سندخُل مفازة..

ومنها أيضا تسمية من لدغته عقرب أو غيرها بمُسمّى: سليم..

وغيرها كثير..


تحياتي💐😎
 
