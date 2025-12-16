ذكرى تأسيس المنتدى… موعد مع الوفاء والكلمة الراقية | 18 ديسمبر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

📢 إعلان رسمي​

🎉 بمناسبة عيد تأسيس منتدى اللمة الجزائرية​

📅 18 ديسمبر


بسم الله الرحمن الرحيم


أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


يسرّ إدارة منتدى اللمة الجزائرية أن تتقدّم إليكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان، بمناسبة ذكرى تأسيس المنتدى
التي تصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ يحمل في طياته سنوات من العطاء، والتفاعل الراقي، والكلمة الهادفة.


وبهذه المناسبة الغالية، تعلن إدارة المنتدى عن تنظيم باقة من الفعاليات والمسابقات الاحتفالية
تعبيرًا عن اعتزازنا بجميع الأعضاء الذين كانوا ولا يزالون حجر الأساس في استمرار هذا الصرح الإلكتروني.


🎊 الفعاليات المبرمجة:​

🔹 فعالية «اللمة في عيون أعضائها»
🔹 استرجاع أجمل المواضيع من أرشيف المنتدى


🏆 المسابقات:​

🔸 مسابقة او اثنين ع الخفيف لتغيير الاجواء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل هذا سينشر في موضوع خاص ينشر لاحقا
********************************************* ****

إن هذه الذكرى ليست مجرد تاريخ، بل هي محطة وفاء لكل قلم صادق، ولكل عضو ساهم بكلمة أو فكرة أو تفاعل بنّاء.

✨ فكونوا معنا، وشاركونا فرحة الاحتفال
فـ اللمة بكم تكبر… وبعطائكم تستمر
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام


إدارة منتدى اللمة الجزائرية
 
توقيع الامين محمد
قائمة تنبيهات [2025]
@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84
@afnene @الصقر الأبيض @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66 @هواري بومدين.
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم
 
توقيع الامين محمد
مبروك لمنتدى اللمه استمراريته ومبروك للمسئولين على انشائه ومبروك لكل المساهمين بتواجده ومبروك لأعضاء اللمه الذين استمروا معه ومبروك للجميع هذا الصرح الجميل والمميز
شكرا جزيلا للامين محمد على تذكيرنا وإحياء ذكرى وجود المنتدى …..
 
توقيع aljentel
أمطرت
 

المرفقات

  • image.webp
    image.webp
    2.1 MB · المشاهدات: 1
توقيع aljentel
العودة
Top Bottom