ذكرى تأسيس المنتدى… موعد مع الوفاء والكلمة الراقية | 18 ديسمبر

إعلان رسمي​

بمناسبة عيد تأسيس منتدى اللمة الجزائرية​

18 ديسمبر 18 ديسمبر

الفعاليات المبرمجة:​

كل هذا سينشر في موضوع خاص ينشر لاحقا

إن هذه الذكرى ليست مجرد تاريخ، بل هي محطة وفاء لكل قلم صادق، ولكل عضو ساهم بكلمة أو فكرة أو تفاعل بنّاء.



فكونوا معنا، وشاركونا فرحة الاحتفال

فـ اللمة بكم تكبر… وبعطائكم تستمر

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ​

بسم الله الرحمن الرحيمأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يسرّ إدارة منتدى اللمة الجزائرية أن تتقدّم إليكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان، بمناسبة ذكرى تأسيس المنتدىالتي تصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ يحمل في طياته سنوات من العطاء، والتفاعل الراقي، والكلمة الهادفة.وبهذه المناسبة الغالية، تعلن إدارة المنتدى عن تنظيم باقة من الفعاليات والمسابقات الاحتفاليةتعبيرًا عن اعتزازنا بجميع الأعضاء الذين كانوا ولا يزالون حجر الأساس في استمرار هذا الصرح الإلكتروني.فعاليةاسترجاع أجمل المواضيع من أرشيف المنتدىمسابقة او اثنين ع الخفيف لتغيير الاجواءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ********************************************* ****