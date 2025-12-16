ذكرى تأسيس المنتدى… موعد مع الوفاء والكلمة الراقية | 18 ديسمبر

الامين محمد
إعلان رسمي
بمناسبة عيد تأسيس منتدى اللمة الجزائرية
18 ديسمبر
بسم الله الرحمن الرحيم
أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرّ إدارة منتدى اللمة الجزائرية أن تتقدّم إليكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان، بمناسبة ذكرى تأسيس المنتدى
التي تصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ يحمل في طياته سنوات من العطاء، والتفاعل الراقي، والكلمة الهادفة.
وبهذه المناسبة الغالية، تعلن إدارة المنتدى عن تنظيم باقة من الفعاليات والمسابقات الاحتفالية
تعبيرًا عن اعتزازنا بجميع الأعضاء الذين كانوا ولا يزالون حجر الأساس في استمرار هذا الصرح الإلكتروني.
الفعاليات المبرمجة:فعالية «اللمة في عيون أعضائها»
استرجاع أجمل المواضيع من أرشيف المنتدى
المسابقات:مسابقة او اثنين ع الخفيف لتغيير الاجواء
كل هذا سينشر في موضوع خاص ينشر لاحقا
إن هذه الذكرى ليست مجرد تاريخ، بل هي محطة وفاء لكل قلم صادق، ولكل عضو ساهم بكلمة أو فكرة أو تفاعل بنّاء.
فكونوا معنا، وشاركونا فرحة الاحتفال
فـ اللمة بكم تكبر… وبعطائكم تستمر
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
إدارة منتدى اللمة الجزائرية