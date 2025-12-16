موضوع الاخر /حسان ، العودة للماضي سنة 2010

عندما حل منتصف ليل وخرج جميع الاعضاء اللمة منه إلى النوم و أصبحت اللمة خاوية على عروشها



بدأ حوار عجيب و غريب سجلته لانني وحيد الذي سهرت حتى صباح





لنبدأ



منتدى الترحيب و التهاني = انا بوابة المنتدى يزورني كل جديد و جميع الاعضاء والدوا في داخلي فانا هو بوابتكم فلبد من إحترام مواضيعي و ردودي و انا اول فيكم فانا هو رئيسكم







منتدى واش راك تهدر = انت يا منتدى الترحيب و التهاني يكرهونك كل اعضاء كل واحد يكتب موضوعه الاول فيك ثم لا يرجع لك ثانية و إني أشك ان لك عملاء يردون على مواضيعك حتى لا تموت و يخرجون جدد منك جتى لا يملونك فعليك بالسكوت و انت هو حارس بوابة ليست لك لا سلطة و لا كلمة فألتزم بالصمت و إلا ..؟



منتدى الترحيب و التهاني = هههههههههه أيها المقرعج منتدى واش راك تهدر لا يدخل إليك إلا مقرعجين من الشومارة و الحيطست و المشاغبيين المدارس و العقليات ديزيرة ميزيرية فأنت هو المفرغة عمومية



منتدى واش راك تهدر = أحترم نفسك يا منتدى الترحيب و التهاني فقد تجاوزت حدودك و كلماتك إستفزازية انا مقهى الأصدقاء انا قاعة الحفلات الاعضاء انا أعراس الاعضاء في داخلي يتم التعارف و المحبة و الصداقة في جوفي يتعرفون بينهم أكثر فاكثر أنا القاعة المنتديات اللمة انا هو اكثركم مواضيع و ردود





منتدى الترحيب و التهاني = أنت هو الذي بدأت تستفزز في عندما قلت انهم يكرهونني انا هو قاعة الأعراس و الأفراح و التعازي و عيد المبلاد و كل افراح اما انت يا منتدى واش راك تهدر كل مواضيعك و ردودك عن عقليات ديزيرية ههههههههههههههه





منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك = ما بكم تتكلمون في فراغ و انا غائب عنكم نقول لكم حق حق

انت يا منتدى الترحيب و التهاني مهنتك حارس بوابة فلا تتدخل فيما لا يعنيك

و انت يا منتدى واش راك تهدر عليك بالصمت لأنك تشبه ثرثارة زائدة منبعثة من شارع الجزائري





منتدى واش راك تهدر = و انت يا منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك واش دخلك هنا انت هو مستشفى أمراض العقلية و النفسية ربما مرضت و علينا ان ندويك فأسكت و أبتعد فكل الاعضاء يدخلون إليك حتى يساعدون اهلك في تجاوز محنتهم فأسكت و أبتعد







منتدى الشريعة الإسلامية = واش بيكم اتقوا الله سبحانه و تعالى و توقفوا عن الفتن ما ظهر منها و ما أخفى و ألتزموا بالكتاب الله سبحانه و بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم





منتدى الترحيب و التهاني =قلها يا منتدى الشريعة الإسلامية إلى منتدى واش راك تهدر الذي تكبر و تجبر و قال انا رئيسكم الاعلى





منتدى واش راك تهدر = يا منتدى الشريعة الإسلامية حاول ان تعلمهم السنة النبوية صحيحة و إهتمام بالكتاب الله و أقم الحجة و برهان على الشيعة و طوائف ظالة ثم تعالى لتتدخل نفسك هنا او فيما لا يعنيك





المنتدى السياسي = ألتزموا الصمت و إلا أستدعيت رجال الامن للفك شجار فانتم تبهدلون في بلادنا العزيزة



منتدى دزيري SHOWTIME = أي تبهديلة يا المنتدى السياسي بعتم بلاد و العباد بأبخس الأثمان و تاتي هنا تحكم بين الأبرياء

هل بقت تبهديلة اكثر من حراقة و مراقة ؟؟؟؟ حتى تحكم بين عقلاء





منتدى الأسرة الجزائرية العام = عندما تتحاورن لا تتكلمون بكلام غير لائق لان هنا العائلات و ربات بيوت فاحترموهم





منتدى واش راك تهدر = و هل نحن ابناء شارع أيها منتدى الأسرة الجزائرية العام ؟ نحن متادبون و لا نستحق من يعطي لنا دروس







المنتدى الفلسطيني = أيها الاخوة بني صهيون يتحدون و نحن نتشاجر على شيء تافه ماذا بكم ؟





منتدى واش راك تهدر = يا لمنتدى الفلسطيني عندما تستطيع إقناع فلسطنيين بالإتحاد بينهم تعالى لتعطي لنا دروس



المنتدى الفلسطيني = الآن عرفت سبب المشكلة شجار انت هو سبب يا منتدى واش راك تهدر





المنتدى العام = أسمحولي جاءت متاخر و عندما قرات حواركم أستنتجت أنني من الآن نبدأ في التصليح بين الاخوة اعداء .............الخ





منتدى الترحيب و التهاني = ههههههههه يا المنتدى العام قبل ان تجعل نفسك حاكم عليك اول ان تتوقف عن المواضيعك منقولة و فضائحك متتالية فألتزم بالصمت و أبتعد فالقضية بيني و بين بعض مغرورين





منتدى واش راك تهدر = يا حارس البوابة منتدى الترحيب و التهاني اجلس قرب الباب و لا تتدخل نفسك هنا و إلا ضربتك بضربة لا تجد في جوفك أي موضوع و لا رد ر







منتدى الشكاوي و الإستفسارات = انصحكم ان تتفاهموا بالحور و ليس التهديد و الوعيد و أذا بدأ شجار فاعلم أنني سنفعل ما لا يخرط على بالكم و تصبحون نادمين







منتدى الترفيه و المسابقات = هههههههههههههه ضحكتموني أيها الاغبياء انتم كلكم مضحكون لم نجد في حياة اغبى منكم ههههههههههههه نكت رائعة في حواركم







منتدى الأفلام و السينما = نطلب منكم توقف عن فتنة و شجار و ادخل لتشاهدوا ا اكثر الفيلم مبيع في الأسواق حصل على 258746 مليار دولار هذا صباح







المنتدى العام = أقسم بالله يا منتدى واش راك تهدر إذا عدت تلك كلمة أقسمك قسمين قسم مواضيع و قسم ردود بينهم سد







منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك = ناس مهمومة و مشاكل جمة و فقر و بطالة و منتدى محاربي الصحراء [ منتخب بلادي الجزائر ] يلهي عقول اولاد بلادي إني اعتقد بأن هناك مؤامرة بينه و بين منتدى واش راك تهدر لتخريب اللمة





منتدى عالم الصور = هذا حوار مصور و نهددكم جميع لتعرفون ماذا قلتم عني الامس







منتدى محاربي الصحراء [ منتخب بلادي الجزائر ] = انا ساكت و لن نخلط أو نسب احد لكن عندما تتكلمون عني بسوء و أقسم بالله سندمركم جميع أيها الافاعي





منتدى كأس العالم 2010 - FIFA World Cup 2010 = يا منتدى محاربي الصحراء [ منتخب بلادي الجزائر ] عليك بالإستعداد و اهتمام بالتدريبات و فريق وطني و أبتعد عن هؤلاء الاطفال الصغار هههههههههه





المنتدى العام = احترم نفسك يا منتدى كأس العالم 2010 - انت هو بيبي أيها صغير عندك أسابوعين من والدتك اتيت تحكم و تقظي بيننا أيها صغير









أرشيف المواضيع المخالفة و المكرره = ههههههههههههه تعبت منكم كثير و حان وقت إستقالة من عمل







منتدى واش راك تهدر = أيها زبال أرشيف المواضيع المخالفة و المكرره إذهب لترفد زبل عبر طرق المنتديات اللمة و أسكت او بلع فمك





أرشيف المواضيع المخالفة و المكرره = انا نظاف و انت او انتم زباليين فأنا انظف زبل من أقسامكم لوجه الله

لكن حسب كلامك سنستقيل نهائيا







منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك = أقسم بالله يا منتدى الصحة والحياة تزيد تدخل روحك في شؤوني امحيك من وجود







منتدى الصحة والحياة = صح صح انتم حسبين روحكم عفاريت و نحن حيونات ضك تشوف شكون انا







منتدى المطبخ الجزائري =- أخرجوا من اللمة و ادابزوااااااااا ثماك و هنيونا من فتن و شجار و دبزة







منتدى الإعلانات الإدارية = بعد ساعة نغلق المنتديات اللمة







منتدى شخصيات جزائرية = قد اتصلت بشخصية تاريخية عريقة لتحكم بين اخوة اعداء في اللمة فوافقت









منتدى التاريخ الجزائري = أحذر ان تكون تلك شخصية من حركة او من أقدام السوداء







منتدى المغتربين و المهاجرين = انت يا منتدى التاريخ الجزائري مريض بالإنفصام شخصية أي شخصية تحلم انها حركة شحال من مرة و انا نقول لك حركة ماتوا و هملوا و بقى اولاد بلادنا عزيزة









منتدى بلادي الجزائر = تحيا الجزائر و مجد و الخلود لشهدائنا الأبرار







منتدى حواء الجزائر = أه بعدوا علينا شوى كل يوم فتنة و كل يوم شجار و الله ولوكان متتوقفوش عن دبزة نلبس حايك و نروح







منتدى آدم الجزائر = ههههههههههههه يا منتدى حواء الجزائر روحي نتهناو منك شحال تحلى دنيا بلا بيك تعبنا منكم بزاف بزاف ألبسي حايك و نزيدلك دراهم و روحي برك



منتدى حواء الجزائر = شحال و انا نحاول نطور اللمة و نطبخ لاولاد اللمة بصح هؤلاء لا تربية و لا رجولة ابناء شوارع بصح ربي يخلف علينا و ربي يعرف حقيقة







منتدى واش راك تهدر = أسكتووووووووووووووووو علينا مكفناش اغبياء الترحيب و فرغ واش كاين في قلبك و العام و تبداو في حرب







إحصائيات المنتدى = أسكتواااااااااااااا ساعة راهي 8 صباح و الاعضاء بدوا في دخووول متهدلوناش براك







منتدى الشكاوي و الإستفسارات = غدوة على ساعة 2 ليلا نكملوا قضيتنا و حسابنا بينتنا ننصحكم اسكتوووو اعضاء رهم يدخلوووووو





أياوي تهلاو في روحكم و سلام عليكم و يتبع غدوة حتى نتفاهموا