السلام عليكم و رحمة الله وبركاته



حياكم الله أهل اللمة عساكم بخير إن شاء الله ..



احتاجكم في مساعدة ، قلت ربما اجد ضالتي عندكم ...



عندي صديقيتين واحدة ستتخرج هذا العام إن شاء الله طب وواحدة ختمت القرآن ..



واريد افكار هدايا ميزاينة معقولة ، معرفتش وش نديرلهم..



هل من اقتراحات ؟؟



وبارك الله فيكم ​