سؤال حائرة 🤔🤔 ساعدوني

ذات الشيم

ذات الشيم

:: عضو مثابر ::
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

حياكم الله أهل اللمة عساكم بخير إن شاء الله ..

احتاجكم في مساعدة ، قلت ربما اجد ضالتي عندكم ...

عندي صديقيتين واحدة ستتخرج هذا العام إن شاء الله طب وواحدة ختمت القرآن ..

واريد افكار هدايا ميزاينة معقولة ، معرفتش وش نديرلهم..

هل من اقتراحات ؟؟

وبارك الله فيكم
 
فرز حسب التاريخ فرز حسب الأصوات
قائمة تنبيهات [2025]
@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@afnene @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat @الامين محمد
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66 @هواري بومدين.
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh @حفياد آدم
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@أمير جزائري حر @الامين محمد
@جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم
@أبو خديجة
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
حياك الله وأحسن إليك..
لحافظة القرآن اشتري حجاب جميل مع خمار كما تحب هي.. وإن توفر المال. زيدي حذاء جميل ومُريح.. 👍

وللطبيبة اشتري لها هذا الجهاز:
.Tensiomètre + Stéthoscope
.
IMG_20251217_154410.webp

.
 
توقيع أمير جزائري حر
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
قال أمير جزائري حر:
حياك الله وأحسن إليك..
لحافظة القرآن اشتري حجاب جميل مع خمار كما تحب هي.. وإن توفر المال. زيدي حذاء جميل ومُريح.. 👍

وللطبيبة اشتري لها هذا الجهاز:
.Tensiomètre + Stéthoscope
.مشاهدة المرفق 178311
.
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك اعجبني اقتراح الحجاب جدا

الطونسيومتر عندها، لاننا نشتريه من السنة الثالثة
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي

المواضيع المشابهة

مشكلتي
  • مغلق
علاقتي بين الحلال والحرام ( في الله ساعدوني بترجاكم )
المشاركات
3
المشاهدات
954
Ľă Mîšš HîBă
Ľă Mîšš HîBă
آمِيْرَتُه
الملوخية و الشخشوخة و مراهي دايرة فيا ، ساعدوني !
المشاركات
7
المشاهدات
3K
الحلم الوردي
الحلم الوردي
مشكلتي
في حيرة من أمري ، ساعدوني
المشاركات
12
المشاهدات
2K
بنت الـ25
بنت الـ25
مشكلتي
  • مغلق
حكاية فتاة حائرة ، ساعدوني بالحل الأنسب
2
المشاركات
31
المشاهدات
4K
هاجر K
ه
ش
ارجوكم ساعدوني في حل التمرين فانا حائرة وخصوصا ال5
المشاركات
3
المشاهدات
976
imene23
imene23
العودة
Top Bottom