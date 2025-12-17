ذات الشيم
:: عضو مثابر ::
التفاعل 2.7K
الجوائز 133
- تاريخ التسجيل
- 19 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 796
- آخر نشاط
- الوظيفة
- طبيبة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 7
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
حياكم الله أهل اللمة عساكم بخير إن شاء الله ..
احتاجكم في مساعدة ، قلت ربما اجد ضالتي عندكم ...
عندي صديقيتين واحدة ستتخرج هذا العام إن شاء الله طب وواحدة ختمت القرآن ..
واريد افكار هدايا ميزاينة معقولة ، معرفتش وش نديرلهم..
هل من اقتراحات ؟؟
وبارك الله فيكم
حياكم الله أهل اللمة عساكم بخير إن شاء الله ..
احتاجكم في مساعدة ، قلت ربما اجد ضالتي عندكم ...
عندي صديقيتين واحدة ستتخرج هذا العام إن شاء الله طب وواحدة ختمت القرآن ..
واريد افكار هدايا ميزاينة معقولة ، معرفتش وش نديرلهم..
هل من اقتراحات ؟؟
وبارك الله فيكم