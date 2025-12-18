السلام عليكم

اخوتي بينما انا اتصفح احد المنتديات صادفت وراقت لي هذه الكلمات

وشدت انتباهي

الصداقة قد تكون أعمق من الأخوة..إذا كان الصدق اساسها..

وإذا حاول الصديق ينفع صديقه..ويسدي له النصح...

لست ممن إذا جفاه أخوه أظهر الذم أو تناول عرضا

بل إذا صاحبي بدا لي جفاه عدت بالود والوصال ليرضى

ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفاء

وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى

سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا

واعجبنب قول القائل

أخاك أخاك ان من لا أخأ له

كساع إلى الهيجا بغير سلاح!

نعم

لم لا وصديقك يبادلك الرأي

ويسدي لك المشورة ويفديك بروحه؟!

فلا تخبر بسرك بل أمته ********** وصير من حشاك له حجابا

فما أودعت مثل النفس سرا******** ولا أغلقت مثل الصدر بابا