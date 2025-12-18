هذا الموضُوع أعجبني..👍

أمير جزائري حر
تحية طيبة..
هذا الموضوع لفت نظري بعُنوانه عند دخولي للمنتدى بعد غياب دام لما يقارب الخمس سنوات...
الموضوع لأمين اللّمة: @الامين محمد
عنوانه:
'أحببنا المكان بسبب من يسكنه' أحببنا المكان بسبب من يسكنه
أرجو أن يعمل الرّابط بشكل صحيح.. فلازلت غير متمكِّن من الأمور التقنية في البيئة الجديدة للمنتدى..
ولنعُد للموضوع..
دخلت وقرأته.. فكان يُعبّر عنّي وعن كثيرين ممن عايشوا تلك التجربة..
ووضعتُ مداخلة صدّقتُ فيها على ذلك الإحساس الجميل.. وتلك الحقيقة..
نحنُ نُحبّ أشخاصا.. فنُحبّ المكان والبيئة التي يحيون فيها.. وهذه الظاهرة تنطبق على الواقع وعلى المواقع.. فنحن قبل أن نكون مادة.. كُنّا أرواحاً..
فالإنسان بروحه لا بغلافه الطِّيني..
ألم يقُل السّاعر أبو الفتح البستي:
أقبل على النّفس واستكمل فضائلها فأنت بالنّفس لا بالجسم إنسانُ
وما جعل قيس ابن المُلوّح يُقبّل الجُدران ويحِنُّ إلى الديار.. وقال:
أَمُرُّ عَلى الدِيارِ دِيارِ لَيلى أُقَبِّلَ ذا الجِدارَ وَذا الجِدارا
وَما حُبُّ الدِيارِ شَغَفنَ قَلبي وَلَكِن حُبُّ مَن سَكَنَ الدِيارا
وفي أمثالنا الشعبيّة قالوا الكثير عن ذلك..
وهذا غيض من فيض..
اللِّي يْحَبْ الوَرْدَة يْحَبْهَا بِيهَا بْـ شُوكْهَا .. !
اللِّي يْحَبَّكْ يْحَبْ بَابَكْ وِيْحَبْ حتَّى اَمْسَامِيرْ بابكْ .. !
يَمْشِي الرّْجَلْ وِينْ آيْحَبْ القَلْبْ .. !
وغيرها كثير..
وأجدد شكري لأمين اللمّة @الامين محمد على موضوعه الجميل..
تحياتي
