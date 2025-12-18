أبو يوسف الحسني
فهم ضعيف لقاعدة : الأصل في العبادات التوقيف
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى .
أما بعد :
هناك من يفهم خطأ القاعدة الفقهية " الأصل في العبادات التوقيف " . فيستدل بها لتبديع عمل معين أو ذمه .أو يستدل بها في غير محلها . فرأيت أن أنشره لتعم الفائدة بإذنه تعالى .
******* ******
هناك من يفهم خطأ القاعدة الفقهية " الأصل في العبادات التوقيف " . فيستدل بها لتبديع عمل معين أو ذمه .أو يستدل بها في غير محلها . فرأيت أن أنشره لتعم الفائدة بإذنه تعالى .
والفيديو التالي يوضح بأسلوب سهل معنى هذه القاعدة .وهو للدكتور إبراهيم المرشدي .
بعنوان
معنى قولهم: الأصل في العبادات التوقيف . د إبراهيم المرشدي
فجزاه الله خيرا ومن اتبع سبيل المؤمنين .