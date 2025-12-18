خلوكم رجال ادرسوا منهج السلف من مصادره الأصيلة



خلوكم رجال إن كنتم سلفيين ادرسوا منهج السلف من مصادره الأصيلة: الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله:





قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله: خلوكم رجال إن كنتم سلفيين ادرسوا منهج السلف من مصادره الأصيلة وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ ولا تخشوا في الله لومة لائم ولو انحرف أبوك أو أخوك أجبه لو كان أقرب الناس إليك بين حقيقة ما عنده هذا النصح لله الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ): فين هذه الآيات والأحاديث هذه فين هؤلاء الذين يؤيدون هؤلاء فين هذه النصوص فين منهج السلف فين منهج الأئمة ... ابن باز وغيره فين فين هم ؟: فبارك الله فيكم أنا أعرف أن فيه ترويج للفتن والبدع وتضليل وضحك على الذقون كما يقال فلا يضحكن عليكم أحد كائنا من كان والذي يخطئ أخطأ لو أخطأ ابن تيمية والله نرد خطأه لو أخطا بن باز والله نرد خطأه هذا منهجنا والله الذي لا إله إلا هو أنا رحت للشيخ بن باز قال الشيخ بن باز أنا أنصحه رحتلو قلت له بلغني أنك تريد أن تنصحني ؟: قال: نعم: قلت: ما هي نصيحتك ؟: قال: نصيحتي لو أخطأ بن إبراهيم ولا بن باز رد عليهم: والله الذي لا إله إلا هو: لا تتوقفوا فالشيخ ابن باز كان في أي محاضرة في أي لقاء يقول إنسان كلمة خطأ يرد عليه وكل الناس يعرفون هذا كل طلاب الجامعة القدامى يعرفون هذا من الشيخ ابن باز ما يترك خطأ إلا يرد عليه خطأ في صحيفة في جريدة في موقع في أي شيء ابن باز ما يسكت يرد عليه بارك الله فيكم ويحث السلفيين على الرد ويؤيدهم ويشجعهم هذا منهج السلف وأسال الله أن يثبتنا وإياكم عليه وأن يرزقنا البصيرة في الدين إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:



