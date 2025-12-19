بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم المرسلين .



*********



قاعدة فقهية ( ترك العمل لا يدل على المنع ) .ترد على الذين يكثرون من التبديع دون وجه حق. للإثراء والمناقشة .



*******

فوائد القواعد الفقهية كثيرة ؛ ومنها أنها تساعد على تكوين الملكة الفقهية ويرجع إليها عند الغموض ، لذا حرص العلماء كثيرا قديما وحديثا على تعليمها طلابهم . ​

المقصود بالقاعدة ليس كل ما ترك العمل به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يدل على المنع أو البدعة ونحوهما .

أولا : قصتي مع هذه القاعدة الفقهية غيّرت نظرتي لمفهوم البدعة



قبل فترة سألني صديق " هل تعرف القاعدة الفقهية أو سمعت عنها التي تقول :



"ترك العمل لا يدل على المنع " .



فأجبته " لا" ، فقال سمعت الشيخ الفلاني يقول :" انتبهوا لهذه القاعدة الفقهية جيدا ".- وكررها أي الشيخ - .



وطلب مني أن أبحث له عنها في العم جوجل أو المكتبة الشاملة . فبحثت فوجدتها وتعمقت بشكل جيد . فكانت سببا – بعد فضل الله – في تغيير نظرتي لمفهوم البدعة . وأسأل الله أن يغفر لنا ما بدر منا .

**********



ثانيا : شيء لفت نظري أثناء البحث عن هذه القاعدة.



لفت نظري أثناء البحث عن هذه القاعد المهمة أن أخوتنا الوهابية لا توجد لهم فتاوى كثيرة أو شروح أو تفصيل ونحو ذلك لهذا القاعدة . رغم أنها مهمة جدا في ضبط مفهوم البدعة والتبديع . ومع أنه عند البحث عن أي مسألة في متصفح جوجل ، تجد أول وأكثر ما يظهر؛ هي فتاواهم وأقوالهم غالبا .. ولم أقف على أقوال لهم رغم أني تربيت على شروحهم وفقههم وعقيدتهم .

***********

ثالثا : للمناقشة الهادئة والإثراء والهادف



بعد الذي تقدم خطرت في بالي عدة تساؤلات . رأيت أن أطرحها على إخوتي وأخواتي في هذا القسم لنستفيد من بعض ؛ لأن التبديع بغير وجه حق أمره خطير جدا على الأمة وعلى المبدّع. وكفى بقوله سبحانه وتعالى .



"وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" .



1) لماذا هذه القاعدة ليست منتشرة عند إخوتنا المكثرين من التبديع بغير وجه حق؟ وهل هناك إخفاء متعمد أم جهل بها ؟ أم شيء آخر ؟



2) هل فعلا يسعنا ما وسع السلف قولا وفعلا واعتقادا ؟



فإن كان كذلك - نعم- لماذا الذين يكثرون من التبديع بغير وجه حق لا ينقلون أقوال المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى من المتقدمين ؟وخصوصا في الكثير من المسائل المتنازع فيها اليوم التي تتعلق بالتبديع ؟ مثل المولد النبوي والسبحة.... مع العلم أن السلف رضوان الله عليهم يقسمون البدعة تنقسم إلى قسمين محمود ومذموم كالإمام الشافعي .ومنهم من قسمها لأكثر من ذلك .وليس هنا مجال البسط .



3) هل فعلا " ..كل بدعة ضلالة" على إطلاقها ؟ أم هي من العام المخصوص ؟



وفي الختام ..



أرجو ان يتسع صدر أخواني وأخواتي لمثل هذا الطرح وأتمنى ألّا يزعج أحدا . فالحق لا يزعج أحدا باستثناء الذين ليسوا على حق ،والدين النصيحة .وكذلك لنعبد الله على بصيرة كما أمر سبحانه .



وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين . ​

