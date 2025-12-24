📢 قائمة تنبيهات مواطني اللّمة & تحديث مُتجدّد..📢💐

أمير جزائري حر
تحية طيبة..
هذا الموضوع سيكون هو مصلحة الحالة المدنيّة لمنتدى اللمّة...
كيف..
هنا تجدون قائمة تنبيهات مُواطني اللمّة النّشطين..
نضعها هنا في موضوع مُتاح للجميع.. ويتعاون على تجديدها كُل أوفياء اللمّة من الإدارة أو الأعضاء.. بإضافة من يستجدّ أو حذف ما قد تستدعيه الضرورة...
هذه القائمة الأولى.. وهي آخر تحديث.. حيث أضفت لها أسماء كانت مفقودة فيها وهي:
ام أمينة /أم إسراء / أبو يوسف الحسني
سأضع القائمة في مداخلة مستقلة حتّى يسهل نسخها ولصقها...
تحياتي..
تنبيه للمواطنين..
هذا الموضوع ليس مجالا للمشاركات والمداخلات.. بل يبقى حصريا لتجديد قائمة التنببهات.
ومن كانت له ملاحظة.. تنبيه لخطأ.. طلب بإضافة أسماء جديدة غفلنا عنها.. يمكنه مراسلة طاقم الإدارة المُتاح.. للقيام بما يلزم..
تحياتي..
