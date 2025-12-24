مُدَوَّنَةٌ.. مُلَوَّنَهْ.. بِمَا طَفَا وَمَا صَفَا... سِيَاحَةٌ بَيْنَ عَالَمِي.. وَعَوَالِمَ مُوَازِيَهْ..

تحيّة طيّبة لكُلّ رُوح نقيّة طيّبة تسيحُ في هذا المُتصفّح.. فتتشرّبُ بما شاءت ممّا يرُوق لها ويُشاكِلُها.. من مَعانٍ.. ولطائفَ.. وتتركُ خلفها أريجاً.. شيئاً من ذاتها..
هُوَ أخذٌ وعطاءْ.. تحميلٌ... وتنزيلْ..
فمراحبْ.. بالجميع..
زُوّاراً وعُمّاراً..
هُنا نُذيعُ الأسرارْ.. ونُطلقُ العنانَ للرُّوحِ.. والبَوحِ..
مرّاتٍ من عندي... ومرّات مِمّا راق وصفا وشاكلني..

وهذه أوّل مولودة.. بعد عُقم دام لسنوات...
وُلدت اليوم 24/12/2025.. الساعة 01 و 19 دقيقة..
وها هي ذي أمامكم بدمائها التي وُلدت به..
خام..
...
كانت إجابة على سؤال: من أنت...!؟
فقلت..

أنَا..
مُسافرٌ وحيدٌ..
وحرفِي مُثخنٌ..
وحِبري قدْ أَسِنْ..
وخافقي توقّفت دقّاتهُ..
فلم يعُد يُحصِي تدفُّق الزّمن..
في عالمي استوى القديمُ والجديدُ..
والأفراحُ والحَزَنْ..
مُسافرٌ..
أطوي الزّمن.. بل أعتليهِ..
مستشرفاً..
لمُستقرٍّ في وطنْ..
لا يشبهُ الأوطان في أعرافناَ..
لكنّهُ..
ملاذٌ آمنٌ..
فيه السّكنّ..
أنا مُسافرٌ..
يرى الجُموع حولهُ..
كثيرةً..
صاخبةً..
ولا يُرى..
طيفٌ شفيفٌ..
أنّى يُرى..
لِمن وَرى..


آخر تعديل:
توقيع أمير جزائري حر
من لم يشُكّ لم ينظُر..
ومن لم ينظُر.. لم يُبصرْ..
ومن لم يُبصر.. بقِيَ في متاهاتِ العَمَى..

القائل: أبو حامد الغزّاليّ

توقيع أمير جزائري حر
توقيع أمير جزائري حر
أهلا..
راق لي جدا العنوان..
و الكلمات جميلة راقية بجمال تواجدك أخي الكريم..
في المتابعة
 
توقيع أم إسراء
ألف مبروك إفتتاح هذه المدونة
خطوة موفقة بإذن الله
و أتمنى أن تكون بداية مليئة بالإبداع و التألق
في المتابعة ....
 
توقيع ام أمينة
مبارك الافتتاح ..
نترقّب فيها ما يُشبهك و يُدهشنا

في المتــابعة ..
 
توقيع لمعانُ الأحداق
وما أجملها من مولودة وأبهاها، نبارك لك إفتتاح المدونة🎉دام العطاء والتميز
 
مُبارك افتتاح المدوّنة
أسأل الله أن يجعلها فاتحة خير عليك
وعلى المنتدى
كم يروقني عالم المدوّنات
مُتابِعة ..
 
توقيع ذات الشيم
اليوم كنت أكتب شيئا عن الولادة
فلمّا قرأت أول مولودة
ظننتها حقيقة للوهلة الأولى 🙂
 
توقيع ذات الشيم
مبارك الافتتاحية هذه المدونة
شكرا على الكلمات المميزة و الرائعة
دمت مبدعا في سماء المنتدى جعلها الله في ميزان حسناتك
 
الحياةُ قاسية..
وكثيرٌ منّا يُحبّ في بعض الأحيان تعليقَ إخفاقاتِ الحياةِ على مِشْجَبٍ ما..
والحقيقة أنّنا لسنا مُطالبينَ دائماً بالبحث عن جاني..
أحياناً يجدُر بنا أن نمضي لحال سبيلنا فقط.. ولا ننظر للوراء..

../
 
توقيع أمير جزائري حر

أنا والسِّيجارة..
..

مَحْبُوبَتِي سَيِّدَةٌ أَنِيقَةٌ..
لهَا عبِيرٌ آسرٌ..
وأنا على خُطاها سائرٌ..
أنا مُبتلًى.. بها وَلِهَا..
أنا عَاشِقٌ..
فِي بَحْرِهَا غَرِيقْ..
وأُمّها مِن بلدِ المَايَا العريقْ..
مشهورةٌ باسمٍ جميلٍ..
فيهِ نغَمْ..
بِلَهجَةِ الإسبانِ يُنْطَقْ:
نِيكُوتِيَانَهْ..
مَعْشُوقَتِي كَانَ اسْمُهَا سِيجَارُو..
صَارَ اسمُها سِجَارَةْ..
رفيقتي في اللّيل والنّهارْ..
فلا أطيقُ بُعْدَهَا..
ليومٍ واحدٍ..
وفَقْدُهَا خَسَارَة..
أصَابعي الثّلاثْ..
تزُفّها برِقّةٍ إلى فَمِي..
ألثُمُهَا..
أشُمُّ رِيحَهَا..
أَمْتَصُّ رِيقَهَا..
تصيرُ في دمِي..
فَأَنٌتَشِي...
أَسْلُو هُمُومِي..
وَكُلَّ شِي..
وَتَعْتَلِي وَجْهِي نَظَارَة..
سِجَارتِي صَغِيرةٌ في حَجْمِهَا..
لَكِنَّهَا.. بِفِعْلِهَا جَبّارَةْ..
هِيَ مَلْجَئِي..
فِي مَنْشَطِي وَمَكْرَهِي..
أَدْمَنْتُهَا..
فَصِرْتُ عَبْدَهَا..
لا أَمْلِكُ العِتَاقَ مِنْ أَصْفَادِهَا..
وَلاَ تَحَرُّراً.. كَرَّرتُهُ تِكْرَارَا..
وَدَارَ بَيْنَنَا تَجَاذُبٌ..
مَدٌّ وَجَزْرٌ..
صَدٌّ وَوُدٌّ..
لَكِنَّنِي أَعُودُ كُلَّ مَرَّةٍ..
إِلَى وِصَالِهَا..
مُخْتَلِقاً أَعْذَارَا..
لَكِنَّ صَوتاً دَاخِلِي..
قَد انْبَرَى يَدُقُّ لِي إنْذَارَا..
أَنِ اسْتَفِقْ.. وانْظُرْ إِلَى مَا صَارَ..
فَالجِسْمُ ذَا أَمَانَةٌ..
تَسَمَّمَتْ أَعْضَاؤهُ..
يَكَادُ أَنّ يَنّهَارَ..
وَحِينَهَا أيْقَنْتُ أَنِّي مُسْرِفٌ..
وَأَنّهَا مُهْلِكِي..
فالعلمُ بيّن ضُرّها..
وقدّم الإعْذَارَ..
أَنّ السِّجَارَةَ قَاتِلٌ..
وَعَدَّدَ الأَخْطَارَ..
فسألتُ نَفْسِيَ قَائِلاً..
إِلَى مَتَى تَسْوِيفُكِ..
هَلْ مِنْ سَبِيلٍ..
لِنَهْتَدِي وَنُحْرِزَ انْتِصَارَا..
فَقَالَ نَاصِحِي..
يَا صَاحِبِي أَبّشِرْ..
أَلَيْسَ رَبُّكَ رَاحِماً غَفّارَا..
أَلَيْسَ رَبُّكَ قَادِراً قَهَّارَا..
أَظْهِرْ لَهُ.. عَزْماً صَدُوقاً خَالِصاً..
وَقُلْ إِلَهِي..
أَتَيْتُ طائعاً..
مُنْكَسِراً مُخْتَارَا..
أَظِلَّنِي بِمَعِيَّتِكْ..
إِنِّي اتَّخَذْتُ قَرَارَا..
طَلَّقْتُهَا ثَلاثَةً..
تِلْكَ الخَبِيثَةُ..
لا أرِيدُ رُجوعَهَا..
أَكْمِلْ لِي رَبِّي المُبْتَغَى..
وَعَلَى الحَبِيبِ المُصْطَفَى..
أَزْكَى الصَّلاةِ.. وَآلِهِ..
وصحابةً أَخْيَارَا..

../
 
توقيع أمير جزائري حر
الف مبروك و ستكون هذه المدونه بحول الله رافدا من روافد دعم المنتدى وسنجد نحن القراء بهذه المدونه ما يسرنا لانك تملك حرفا مميزا فالف مبروك وفالك التوفيق ….
 
توقيع aljentel
ومن فقد الشّغف.. ستبدو له الحياة بلا طعم ولا لون.. ولا رائحة...

../
 
توقيع أمير جزائري حر

كثير من النّاس نجدهُ حامداً.. لكنّه بغفل أن يكون شكورا..
والمُوفّق هو من هُدي وجمع الحمد والشّكر..

../
 
توقيع أمير جزائري حر
لا تنتظر حتّى تسمع كلمة: ارحل..
كُن لبيباً وتعلّم قراءة الإشارات.. وغادر بصمت ذلك أكرم..
ولا تنسَ التماس العُذر لمن فارقتهم..
فليس كُلّ شيء يُقال..
وبذلك تكون كريماً مرّتين..

../
.
 
توقيع أمير جزائري حر
في صحراء الأمل..
هام النّبضُ على وجهه يقفُو الأثر..
أثر الغياب..
وكُلّما لاح لهُ أمل..
لم يكُن سوى السّراب..

../
 
توقيع أمير جزائري حر
وبكِ سيدتي المحترمة..
الحمد لله. وشكرا على إبداء الرأي..
يسعدني ذلك
زادكم الله جمالا أخيّتي.. في قلوبكم وأرواحكم..
تُكرمين..💐🙂
 
توقيع أمير جزائري حر
يبارك فيك يا طيّبة..
لنا ولكم كل التوفيق..
شكرا على الدعاء الطيّب..
إن شاء الله..
بمتابعتكم ودعمكم الدائم..
تُكرمين..💐👍
 
توقيع أمير جزائري حر
