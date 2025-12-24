🇩🇿 غَبَاءُ فرنسا... داءٌ لا دواءَ لهُ..& عاشت الحزائر حُرّة مُستقلة..💐❤️🇩🇿

1. سياسة استعمارية تقوم على التمييز

بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، اعتبرت الجزائر إقليماً فرنسياً، لكن لم تعتبر سكانها الأصليين مواطنين متساوين مع الفرنسيين الأوروبيين.

لذلك اخترعت وضعاً قانونياً خاصاً سُمّي:

فرنسي غير مواطن (Français non citoyen)

هذا الوصف سمح لفرنسا بالتحكم في الجزائريين دون منحهم حقوق المواطنة.

2. معنى صفة “الأهالي”

كلمة الأهالي لم تكن مجرد وصف، بل تصنيف قانوني عنصري يعني:

• خضوع الجزائريين لقوانين خاصة (قانون الأهالي)

• حرمانهم من:

• حق التصويت

• التمثيل السياسي الحقيقي

• المساواة أمام القضاء

• فرض عقوبات جماعية وسجون وغرامات دون محاكمة عادلة

3. لماذا “فرنسي” ولكن “غير مواطن”؟

فرنسا قالت:

• الجزائري فرنسي من حيث السيادة

• لكنه ليس مواطناً لأنه:

• مسلم

• يخضع للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية

وكان على الجزائري إذا أراد الجنسية الفرنسية الكاملة أن:

• يتخلى عن الإسلام وقوانينه

• أي التخلي عن هويته الدينية والثقافية

ولهذا رفض أغلب الجزائريين ذلك.

4. الهدف الحقيقي من هذا التصنيف

هذا النظام خدم فرنسا في:

• نهب الأراضي

• استغلال اليد العاملة

• حماية امتيازات المستوطنين الأوروبيين

• منع الجزائريين من المطالبة بحقوق متساوية

5. متى انتهى هذا الوضع؟

• بقي الجزائريون “أهالي” حتى ثورة 1954

• ولم يُلغَ هذا التصنيف فعلياً إلا بعد استقلال الجزائر سنة 1962

الخلاصة: