🇩🇿 غَبَاءُ فرنسا... داءٌ لا دواءَ لهُ..& عاشت الحزائر حُرّة مُستقلة..💐❤️🇩🇿

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

تحيّة طيبة..💐❤️🇩🇿
التّاريخ لا يرحم...
تاريخ فرنسا الاستدماريّ وحقدُها وغباؤُها الّذي دفعت ثمنه ولا تزال في الجزائر وكُلّ إفريقيا...
ولا تزال فرنسا تمارس نفس السياسة الغبيّة في سياستها الخارجيّة مع الجزائر..
وها هو ذا نموذج حيّ لذلك الحقد والغباء في مقال نقلتُه من صفحة الأستاذ مسعود زرفاوي..
مع بطاقة هُويّة لجزائري مِمّن كانت تُصنّفُهم فرنسا دُون البشر.. مواطن من الدّرجة الثانية..
ونسأل الله أن بسلّط عليها المزيد من الغباء.. حتّى تُطرد من كُلّ إفريقيا..
كان هذا تعليقي..
........................
وإايكم المقال المنقول..
.
FB_IMG_1766580415417.webp

.
لماذا عاملت فرنسا الجزائريين بصفة “الأهالي” (Indigènes) وكتبت في بطاقاتهم “فرنسي غير مواطن”؟
1. سياسة استعمارية تقوم على التمييز
بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، اعتبرت الجزائر إقليماً فرنسياً، لكن لم تعتبر سكانها الأصليين مواطنين متساوين مع الفرنسيين الأوروبيين.
لذلك اخترعت وضعاً قانونياً خاصاً سُمّي:
فرنسي غير مواطن (Français non citoyen)
هذا الوصف سمح لفرنسا بالتحكم في الجزائريين دون منحهم حقوق المواطنة.
2. معنى صفة “الأهالي”
كلمة الأهالي لم تكن مجرد وصف، بل تصنيف قانوني عنصري يعني:
• خضوع الجزائريين لقوانين خاصة (قانون الأهالي)
• حرمانهم من:
• حق التصويت
• التمثيل السياسي الحقيقي
• المساواة أمام القضاء
• فرض عقوبات جماعية وسجون وغرامات دون محاكمة عادلة
3. لماذا “فرنسي” ولكن “غير مواطن”؟
فرنسا قالت:
• الجزائري فرنسي من حيث السيادة
• لكنه ليس مواطناً لأنه:
• مسلم
• يخضع للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية
وكان على الجزائري إذا أراد الجنسية الفرنسية الكاملة أن:
• يتخلى عن الإسلام وقوانينه
• أي التخلي عن هويته الدينية والثقافية
ولهذا رفض أغلب الجزائريين ذلك.
4. الهدف الحقيقي من هذا التصنيف
هذا النظام خدم فرنسا في:
• نهب الأراضي
• استغلال اليد العاملة
• حماية امتيازات المستوطنين الأوروبيين
• منع الجزائريين من المطالبة بحقوق متساوية
5. متى انتهى هذا الوضع؟
• بقي الجزائريون “أهالي” حتى ثورة 1954
• ولم يُلغَ هذا التصنيف فعلياً إلا بعد استقلال الجزائر سنة 1962
الخلاصة:
فرنسا صنّفت الجزائريين كـ “أهالي” و”فرنسيين غير مواطنين” لتبرير الاستعمار قانونياً، وحرمانهم من الحقوق، والحفاظ على هيمنة المستوطنين الأوروبيين.

../
 
الاستعمار لا يكتفي باحتلال الأرض .. هو يسعى أولًا إلى كسر الإنسان
و فرنسا لم ترَ في الجزائري إنسانًا كاملًا .. رأته رقمًا ..
بقانون الأهالي جمعت بين نقيضين : تأخذ الأرض باسم السيادة ، و تمنع الإنسان باسم القانون
أشبه بـ " حكم بالإقصاء " .. يجعل الظلم يبدو و كأنه نظام
بها شرّعت التمييز ، و بهدوءٍ إداري جرّدت الجزائري من حقه في أن يكون مواطنًا في أرضه
محاولة مدروسة لطمس الإنسان ، و تشويه الانتماء ، و تحويل الوطن إلى ملكية بلا شعب
أن تكون " فرنسيًا " حين تُساق إلى الضرائب و العمل القسري
و " غير مواطن " حين تطلب حقًا ، أو عدلًا ، أو صوتًا

أتذكر حين درسناه في التاريخ .. عَرِّف قانون الأندجينا ..
يعني حتى اسمه باللغة العربية غير عربي .. قانون الأهالي ..

الحمد لله خرج الجزائري و قال " لا "
لم يقبل أن يكون هامشًا في بطاقة استعمارية ..
[ التاريخ لا يرحم .. لكنه يُنصف ]

بوركت على الإفادة أيها الأمير
شكرا ..

تحية طيبة
 
سياسة الاستدمار واحدة ..
والمشكل أننا بقينا تحت سيطرتهم حتى بعد الاستقلال
كأننا لم نستقلّ
لكن لاحظت مؤخرا أننا بدأت نتحرر منهم
من خلال المعاملات التّجارية
الحمد لله ، ربي يدومها
 
فرنسا جرّدت الجزائريين من حقوقهم فحوّلتهم لمواطنين من الدرجة الثانية لكن الظلم أشعل ثورة التحرير حتى نالوا إستقلالهم و الحمد لله
شكرا لك على الموضوع
 
رحم الله شهداءنا الابرار
بورك فيك على طرحك القيم
 
قال لمعانُ الأحداق:
الاستعمار لا يكتفي باحتلال الأرض .. هو يسعى أولًا إلى كسر الإنسان
إضغط للتوسيع...
أهلا بك @لمعانُ الأحداق
تماما..
أو إخضاعه باسم الدين والتنصير..
وحتّى من يتنصّر يبقى مواطنا من الدرجة الثانية...
هم عنصريّون... وغباؤهم وعنصريتهم هي من تخرجهم الآن من إفريقيا..
دوام الحال من المحال..
قال لمعانُ الأحداق:
و فرنسا لم ترَ في الجزائري إنسانًا كاملًا .. رأته رقمًا ..
بقانون الأهالي جمعت بين نقيضين : تأخذ الأرض باسم السيادة ، و تمنع الإنسان باسم القانون
أشبه بـ " حكم بالإقصاء " .. يجعل الظلم يبدو و كأنه نظام
بها شرّعت التمييز ، و بهدوءٍ إداري جرّدت الجزائري من حقه في أن يكون مواطنًا في أرضه
محاولة مدروسة لطمس الإنسان ، و تشويه الانتماء ، و تحويل الوطن إلى ملكية بلا شعب
إضغط للتوسيع...
هو نفس السلوك العنصري الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين..
ولعل الاستدمار الفرنسي كان أسوء من الصهبونية.
قال لمعانُ الأحداق:
أن تكون " فرنسيًا " حين تُساق إلى الضرائب و العمل القسري
إضغط للتوسيع...
والعسكري... كما دفعوا بالجزائريين في جبهات حروبهم في فيتنام... وضد الألمان...
قال لمعانُ الأحداق:
و " غير مواطن " حين تطلب حقًا ، أو عدلًا ، أو صوتًا
إضغط للتوسيع...
وهو ما حدث في 8 ماي 1945
قال لمعانُ الأحداق:
أتذكر حين درسناه في التاريخ .. عَرِّف قانون الأندجينا ..
يعني حتى اسمه باللغة العربية غير عربي .. قانون الأهالي ..
إضغط للتوسيع...
ربما الأهالي كلمة مهذبة... قليلا..
هم كانوا يرون الأفارقة والعرب كخلق دون البشر...
والناريخ الآن يفضحهم..
قال لمعانُ الأحداق:
الحمد لله خرج الجزائري و قال " لا "
لم يقبل أن يكون هامشًا في بطاقة استعمارية ..
[ التاريخ لا يرحم .. لكنه يُنصف ]
إضغط للتوسيع...
أكيد... والله يرحم الرجال والنساء الذين ضحوا لطرد المستدمر..
قال لمعانُ الأحداق:
بوركت على الإفادة أيها الأمير
شكرا ..
إضغط للتوسيع...
والشكر لكم موصول على المتابعة والإثراء في كل مرة..
قال لمعانُ الأحداق:
تحية طيبة
إضغط للتوسيع...
ولكم خالص العرفان والإكرام..
 
قال ذات الشيم:
سياسة الاستدمار واحدة ..
إضغط للتوسيع...
أتفق معك.. هو سرّ محض..
لا فرق بين لون ولون..
قال ذات الشيم:
والمشكل أننا بقينا تحت سيطرتهم حتى بعد الاستقلال
كأننا لم نستقلّ
إضغط للتوسيع...
بقينا ومازلنا... في معركة معه..
والتحرير مستمر..
قال ذات الشيم:
لكن لاحظت مؤخرا أننا بدأت نتحرر منهم
من خلال المعاملات التّجارية
الحمد لله ، ربي يدومها
إضغط للتوسيع...
الحمد لله...
في تلأيام الأخيرة صوّت البرلمان على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي...
لعلها بداية... ولو متأخرة جدا.. بعد 63 سنة

../
 
قال ام أمينة:
فرنسا جرّدت الجزائريين من حقوقهم فحوّلتهم لمواطنين من الدرجة الثانية لكن الظلم أشعل ثورة التحرير حتى نالوا إستقلالهم و الحمد لله
شكرا لك على الموضوع
إضغط للتوسيع...
الحمد لله..
بقي 142 سنة...
والآن بعد 63 سنة استقلال ما زلنا في شدّ وجذب معه...
المعركة مستمرة
../
 
قال أمير جزائري حر:
الحمد لله...
في تلأيام الأخيرة صوّت البرلمان على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي...
لعلها بداية... ولو متأخرة جدا.. بعد 63 سنة
إضغط للتوسيع...
أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل ..
 
"‏إنْ نَسِيتُمْ أذى العدوّ هَلَكتُمْ

فتواصَوا بالحِقدِ جِيلاً فَجِيلا".
 
كما قال الدكتور مولود قاسم نايت بلقاسم الاستدمار وليس الاستعمار
 
مافعله المجرمون امر لا يغتفر لم يرى العالم مثيله كتدمير شامل ممنهج لامة كانت قائمة بكل مقوماتها.
كيف نجت الامة من تلك المحنة؟
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون
 
ما فعلته فرنسا الهمجية في الجزاير
اكثر من مجرد استعمار
بل كانت همجية وحشية لم تعرف البشرية مثيلا لها
شتى انواع التنكيل و التعذيب و التهجير و السرقة المادية و المعنوية
و محاولة تغيير الهوية و التاريخ و الدين شي رهيب لا يمكن ان يوصف في اسطر
لذالك نحقد على فرنسا و كرهها دين كما نصلي و نصوم
و مازالت لحد اليوم تحاول احداث الفوضى بواسطة اذبابها الحركى الجدد
تحت مسمى المثقفيم المؤثرين المأجورين و بعض القنوات
و الوسائط . و لن تمل فرنسا في محاولاها و لن نمل ففي فضح مخططاتها
و ما بيننا من ثأر و جرح لم يلتئم و لم يطوى
 
قال أمير جزائري حر:
إن نسينا نحن..
فهم لم ولن ينسوا أننا طردناهم رّ طردة....
إضغط للتوسيع...
نعم نحن
الجزائريون يحبون فرنسا ( ليس الكل)
ولكن حسب الاحصائيات
الجالية الجزائرية في فرنسا أكثر
نسوا كل إجرامهم!
 
قال فادي محمد:
كما قال الدكتور مولود قاسم نايت بلقاسم الاستدمار وليس الاستعمار
إضغط للتوسيع...
نعم أحسنت..
هو استدمار للإنسان خاصة...
لأنه طمع أنه سيبقى في هذه البلاد فشيّد وبنى بعض العمران..
../
 
قال فريد أبو فيصل:
مافعله المجرمون امر لا يغتفر لم يرى العالم مثيله كتدمير شامل ممنهج لامة كانت قائمة بكل مقوماتها.
إضغط للتوسيع...
نعم..
كنت نسبة الأمية شبه منعدمة كما يقول المؤرخون..
وكان اللسان نقيا من الرطانة والكلمات المفرنسة التي ترسخت في لهاجاتنا..
قال فريد أبو فيصل:
كيف نجت الامة من تلك المحنة؟
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون
إضغط للتوسيع...
نجت بفضل عزم الرجال... ولو أن الزمن طال..
ولا زلنا نحتاج لمزيد من التحرر وتنقية الهوية مما داخلها من ثقافة ليست أصيلة فينا..
ومن عملاء لا زالوا يعشقون فرنسا..

../
 
قال الامين محمد:
ما فعلته فرنسا الهمجية في الجزاير
اكثر من مجرد استعمار
بل كانت همجية وحشية لم تعرف البشرية مثيلا لها
إضغط للتوسيع...
أتفق معك تماما..
هي أكثر من الصهيونية وما تفعله في فلسطين.. ولكن مرت جرائمها في صمت بسبب غياب الإعلام...
في الأيام الأخيرة فقط نشرت هذه الصورة..
لعدد الشهداء في فاسطين كما تلاحظ..
رقم لا يقارن بحجم إجرام فرنسا...
.
FB_IMG_1767938786966.webp

.
قال الامين محمد:
شتى انواع التنكيل و التعذيب و التهجير و السرقة المادية و المعنوية
و محاولة تغيير الهوية و التاريخ و الدين شي رهيب لا يمكن ان يوصف في اسطر
إضغط للتوسيع...
جرائم رڨان وحدها تكفي لتلطيخ وجوههم بالعار إلى أبد الدهر..
قال الامين محمد:
لذالك نحقد على فرنسا و كرهها دين كما نصلي و نصوم
إضغط للتوسيع...
تماما..
قال الامين محمد:
و مازالت لحد اليوم تحاول احداث الفوضى بواسطة اذبابها الحركى الجدد
تحت مسمى المثقفيم المؤثرين المأجورين و بعض القنوات
و الوسائط . و لن تمل فرنسا في محاولاها و لن نمل ففي فضح مخططاتها
و ما بيننا من ثأر و جرح لم يلتئم و لم يطوى
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك...
ءلك نهج الأحرار والحرائر...
عليه ماضون..

../
 
