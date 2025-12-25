تأملات في عام مضى .. إنجازات بلا أضواء ~~

السلام عليكم و رحمة الله

إنه موسم الحديث عن إنجازات و إخفاقات العام

بين من يبالغ في استعراض النجاحات ، و يجعل منها أضواءً تذهل العيون و يجعل النفس تتوه في وهم المجد

و مَن يغرق في التشاؤم فلا يرى قيمة لأي شيء قام به هو أو غيره

===

بعيدًا عن العناوين الكبيرة و الأرقام المتلألئة

بعيدًا عن أضواء الإعلانات و المدح العام

هناك إنجازات لا تُرى ..

أن تكون معطاءً في عالم يسوده المصلحة ،

سليم الصدر في زمن امتلأ بالضغائن ،

عاشقًا للعلم في مجتمع يحتفي بالجهل ،

نصيرًا للمستضعفين ، ممتنعًا عن تبرير ظلم أو تأييده ،

محافظًا على مواقفك العادلة رغم ما يحيط بك من فوضى ،

و متسترًا بالستر الإلهي في عالم يهوى الفضيحة ،

قادرًا على الكسب رغم ضيق حال الدنيا ،

و مُحاطًا بصحبة صالحة توصيك بالصبر و تعينك على نوائب الدهر

===

أن تجد سعادتك في ساعة تأمل صامتة ،

في صلة رحم تمتد بالحب و الرحمة ،

حتى لو لم تُوثق على مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى لو لم يشاركك أحد تلك اللحظة ..

أن ترى النجاح في تعليم غيرك ، في جهد تبذله دون أن يُسجل في سيرتك الذاتية ،

أو في قراءة كتب تحبها ، أو صنع طعام ما

رغم أنه لن يُذكر في أي ملف شهادات

كل هذه اللحظات ، مهما بدت صغيرة ، هي إنجاز حقيقي ، و فلاح صامت



===



أن يكون لديك ما يوقظك كل صباح ، مهما رآه الناس صغيرًا ،

شعور يملأ قلبك بالشغف ، و يمنحك الدافع لتستقبل الحياة ،

فهذا أعظم ما يمكن أن تحمد الله عليه

أن تدرك قيمة صحتك ، و أن لا يكون فراغك عبئًا عليك ،

و أن يبقى قلبك نابضًا بالهدوء و الرضا ،

و أن يحفظك الله من كل ما يطفئ روحك ، و يملأ قلبك بما يحييه

===

ختاما ..

إنه ليس مجرد عام ينتهي

هو رحلة عطائك و اخلاصك و صدقك و قيمك التي حفظت

و نعم الله التي أحاطت بك

كن شَكـــورًا ..

تحية طيبة