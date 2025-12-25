تأملات في عام مضى .. إنجازات بلا أضواء ~~

السلام عليكم و رحمة الله

إنه موسم الحديث عن إنجازات و إخفاقات العام
بين من يبالغ في استعراض النجاحات ، و يجعل منها أضواءً تذهل العيون و يجعل النفس تتوه في وهم المجد
و مَن يغرق في التشاؤم فلا يرى قيمة لأي شيء قام به هو أو غيره

===

بعيدًا عن العناوين الكبيرة و الأرقام المتلألئة
بعيدًا عن أضواء الإعلانات و المدح العام
هناك إنجازات لا تُرى ..
أن تكون معطاءً في عالم يسوده المصلحة ،
سليم الصدر في زمن امتلأ بالضغائن ،
عاشقًا للعلم في مجتمع يحتفي بالجهل ،
نصيرًا للمستضعفين ، ممتنعًا عن تبرير ظلم أو تأييده ،
محافظًا على مواقفك العادلة رغم ما يحيط بك من فوضى ،
و متسترًا بالستر الإلهي في عالم يهوى الفضيحة ،
قادرًا على الكسب رغم ضيق حال الدنيا ،
و مُحاطًا بصحبة صالحة توصيك بالصبر و تعينك على نوائب الدهر

===

أن تجد سعادتك في ساعة تأمل صامتة ،
في صلة رحم تمتد بالحب و الرحمة ،
حتى لو لم تُوثق على مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى لو لم يشاركك أحد تلك اللحظة ..
أن ترى النجاح في تعليم غيرك ، في جهد تبذله دون أن يُسجل في سيرتك الذاتية ،
أو في قراءة كتب تحبها ، أو صنع طعام ما
رغم أنه لن يُذكر في أي ملف شهادات
كل هذه اللحظات ، مهما بدت صغيرة ، هي إنجاز حقيقي ، و فلاح صامت

===

أن يكون لديك ما يوقظك كل صباح ، مهما رآه الناس صغيرًا ،
شعور يملأ قلبك بالشغف ، و يمنحك الدافع لتستقبل الحياة ،
فهذا أعظم ما يمكن أن تحمد الله عليه
أن تدرك قيمة صحتك ، و أن لا يكون فراغك عبئًا عليك ،
و أن يبقى قلبك نابضًا بالهدوء و الرضا ،
و أن يحفظك الله من كل ما يطفئ روحك ، و يملأ قلبك بما يحييه

===

ختاما ..
إنه ليس مجرد عام ينتهي
هو رحلة عطائك و اخلاصك و صدقك و قيمك التي حفظت
و نعم الله التي أحاطت بك
كن شَكـــورًا ..


تحية طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]
الله يبارك..
إبداع بحقّ.. ما خليتيلنا ما نقولو..😁
نص كأنه قطعة موسيقية لا تتجزّأ..

متابع ومشارك لاحقا..

جزاك الله كُلّ خير..
نحمد الله على وجود أمثالكم..💐👍
 
كم انتِ رائعه يالمعان
ان ما تطرقتي له هو قمة العطاء والنجاح
لكن البعض لايدرك ذلك لكنه بعد موضوعك هذا الذي اعتبره طرحا مميزا يستحق ختم التميز بجداره عرف من لم يعرف ان عامه لم يمضى سدى طالما تحقق له ما أشرتي اليه …

شكرا جزيلا لك …
 
قيمة الإنسان في غِنى نفسِه وعقلِه، وفي استشعار نعم الله، وأعظم إنجاز أن يسلم من فِتنِ الدنيا.
شكرا على الموضوع القيم 💚
 
انها سنة الحياة سنين مرت علينا بافراحها واحزانها
 
الإنجاز لا يُقاس بما يراه الناس بل بما يبقى في القلب من صدق و عطاء
فكل لحظة رضا و كل موقف عدل و كل نعمة حفظها الله لنا هي شهادة على نجاحنا الحقيقي
العام الذي ينقضي ليس مجرد وقت
بل رحلة قيم و معانٍ
و أجمل ختام لها أن نقف شاكرين ممتنين
موضوع جميل و مميز
شكرا لكِ
 
بارك الله فيك أختي..
متّعتني بما كتبتِ
أسأل الله التميّز لقلمك دائما كما عوّدنا ..
ونسأل الله دوام النّعم وتمام شكرها
ونعوذ به أن نكون من الغافلين
مبارك لك ختمُ التميّز
وسام مُستحقّ 🌱
 
موضوع فعلا مميز ويستحق ختم التميز بجداره لأن ما تطرقة له لمعان الأحداق غاب عن ذهن الكتاب وسقط من حساباتهم لكنه لم يسقط من فكر ورؤى لمعان ..
فشكرا لها وشكرا لكم على ختمه بختم التميز ..
 
تلك الإنجازات هي المُعوّل عليها..
من جهتين.. وربما هما خطّان متوازيان
الأولى أن يكون للإنسان أعمال صالحة خالصة للّه تعالى مهما كانت بسيطة لأنّ الله لا يُحاسبُنا بميزان الكمّ.. بل بالكيف... والحال.. لذلك قيل: رُبّ درهم سبق ألف درهم.. وقالوا : ولتكُن لك خبيئة من عمل صالح..
الثانية أن يكون للإنسان مساحة شخصيّة يُشبعُ فيها حاجيات هذه النّفس ويُكرمها تماما كما يتعامل مع إنسان آخر خارج ذاته... مساحة شخصيّة حميميّة.. فقد لا يجد الشخص في محيطه الأسري.. المهني... الاجتماعي من يُكبِره ويُجازيه... لأنّ النّفس الإنسانية مجبولة على الجحود.. وفي غياب الشّكر والتحفيز.. يأتي الفشل والتثبيط... وفقدان الشّغف..
ومن فقد الشّغف.. ستبدو له الحياة بلا طعم ولا لون.. ولا رائحة...
أكيد..
وكثير من النّاس نجدهُ حامداً.. لكنّه بغفل أن يكون شكورا..
فالله قال أن قليل من عباده شكور. ولم يقل بأن الحامظين قليلون..
والمُوفّق هو من هُدي وجمع الحمد والشّكر..
 
لوحة مليئة بالابداع و التميز و الروعة بورك في قلمك الرائع دمت متألقة و متميزة في سماء المنتدى
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جميلة جدا هذه اللوحة الفنية عزيزتي.
الحمد لله على كل ماوهبني الله إياه
وكل ماحققته على مستوى العمل
كانت سنة مليئة بالقلق والخوف(مرض أمي ومعاناتها) أدعو الله أن يشفيها ويغير آلامها راحة وأجرا.
ومن ناحية العمل أهرب من مرض أمي نحو تلك القلوب البريئة والعقول الصغيرة وجعلها بلسما شاف لجروحي.
وكأخ لم ينساني وينسى والدتي بالدعاء
هو الأخ @الامين محمد رب أخ لم تلده أمك وجدته في السراء والضراء.
سنة بحلوها ومرها سنقول نحن رضينا حين كان الرضا صعبا الحمد لله على كل حال.
تحياتي
 
شرف لي ان اكون اخا لك سأبقى اساندك
و سأبقى داعيا للوالدة بالشفاء
حتى تبشريني اختي السلطانة
 
جزانا و إياكم
أسعد بمتابعتكم ..
الأعمال الخالصة لله هي ميزان النجاة الحقيقي
لا ضجيج ولا استعراض
حيث يُوزن الفعل بنيّته و حاله لا بحجمه كما قلت
تلك " الخبيئة " التي لا يعلم بها إلا الله
هي في الغالب ما يُنقذ الإنسان حين تخونه الأضواء ..
صدقت ، الناجح ليس من كَثُر عمله
إنما من صَحَّ قصده ..
و استقام ميزانه ..
فلم يبتذل روحه انتظارًا لثناء
و لم يُهملها بحجّة الزهد
[ إنصافُ النفس ليس ترفًا و لا أنانية ]
العالم في الغالب بخيل بالاعتراف ، سريع بالنسيان
لذا أحيانا يأتي الفشل من الجحود المتراكم ..
الحمد اعتراف
أمّا الشكر فحضور و وعي
الموفّق حقًا هو من جمع بين الأمرين :
قلبٌ معلّق بالله في الخفاء
و نفسٌ مُكرّمة في العلن ..
فلا يضيع بين انتظار الجزاء من الناس
و لا ينسى أن يشكر الله ..

شكرا لمروركم الجميل ..
سرني تواجدكم و إثراؤكم أيها الأمير

تحية طيبة
 
المعذرة..
نسيت قبلا تهنئتك على وسم الموضوع بالتّميّز..
مبروك..💐
ودام تميزك أختي @لمعانُ الأحداق
 
لا يومَ و لا شهر و لا عام يمضي سدى
دائما هنالك إنجازات لا تُرى ..
و دروس تُهذّب الفهم و تُعيد ترتيب الأولويات

الشكر موصول لك لطيب الحضور
تحياتي ..
 
صدقتِ .. فقيمة الإنسان تُقاس بما يملك من اتّساع داخلي
غِنى النفس الذي لا تُفقره الخسارات
و غِنى العقل الذي لا تُغويه الضوضاء ..
و استشعار نعم الله هو ما يحفظ هذا الغِنى من التبدّد
فمن عرف النعمة سَلِم من السخط ..
ومن سَلِم قلبه ، خفَّ تعلّقه بما يفنى

و لعلّ أعظم إنجاز حقًّا - كما ذكرتِ -
أن يمرّ الإنسان بين فتن الدنيا دون أن تُصادِر جوهره ..
أن يخرج منها سليم القصد ، ثابت المعنى ، و قد خسر أشياء ..
دون أن يخسر نفسه

أشكر لك جميل تواجدك أخيتي

تحية طيبة لكِ
 
هي الحياة
تأخذ منا بقدر ما تُعطينا ..
و تُعلّمنا أن الثبات في القدرة على العبور حين يتقلّب الحال ..
نمضي فيها و نحن نتبدّل
نفرح فنشكر ، و نحزن فنصبر

شكرا لمرورك أخ فادي
 
يسعدني كثيرًا هذا الفهم العميق لما أردتُ قوله
فقد لامستِ جوهر الفكرة بدقّة و صدق
الإنجاز فعلًا ليس ما يُصفَّق له ..
بقدر كونه ما يستقر في القلب أثرًا
و يترك في الروح اتّساعًا و قدرة على العطاء دون انتظار مقابل ..

الرضا ، العدل ، و حفظ النِّعم ..
تفاصيل قد تبدو عابرة ، لكنها في ميزان القيم علامات نجاح صامت ..
[ لا يحتاج إلى شهود ]


شكرا لتواجدك و كلماتك أختي
سُعدت بذلك

آه شكرا أيضا على ختم التميز ..
ممتنة .. 💗


دمتِ بخير
 
و فيك بارك الله
كلماتك لطيفة مليئة بالتقدير

شكرا غاليتي ..
🌸
 
