أبنّ هوت شوكلت ممكن تجربوها ☕ ..

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
حياكم الله عساكم بخير
جبتلكم وصفة شوكولاطة ساخنة لذيذة جدّا
هذا البرد تع ديسمبر ما يليقلو غير حاجة سخونة
وحنا والفنا ندفّو الحالة غير بالعدس واللوبيا
خلينا نبدلو شويا نديرو حاجة حلوة وسخونة في نفس الوقت
وصفة سهلة ما فيهاش مقادير وما تشدش الوقت ممكن تحضروها في ربع ساعة فقط
وتستمتعوا بها أثناء مشاهدة مباريات كأس إفريقيا
الوصفة لي رح نحطّها حجم عائلي تكفي لستّة أشخاص
في كسرونة ، نحطّو ليترة تع حليب
نزيدو نص كاس سكّر ( تقدرو تتحكموا في الحلاوة كيما تحبّو )
نزيدو أربع ملاعق كبار مملوءين مليح كاكاو بنّي من الأفضل يكون ذو نوعيّة جيدة ( أنا نستعمل ماركة بيمو)
و نزيدو ملعقة كبيرة مملوءة نشاء
رشّة ملح
عطر البندق ( اختياري ولكن يمدّ ذوق رائع للشكولاطة)
نخلطو جيّدا حتى تتجانس المكونات
وحطوهم فوق النّار مع التحريك المستمرّ حتى يبدا القوام يثقال شويا ( والريحة منحكيلكمش )
كي يبدا يثقل برك ( متخلوهش يثقل بزاف ، يجي ما ثقيل ما خفيف)
نحوه من فوق النار وزيدو عليه علبة شوكولاطة وهو سخون ( أنا درت الماركة تع مينا لي تسوا 10 لاف برك )
وكانت بزاف بنينة ( غير باش نقولكم مشي شرط نديرو أغلى الماركات باش تخرج حاجة مليحة )
وصارت الشوكولاطة الساخنة جاهزة
ممكن تقدموها في فناجين هكا ولا تزيدو شونتيي من الفوق كيما درت أنا
كنت حضرتها من قبل
وبعد لي حطيت الشوكولاطة فالكسيان بديت نزيد بالمغرف الفوق ومبعد خلطتها وصارت جاهزة ..
شهيّة طيّبة
نتمنّى تجربوها وتعطوني آراءكم
وهذي الصّورة غير باش نقولكم بلي عجبتهم بزّاف ، لي بقا فالكيسان زادو كملوه بالمغرف