أبنّ هوت شوكلت ممكن تجربوها ☕ ..

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
حياكم الله عساكم بخير

جبتلكم وصفة شوكولاطة ساخنة لذيذة جدّا ☕😋
هذا البرد تع ديسمبر ما يليقلو غير حاجة سخونة
وحنا والفنا ندفّو الحالة غير بالعدس واللوبيا
خلينا نبدلو شويا نديرو حاجة حلوة وسخونة في نفس الوقت

وصفة سهلة ما فيهاش مقادير وما تشدش الوقت ممكن تحضروها في ربع ساعة فقط
وتستمتعوا بها أثناء مشاهدة مباريات كأس إفريقيا

الوصفة لي رح نحطّها حجم عائلي تكفي لستّة أشخاص

في كسرونة ، نحطّو ليترة تع حليب
نزيدو نص كاس سكّر ( تقدرو تتحكموا في الحلاوة كيما تحبّو )
نزيدو أربع ملاعق كبار مملوءين مليح كاكاو بنّي من الأفضل يكون ذو نوعيّة جيدة ( أنا نستعمل ماركة بيمو)
و نزيدو ملعقة كبيرة مملوءة نشاء
رشّة ملح
عطر البندق ( اختياري ولكن يمدّ ذوق رائع للشكولاطة)
نخلطو جيّدا حتى تتجانس المكونات
وحطوهم فوق النّار مع التحريك المستمرّ حتى يبدا القوام يثقال شويا ( والريحة منحكيلكمش 😋)
كي يبدا يثقل برك ( متخلوهش يثقل بزاف ، يجي ما ثقيل ما خفيف)
نحوه من فوق النار وزيدو عليه علبة شوكولاطة وهو سخون ( أنا درت الماركة تع مينا لي تسوا 10 لاف برك 😅 )
وكانت بزاف بنينة ( غير باش نقولكم مشي شرط نديرو أغلى الماركات باش تخرج حاجة مليحة )
وصارت الشوكولاطة الساخنة جاهزة
ممكن تقدموها في فناجين هكا ولا تزيدو شونتيي من الفوق كيما درت أنا
كنت حضرتها من قبل
وبعد لي حطيت الشوكولاطة فالكسيان بديت نزيد بالمغرف الفوق ومبعد خلطتها وصارت جاهزة ..

شهيّة طيّبة

نتمنّى تجربوها وتعطوني آراءكم

IMG20251225201630.webp

IMG20251225201837.webp

IMG20251225202158.webp

وهذي الصّورة غير باش نقولكم بلي عجبتهم بزّاف ، لي بقا فالكيسان زادو كملوه بالمغرف 😅

IMG20251225203914.webp
 
لا تنتبهوا للكأس الشاذّ ، الكأس السادس تكسّر 😅
 
ماشاء الله، راها تشهي بصحتكم🥰راح نجربها، شكرا على المقادير💞
 
تِسلم الأيادي عزيزتي وصفة سهلة و مبسطة
نجربها باذن الله
شكرا لكِ
 
قال ذكريات:
ماشاء الله، راها تشهي بصحتكم🥰راح نجربها، شكرا على المقادير💞
تشهي تشهي
كنت نشوف بزاف وصفات بصح خفت نجربها
اختكم منا متبغيش ما تخرجلهاش 😅
أيا هذي جات ماشاء الله
 
قال ام أمينة:
تِسلم الأيادي عزيزتي وصفة سهلة و مبسطة
نجربها باذن الله
شكرا لكِ
هيه لي عجبتني مفيهاش قع بزاف الصوالح
اغلبها متوفرة عندنا دايمن
وزيد الاطفال يبغو بزاف الشوكولاطة
سما فرصة نفرحوهم في هذي العطلة
 
قال ذات الشيم:
هيه لي عجبتني مفيهاش قع بزاف الصوالح
اغلبها متوفرة عندنا دايمن
وزيد الاطفال يبغو بزاف الشوكولاطة
سما فرصة نفرحوهم في هذي العطلة
صراحة ماشي غير الأطفال حتى حنا الكبار و نحبوها
انا اختي لي موالفة تحضرها انا خاطيني مي درتيلي الكوراج نجربها
شكرا لكِ ....
 
لذيذة جدا سلمت يداك
 
حبيت نقول إضافة
ف/ي الكاكاو من الأفضل تغربليه
هكا مايديرلكش حبيبات - يقلقو -
شكرا على الوصفة
تسلمـــ🌷ـــي
 
قال لمعانُ الأحداق:
حبيت نقول إضافة
ف/ي الكاكاو من الأفضل تغربليه
هكا مايديرلكش حبيبات - يقلقو -
شكرا على الوصفة
تسلمـــ🌷ـــي
هيه غربلتو نسيت نكتبها برك
يعطيك الصحة
فعلا خطوة مهمة
العفو...
هاه جربيها في ليالي الامتحانات
 
يبان يشهي الله يبارك 🤍
كنت نحوس على الوصفة و لقيتها دروك على زهر
 
قال سحائب الشوق:
يبان يشهي الله يبارك 🤍
كنت نحوس على الوصفة و لقيتها دروك على زهر
يعطيك الصحة ..
ناجحة من عندي بإذن الله
جربيها وإن شاء الله تطلع أطيب
 
وعليكم السلام
الله يبارك شهيتينا في هذي الليلة الممطرة والباردة ههه
يعطيك الصحة وبصحتكم
 
قال *amani*:
وعليكم السلام
الله يبارك شهيتينا في هذي الليلة الممطرة والباردة ههه
يعطيك الصحة وبصحتكم
الله يسلمك ..
وجيت فيك نوض نديره في هذا الليل 🫢
 
