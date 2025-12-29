قل كلمة للماوي(ة)

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعضاء ومنتسبي منتدى اللمة الجزائرية 🌷


نفتح هذا الموضوع بروح المحبة والامتنان،
لنقول كلمة شكر أو تقدير لعضو أو عضوة تعلمنا منهما شيئًا مفيدًا خلال هذا العام،
قد تكون معلومة، نصيحة، دعمًا نفسيًا، تصحيحًا لغويًا، أو حتى كلمة طيبة في وقت صعب.


فلنعبّر عن امتناننا،
فالكلمة الطيبة صدقة،
وقد لا يعلم صاحبها أثرها الكبير في قلوبنا 🌼


شاركونا:


  • اسم العضو أو العضوة
  • ماذا تعلمتَ منه/منها؟
  • ولماذا تستحق الشكر؟

بارك الله في الجميع،
وجعل اللمة دائمًا بيت علم، واحترام، وتعاون 🤍


تحياتي لكم جميعًا 🌹
 
والله اني فرحت لرؤية موضوعك فرحة من الصميم.
تفكرت السلطانة على ديدانها ايام ايام من كان يسبقها لا احد يمكنه منافستها في اللمة. لايمكن تخيل اللمة بدونها صراحة.
الله يعطينا واياكم الصحة والهناء والطمئنينة وراحة البال وكل الخير ان شاء الله.
انا تعلمت منك الكثير من زمان الاصرار والالتزام والاتقان والان اتعلم من قوتك و ثباتك وصبرك.
الله يعطينا ويعطيكم الخير.
 
ولاتدري أستاذي كم من مرة حاولت أن أكتب موضوعا ولم أستطع حتى اليوم
فعلا اشتقت لأحلى أيام في هذا المنتدى الذي أعتبره بيتي.ورواده أعتبرهم عائلتي
ان شاءالله الله يرزقنا كل خير
وان قلت يوما ما أني لم أنس نصيحة قدمتها لي منذ سنوات لولاها ماأنا عليه اليوم
🌷🌷
 
@الامين محمد

تعلمت منه التقرب الى الله اكثر كلما اشتدت بي الظروف
تعلمت منه التفاؤل ..القوة..الصبر

أدعو لك من قلبي أخي في ظهر الغيب


🌷
 
@ام أمينة

تعلمت منها حب العائلة
امرأة تمتاز بالحكمة في قراراتها والثبات


رزقك الله من كل خيراته وحفظ عائلتك

🌷
 
@aljentel


وكلما قرأت مواضيعه استفدت كثيرا من ثقافته الواسعة
أحببت طيبته واحترامه لجميع الأعضاء

حفظك الرحمان وألبسك تاج الصحة والعافية
 
@لمعانُ الأحداق

@ذات الشيم


أحيانا أشعر أنهما اختان

تشتركان في مجال الدراسة والأخلاق العالية
استفدت منهمها الشغف
وحب الخير

هكذا تكون الطبيبة الحقيقية
🌹🌹🌹وفقكما الله
أنتما كنز ثمين لمنتدانا
 
@إلياس


نعم الأخ والذي تعلمت منه الصبر
لم يبخل علي بالمساعدة في مجال العمل
فجزاه الله كل خير
 
يوووه يا سيندريلا نحن والله نتعلم منك فقد كنتي الشمعه التي أضاءت ارجاء المنتدى وكنا نحاول مجاراتك بما تطرحي .. ولايمكن يا طيبه ان تعلو العين حاجبها للكن ذلك من طيبك وحسن ذاتك …

شكرا الف لروحك الطاهره على هذه الدعوات الطيبه ….
 
هذا واجبي كل من يريد المساعدة مني لم ابخل عن أي شخص يريد المساعدة مهما طلب
في هذا الإطار لم انسى شكرا لطالما شجوني في المنتدى هم
@أم إسراء
@أبو ليث
@محمد الأمين .
@ذكريات

الاخت هند و الاخت لمعان الأحداق و الاخ عبد الجليل و الاخ عبد الرحيم و ناي ادم حفياد و الاخ ابو خديجة و لا انسى زميلة التي عرفتني بالمنتدى زميلة في الجامعة حنان
شكرا لكم كثيرا على ذلك
 
آخر تعديل:
@الامين محمد
الصديق العزيز والأخ الغالي كل حديثي ومحادثاتي معه تدور حول كرم الله ولطف الله ورحمة الله
الأمين مرجع للقلب الباحث عن الاطمئنان وملجأ للروح الباحثة عن الاتزان والقوة لمواجهة الحياة
تعلمت من الصبر والقوة و تحدي الصعاب
كل الشكر ايها العزيز شكرا على شرف اخوتك وصداقتك التي منحتني إياها
شكرا وألف شكر

نعم هو إنسان مميز وكل كلمه طيبه تقال عن هذا الرجل الخلوق لا تفيه حقه بل يستحق اكثر واكثر انه @الامين محمد الذي لن يتكرر فجزاه الله عنا وعن المنتدى كل خير ….
 
وجزاك الله خير واسعدك دنيا وأخرة أيها الفاضل 💐
 
@السلطانة مشكورة على طرحك للموضوع..
@ام أمينة
أخت و صديقة.. و صاحبة نصائح قيمة.. ما إن أحتاج نصائح لا تبخل اطلاقا..
@ذات الشيم
الصغيرة المشاكسة، من بين أطيب الناس و من الشابات التي نأمل فيهن خيرا.. عساها تبدع وتطور في مجالها يوما ما في التخصص الذي تريده ونرى اسمها ساطعا في سماء وطننا الحبيب.
@إلياس
خال ابنتي الروحي.. الانسان الطيب الذي طلبته يوما ولم يبخل.. و صار دائم الحرص على تقديم ماتحتاج ابنتي و أنا في متابعتي لدراستها.. حفظه الله و رزقه الذرية الصالحة عاجلا غير آجل و حفظ الله والدته و اطال عمرها و أدام نورها في حياته.
@aljentel
الأخ الطيب الحاضر بالكلمة الطيبة.. والنصائح القيمة.. حفظك الله و في ميزان حسناتك
@الامين محمد
حقا اعتبر الأخ الأكبر الحنون و الأب الداعم و السند لكل الأعضاء.. و حتى السبب الرئيس في بقائي في المنتدى حين قررت المغادرة يوما.. ربي يرزقك الصحة و العافية و المليار 😅😅

للجميع بارك الله فيكم
 
بارك الله فيك
نحن نحمد الله انك معنا بهذا المنتدى لأن وجودك بحد ذاته دافع قوي للمنتدى …
 
ياه تضلو تكلخولي🤯 ..عزيزة وغالية وطيبة ومانعرف واش ؟ ذكرتو الجميع إلا أنا🥺🥹 واحد ماذكرني ..معليش اشفاو مليح منا وجاي🤌🤌

واحد مايزيد يحكي معايا 📵❌️..واحد مانزيد نرد عليه🤐🤐 جميعا قطعت علاقاتي معاكم ❌🫵🙅‍♀️🙅‍♀️
 
علاش تزعفي أختاه انا لك شيء حفظك الله ورعاك شكرا على كل ما تقدميه المنتدى
 
معليش خلوني نروح نغسل ماعن لعشاء من بعد نجي نتفاهمو 🤌🤌
 
أختي و عزيزتي @السلطانة
جزاكِ الله خيرًا على كلماتكِ الطيبة التي لامست قلبي
أسعدني أن أكون سببًا في غرس حب العائلة فيكِ فهذا أعظم ما يمكن أن يتركه الإنسان من أثر
الحكمة و الثبات نعمة من الله و أدعو الله أن يرزقكِ الخير كله و يحفظكِ و يحفظ من تحبين و أن يُشفي والدتكِ و يجعل اللمة تجمعنا إلا للخير ....
شكرا لكِ ....
 
