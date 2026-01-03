أصداء من العالم 🌍🌎🌏

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

المطلوب الآن اغلاق الأمم المتحدة وكل هيئاتها بما فيها منظمة العدل الدولية وكل الهيئات الاقليمية المماثلة، في انتظار ان يعلن ترامب ألاحكام العرفية في العالم ويمنع التجول في ارجاء المعمورة. فالبعرة تدل على البعير والحافر على المسير..
من حساب الدكتور فوزي بدوي
مؤسف ما آل إليه حال العالم...
بلطجة..
وعجز دولي...
 
يرون أن مادورو دكتاتور.. ويريدون لفنزويلا الديمقراطية وكل خير..😁
في حين القاتل الدموي الصهيوني النتن يرونه رجل سلام وديمقراطي يستحق الدعم بكل ما يملكون من فيتو وسلاح... و ...
 
منطق القوة يحكم العالم...
 
و.م.أ. على لسان ترامب يقولون: سنسترجع بترولنا المسروق من فنزويلا...

كيف ومتى تمت سرقته؟ ترامب وحده يعلم..!
FB_IMG_1767453726625.webp
 
FB_IMG_1767453916547.webp
 
الأرض تتهيأ لأمر لا يعلمه إلّا الله
ما علينا إلا المتابعة فقط ..
 
البقاء للأقوى في قانون الغابة التي يعيشها العالم
 
والله مؤسف ما يحدث في العالم
 
خله يولي رئيس دوله يتحدى ثم يعتقلوه من وسط بلده كالحمار لماذا يهايط ويتحدى ويستنفر جيوشه وين راحت وهو يعتقل هو وزوجته كالبهائم ولم يقاوم ولم يحرك ساكن خله يولي هذا ومثله هو من شجع اميركا على البلطجه حتى اصبحت دوله مارقه على القانون الدولي فهي بهذا التصرف تريد ان تقول للعالم لا ترون إلا ما ارى ،
 
قال أمير جزائري حر:
./
المطلوب الآن اغلاق الأمم المتحدة وكل هيئاتها بما فيها منظمة العدل الدولية وكل الهيئات الاقليمية المماثلة، في انتظار ان يعلن ترامب ألاحكام العرفية في العالم ويمنع التجول في ارجاء المعمورة. فالبعرة تدل على البعير والحافر على المسير..
من حساب الدكتور فوزي بدوي
.
.مشاهدة المرفق 179431
إضغط للتوسيع...
بحكم ما جرى في فنزويلا اليوم، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا فعل أخلاقي، وضم تايوان للصين ضرورة جيوسياسية لا يمكن لأحد الجدال فيها.

بحكم البلطجة السائد، بات من الصفاقة استدعاء مصطلحات قيمية لتبرير أفعال توحشية، نحن في حقبة التوحش والبلطجة.
 
قال ذات الشيم:
الأرض تتهيأ لأمر لا يعلمه إلّا الله
ما علينا إلا المتابعة فقط ..
إضغط للتوسيع...
قلت بالذي في قلبي .سبحان الله . لله سنن لا تتغير ولا تتبدل . وهذه كلها مبشرات لمخاض قادم . وقد تسوء الأمور في العالم . ولكن سوف تتحسن بعدها . هذا ظني بالله .وهذا ما أشارت إليه نصوص كثيرة .بوركت .
 
ما وقع لرئيس فنزويلا كان متوقعة بعد مواقفه ضد اسرائيل
 
كلها مؤسسات تعمل لصالح امريكا و تحت رحمتها
 
«إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛
سلّط الله عليكم ذلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»
 
FB_IMG_1767548203364.webp
 
FB_IMG_1767550717167.webp
 
FB_IMG_1767553248119.webp
 
FB_IMG_1767554407078.webp
 
