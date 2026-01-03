أصداء من العالم 🌍🌎🌏

خله يولي رئيس دوله يتحدى ثم يعتقلوه من وسط بلده كالحمار لماذا يهايط ويتحدى ويستنفر جيوشه وين راحت وهو يعتقل هو وزوجته كالبهائم ولم يقاوم ولم يحرك ساكن خله يولي هذا ومثله هو من شجع اميركا على البلطجه حتى اصبحت دوله مارقه على القانون الدولي فهي بهذا التصرف تريد ان تقول للعالم لا ترون إلا ما ارى ،