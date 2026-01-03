أصداء من العالم 🌍🌎🌏

أمير جزائري حر
👑 top 5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
Reaction 13.8K
الجوائز 1K
- تاريخ التسجيل
- 4 جوان 2015
- المشاركات
- 3,698
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 25
./
المطلوب الآن اغلاق الأمم المتحدة وكل هيئاتها بما فيها منظمة العدل الدولية وكل الهيئات الاقليمية المماثلة، في انتظار ان يعلن ترامب ألاحكام العرفية في العالم ويمنع التجول في ارجاء المعمورة. فالبعرة تدل على البعير والحافر على المسير..
من حساب الدكتور فوزي بدوي
.
.
المطلوب الآن اغلاق الأمم المتحدة وكل هيئاتها بما فيها منظمة العدل الدولية وكل الهيئات الاقليمية المماثلة، في انتظار ان يعلن ترامب ألاحكام العرفية في العالم ويمنع التجول في ارجاء المعمورة. فالبعرة تدل على البعير والحافر على المسير..
من حساب الدكتور فوزي بدوي
.
.