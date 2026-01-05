~~°مُتنفس ~~غَسق°~~

يوما ما سأرحل و

سترحل معي ضحكاتي و حكاياتي هدوئي أوجاعي أفراحي

في يوم ﻻ يتوقعه أحد و لن يتبقى مني سوى الذكرى فيارب إجعلني ذكرى جميلة لكل من عرفني

سامحوني حين يأتي رحيلي دون وداع