~~°مُتنفس ~~غَسق°~~

غسق الليل

غسق الليل

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



..



تصفحت أركان هذا القسم راق لي كثيراً




قلت لما لا يكون لي متنفس استريح فيه و أتنفس بهدوء بين أحضان حروفي المتواضعة أجمع بقايا الكلمات التي تأبى الخروج الى العالم المخيف



فتبقى تحوم في أرجاء مخيلتي فقط لعلها ترتاح وتريحني ...




..
 
توقيع غسق الليل
بارك الله لكِ هذا البيت الجديد
متشوقة لقراءة حروفك ..
خطوة جميلة أختي ..
في المتابعة 🌱
 
توقيع ذات الشيم
موفقة...
الكتابة متنفس وإبداع وإمتاع..
يقول أخصائيو علم النفس: بالكلام تُعالح الآلام...
 
توقيع أمير جزائري حر
مبارك إفتتاح مدونتك
جعلها الله بداية موفقة
و مساحة يزهر فيها إبداعك
وتسطع فيها كلماتك

في المتابعة باذن الله ....
 
توقيع ام أمينة
قال ذات الشيم:
بارك الله لكِ هذا البيت الجديد
متشوقة لقراءة حروفك ..
خطوة جميلة أختي ..
في المتابعة 🌱
إضغط للتوسيع...

وفيك بركة الرحمن غاليتي
سررت بمرورك الجميل
اتشرف ب/متابعتك 💗


قال أمير جزائري حر:
موفقة...
الكتابة متنفس وإبداع وإمتاع..
يقول أخصائيو علم النفس: بالكلام تُعالح الآلام...
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
وهو ذلك يوجد الم لا دواء له سوء الفضفضة

...
 
توقيع غسق الليل
قال ام أمينة:
مبارك إفتتاح مدونتك
جعلها الله بداية موفقة
و مساحة يزهر فيها إبداعك
وتسطع فيها كلماتك

في المتابعة باذن الله ....
إضغط للتوسيع...
الله يبارك فيك غاليتي
اميين يارب شكراً
اتشرف ب متابعتك 💗
 
توقيع غسق الليل
مبارك الافتتاح غسق
في المتابعة ..
 
توقيع لمعانُ الأحداق
توقيع غسق الليل
ذاتُ القلب الحنون ..

فتحت عيناي وكبرت بين أحضانها ، إحتوتني في أسوء حالاتي
كلما أحاول أن استسلم أراها أمامي ترفض استسلامي وتمد يدها كي أستمد من حبها قوتي ...

لطالما حاربت العالم من أجلي ووقفت ضد كل من يريد سقوطي ..
كانت برفقتي في طفولتي وهاهي الآن تشهد شبابي نفس النظرة ونفس الحب لم يتغير ..

هي الوحيد التي أغار من صغيرها لأنني أعتبرها أمي فكيف لذلك المشاغب أن يشاركني فيها بل ويأخذ الحصة أكبر مني حتى أنه اتى متاخرا جدا كأنه يقول لي اغتنمي كل فرصة لان قدومي يمحو وجودكِ 🥺🤭
المشكلة أنه أصبح يزاحم حبها في قلبي هو مشاغب ولا يقبل الهزيمة وكيف يقبل الهزيمة وهو ابنها ...


قلمي يأبى أن يفتح طريقه إلا بها فهو يمشي وراء القلب و القلب يحبها هذا كل ما في الأمر

....
 
توقيع غسق الليل
أحيانا يجب أن تتوقف وتراقب من بعيد ...
ماذا سيحدث ولماذا حدث بهذه المراقبة يتضح كل شيء ..
بعدها أنت المسؤول على وجهتك ...
 
توقيع غسق الليل
...تنفست مرارًا وتكراراً لكن دون جدوى ...
ما أصعب شعور الغصة التي تختبئ وراء ضحكة و ابتسامة محرقة مهما حاولت إخفائها تظهر
بريق عينيك يفضح إحساسك ...
 
توقيع غسق الليل
مبارك لك افتتاح المدونة
في المتابعة
 
توقيع أم إسراء
توقيع غسق الليل
ما أجمل أن تذوق طعم اليقين فهو أعلى درجات الرضى ...
سيصبح كل شيء على ما يرام 💗
 
توقيع غسق الليل
جميييل جميييل جدا جدا
مبارك الافتتاح

متابع باذن الله
 
توقيع الامين محمد
فجأة توقفت ونظرت إلى محل الالعاب توجهت مسرعة ...
اشترت من المحل لعبة جميلة تحتوي بطة صفراء وتحتضن أربع بطات صغار ..
وعلامات التعجب والاستغراب وحتى الحزن تظهر على ملامح زوجها ..
نطقت لكي تجيب كل تلك التساؤلات التي تدور في عقله ..

فال خير لما لا أكملت مشوارها وهي سعيدة بتلك اللعبة كثيرا ..

..
..
..
مضت الأيام و حتى السنوات...
..
..
..
فأصبحت تلك البطة الجميلة أفضل لعبة بالنسبة لصغيرها الجميل التي رزقت به بعد كل ذلك الإنتظار
 
توقيع غسق الليل
بينما أنا مستلقية أتأمل هاتفي بكل ملل ،،
سمعت حديثاً دار بين طفلتين لا يتجاوز عمرهما أربع سنوات ..
كان يلعبان بحماس بين مجموعة أطفال إلى أن قام كل الأطفال بمد أيديهم وهذا وفق قواعد اللعبة على ما أظن اذ بالفتاة الصغيرة ذات ثلاث سنوات فقط تمد يدها الجميلة لكن سرعان ما تسحبها خجلة لأن يدها فيها آثار حروق كبيرة نوع ما 🥺
رأيت الموقف وحاز في خاطري كثيراً أردت النهوض و استدراك الأمر لكن ترجعت لأن ردت فعل الطفلة التي تكبرها بسنة فقط كانت كفية ان أتوقف و أرقب من بعيد فقط ..
..
في اللحظة التي سحبت يدها إذ أرى يد صغيرة أخرى تمسكها وتعيد مدها تقول بكل حنان و رأفة لا تخجلي أنا أيضا مثلك أصيبت بحروق وترفع يدها و تريها آثار الحروق تقول ببراءة انظري انظري 🥺
رأيت ملامح الخجل ذهبت عن صغيرة و فرحت كونها ليست وحدها وتعالت ضحكاتهم و أكملاً اللعب و كأن شيء لم يحدث تركين خلفهم انسان يذرف الدموع على شدة الموقف الذي حدث أمامه

لا أعرف كيف أصف شعور لكن صدقا تعلمت الكثير من ذلك الموقف
انا التي كنت انوي ذهب لها ولا أعرف ما أقول لكن صغيرتي كفت ووفت ...

كم أحبهم يا الله ...
 
آخر تعديل:
توقيع غسق الليل
‏"القرآن غيّرني دون أن أشعر"

‏أصـدق مقولة قد تسمعها من حافظ القرآن .. إي وربّي يُغيّرك ويُهذّبك ويُنقّيك
 
توقيع غسق الليل
قال غسق الليل:
بينما أنا مستلقية أتأمل هاتفي بكل ملل ،،
سمعت حديثاً دار بين طفلتين لا يتجاوز عمرهما أربع سنوات ..
كان يلعبان بحماس بين مجموعة أطفال إلى أن قام كل الأطفال بمد أيديهم وهذا وفق قواعد اللعبة على ما أظن اذ بالفتاة الصغيرة ذات ثلاث سنوات فقط تمد يدها الجميلة لكن سرعان ما تسحبها خجلة لأن يدها فيها آثار حروق كبيرة نوع ما 🥺
رأيت الموقف وحاز في خاطري كثيراً أردت النهوض و استدراك الأمر لكن ترجعت لأن ردت فعل الطفلة التي تكبرها بسنة فقط كانت كفية ان أتوقف و أرقب من بعيد فقط ..
..
في اللحظة التي سحبت يدها إذ أرى يد صغيرة أخرى تمسكها وتعيد مدها تقول بكل حنان و رأفة لا تخجلي أنا أيضا مثلك أصيبت بحروق وترفع يدها و تريها آثار الحروق تقول ببراءة انظري انظري 🥺
رأيت ملامح الخجل ذهبت عن صغيرة و فرحت كونها ليست وحدها وتعالت ضحكاتهم و أكملاً اللعب و كأن شيء لم يحدث تركين خلفهم انسان يذرف الدموع على شدة الموقف الذي حدث أمامه

لا أعرف كيف أصف شعور لكن صدقا تعلمت الكثير من ذلك الموقف
انا التي كنت انوي ذهب لها ولا أعرف ما أقول لكن صغيرتي كفت ووفت ...

كم أحبهم يا الله ...
إضغط للتوسيع...
سبحان من زرع الرحمة في القلوب الطيبة
موقف بألف معنى
 
توقيع الامين محمد
توقيع غسق الليل

المواضيع المشابهة

S
موضوع شيق لي ما تتدخلش والله غير تندم
المشاركات
3
المشاهدات
8K
saberbouzina
S
العودة
Top Bottom