~~°مُتنفس ~~غَسق°~~

غسق الليل
:: عضو مُشارك ::
Reaction 2K
الجوائز 93
- تاريخ التسجيل
- 4 جانفي 2026
- المشاركات
- 372
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 3
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
..
تصفحت أركان هذا القسم راق لي كثيراً
قلت لما لا يكون لي متنفس استريح فيه و أتنفس بهدوء بين أحضان حروفي المتواضعة أجمع بقايا الكلمات التي تأبى الخروج الى العالم المخيف
فتبقى تحوم في أرجاء مخيلتي فقط لعلها ترتاح وتريحني ...
..
..
تصفحت أركان هذا القسم راق لي كثيراً
قلت لما لا يكون لي متنفس استريح فيه و أتنفس بهدوء بين أحضان حروفي المتواضعة أجمع بقايا الكلمات التي تأبى الخروج الى العالم المخيف
فتبقى تحوم في أرجاء مخيلتي فقط لعلها ترتاح وتريحني ...
..