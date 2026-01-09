التلبينة النبويّة

اليمامة_الزرقاء

السلام عليكم ورحمة الله تحفّكم وبركآته تغمُركم 🌧️🌸
اليوم إن شاء الله أحببتُ أن أشارككم الحديث عن سُنّة نبوية مستحبّة ، كان يوصي بها رسولُ الله ﷺ وهي التلبينة ..

ما هي التلبينة ؟
التلبينة طعام يُحضَّر من دقيق الشعير أو حبّ الشعير المطحون، يُطبخ بالماء أو بالحليب .. وسُمّيت تلبينةً لبياضها ورقّتها ، تشبه اللبن في قوامها ..

فضل التلبينة في السنة النبوية:
ثبت عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، واجتمع لذلك النساء، ثم تفرّقن، أمرت ببرمةٍ من تلبينة فطُبخت، ثم صُنعت ثريدًا، فقالت:
«كلن منها، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
إن التلبينة تُجِمُّ فؤادَ المريض، وتذهب ببعض الحزن»
(رواه البخاري ومسلم)
ومعنى تُجِمّ فؤاد المريض: أي تُريحه وتخفف عنه ..
وهذا يدل على عظيم هدي النبي ﷺ، واهتمامه بحال النفس والقلب، كما اهتم بالجسد.

لماذا أوصى بها النبي ﷺ؟
لأن التلبينة تجمع بين:
اللطف على النفس
وسهولة الهضم
ومواساة الحزين والمريض
فهي ليست مجرد طعام، بل سُنّة رحيمة، فيها سكينة ورفق وتذكير بأن الإسلام يداوي القلوب قبل الأبدان ..

طريقة تحضير التلبينة:
كوب ماء
نصف كوب حليب (اختياري)
ملعقتان من دقيق الشعير
تُطهى على نار هادئة مع التحريك حتى تتماسك
يمكن تحليتها بالعسل الطبيعي (اختياري)

ختامًا
إن إحياء هذه السُّنّة في بيوتنا، خاصةً عند الحزن أو المرض، هو إحياءٌ لهديٍ نبويٍّ عظيم، فيه الرحمة، والبساطة، والقرب من الله.
نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنّة نبيّه ﷺ ظاهرًا وباطنًا، وأن يجعل فيها شفاءً للقلوب قبل الأجساد 🤍
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..​
 
بارك الله فيكِ لتذكيرنا بهذه الوصفة النبوية
ملاحظة :
التلبينة سُنّة نبوية مباركة، نؤمن بفضلها اتباعًا لهدي النبي ﷺ، لكنها لا تُغني عن العلاج الطبي، ولا تُقدَّم بديلاً عنه، وإنما هي سببٌ من الأسباب، والشفاء من الله وحده ..

هذه صورة للتلبينة النبوية
كنت أود أن أشارك صورة من تطبيقي لها لكن ليست في منظر جيد لأنني أكلتها من "الكسرونة" مباشرة 😁
 
بصحتك أختي
الله أعلم شفتها تُباع في المحلات
تضيفين لها الماء و الحليب حسب الكمية المطلوبة و تصبح جاهزة
الله يسلمك أختي شكرا 💙
نعم هي بالضبط وليست متوفرة بكثرة للأسف أنا اشتريت دقيق الشعير المطحون ..
حُبا وكرامة نورتِ 💕
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليه افضل الصلاه والسلام
بارك الله فيك غاليتي 💗
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكِ بارك الرحمن يا غالية
سُعدت لمرورك ..
لو نعود إلى الطب النبوي
سنحل الكثير من مشاكلنا الصحية
بارك الله فيك حبيبتي
 
صدقتِ والله ..
وفيك بارك الرحمن غاليتي أسعدتني مشاركتك 💙🌸
 
اول مرة اسمع بهته الطبخة و زيد على ذلك كونها سنة
كأنها ما يسمى عندنا بالحسا او ما يشبه

شكرا على المعلومة أختنا الفاضلة
بارك الله بك
 
ذكرتيني بها أختي الغالية..
يعطيك الصحة على مشاركتنا بها
 
غالبا ماتكون هي افطاري الصباحي

مشكورث اختي للشرح المفصل

اللهم صل وسلم على رسول الله

تحياتي
 
ما شاء الله .. ونِعمَ الإفطار ، سُنّة وبركة الله يبارك لك فيه أختي ..
حبا وكرامة أختاه شرّفني مرورك 💕
عليه أزكى الصلوات وأتم التسليم 💙
 
عليه افضل الصلاة والسلام بارك الله فيك وي سمعت باها كنت راح نسيها لكن مكتبتش بإذن الله نسييها ♡
 
بارك الله فيك اختي الكريمة و جزاك الله كل الخير و البركات
 
كتب الله أجركِ اختي { إنّما الأعمال بالنّيات }
يسّر الله لك .. شكرا لتواجدك 💙
 

