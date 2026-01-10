مقُولات عن الزّواج والأُسرة & في ثقافات الشّعوب & للتأمُّل والمُناقشة..

تحيّة طيّبة..

الزّواج سُنّة وفطرة فطر اللّه البشر عليها. خلقنا من زوجبن.. ذكر وأُنثى وأودع في كُلّ منهُما الحاجة المُلحّة إلى الآخر.. حاجةٌ إلى من يسكُنه ويسكُن إليه.. يلبسُهُ ويُلبسُه..

حاجة لسدّ فراغ لا يقومُ مقامهُ شيء..

ليست علاقة بيولوجية بحتة.. بل تزاوجُ كيانين بمُكوّناتهما الرّوحية والعقلية والجسديّة.. أو هو لقاء كيانين خُلِقا ليكونا معاً...

وتنطلقُ رحلةُ البحث عن ذلك الشّبيه أو الشّريك.. أو الرّفيق.. أو الجزء المفقود من الذّات.. فتختلف الحُظُوظ.. بين من يُوفّقُ ويعثُرُ على فردوسه المفقود.. وبين من لا يجد ضالّته.. ويرضى بشبيه الشّبيه.. وبين من يرضى بأقلّ من ذلك.. وبين من يصرفُ النّظر عن الأمر برُمّته... وللّه في خلقه شؤون..

والأسرة هي الخليّة الأساسيّة٬ ووحدة بناء المُجتمع السويّ والقويّ والصحّي..

وكُلّما كان الاختيار مُوفّقاً.. كان الأساسُ صحيحاً ومتيناً.. وكانت الأسرة بيئة كُلّها دفء وحُبّ وأثمرت وأنتجت وأنبتت نباتاً طيّبا صالحاً.. وكانت ملاذاً للسّكن والتزوّد بالطّاقة الإيجابيّة لمواجهة الحياة ومشقّاتها وتوحُّشها خارج البيت..

والواقع شيء مختلف تماما عن عالم المثال.. كُلّ الاحتمالات فيه مفتوحة.. فيه التوفيق وفيه الفشل.. وفيه مآسي.. وكوارث..

في الواقع أُسَرٌ سعيدة.. وفيه أسر تحيا في تعايش بارد وطلاق أبيض.. وفيه .. وفيه

في هذا المُتصفّح سننشُرُ كُل ما لهُ صلة بموضوع الزواج والأسرة.. من الدّين.. والأدب والشّعر.. وأقوال وتجارب أهل الحكمة.. والأمثال الشعبيّة... سننشُر من ميراث وثقافة كُلّ شُعُوب العالم.. فالحكمة ضالّة المؤمن..

وسننشر ما عرفنا وعايشنا في واقعنا من قصص الفشل والنجاح وكُلّ ما له صلة..

الموضُوع مفتُوح لنشر المقُولات المكتُوبة المنقولة أو من قول أصحابها وتجاربهم.. وأما الصور المكتوبة فالرجاء مع نشرها تفريغ مُحتواها نصّاً في نفس الوقت.. حتّى لا تضيع مع الزمن...

وأما الفيديوهات فالأفضل أن تكون مقتطفات قصيرة.. لأن المُطوّلات لن تجد من يشاهدها..