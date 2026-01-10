مقُولات عن الزّواج والأُسرة & في ثقافات الشّعوب & للتأمُّل والمُناقشة..

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

👑 top 5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
تحيّة طيّبة..💐

الزّواج سُنّة وفطرة فطر اللّه البشر عليها. خلقنا من زوجبن.. ذكر وأُنثى وأودع في كُلّ منهُما الحاجة المُلحّة إلى الآخر.. حاجةٌ إلى من يسكُنه ويسكُن إليه.. يلبسُهُ ويُلبسُه..
حاجة لسدّ فراغ لا يقومُ مقامهُ شيء..
ليست علاقة بيولوجية بحتة.. بل تزاوجُ كيانين بمُكوّناتهما الرّوحية والعقلية والجسديّة.. أو هو لقاء كيانين خُلِقا ليكونا معاً...
وتنطلقُ رحلةُ البحث عن ذلك الشّبيه أو الشّريك.. أو الرّفيق.. أو الجزء المفقود من الذّات.. فتختلف الحُظُوظ.. بين من يُوفّقُ ويعثُرُ على فردوسه المفقود.. وبين من لا يجد ضالّته.. ويرضى بشبيه الشّبيه.. وبين من يرضى بأقلّ من ذلك.. وبين من يصرفُ النّظر عن الأمر برُمّته... وللّه في خلقه شؤون..
والأسرة هي الخليّة الأساسيّة٬ ووحدة بناء المُجتمع السويّ والقويّ والصحّي..
وكُلّما كان الاختيار مُوفّقاً.. كان الأساسُ صحيحاً ومتيناً.. وكانت الأسرة بيئة كُلّها دفء وحُبّ وأثمرت وأنتجت وأنبتت نباتاً طيّبا صالحاً.. وكانت ملاذاً للسّكن والتزوّد بالطّاقة الإيجابيّة لمواجهة الحياة ومشقّاتها وتوحُّشها خارج البيت..
والواقع شيء مختلف تماما عن عالم المثال.. كُلّ الاحتمالات فيه مفتوحة.. فيه التوفيق وفيه الفشل.. وفيه مآسي.. وكوارث..
في الواقع أُسَرٌ سعيدة.. وفيه أسر تحيا في تعايش بارد وطلاق أبيض.. وفيه .. وفيه

في هذا المُتصفّح سننشُرُ كُل ما لهُ صلة بموضوع الزواج والأسرة.. من الدّين.. والأدب والشّعر.. وأقوال وتجارب أهل الحكمة.. والأمثال الشعبيّة... سننشُر من ميراث وثقافة كُلّ شُعُوب العالم.. فالحكمة ضالّة المؤمن..
وسننشر ما عرفنا وعايشنا في واقعنا من قصص الفشل والنجاح وكُلّ ما له صلة..

الموضُوع مفتُوح لنشر المقُولات المكتُوبة المنقولة أو من قول أصحابها وتجاربهم.. وأما الصور المكتوبة فالرجاء مع نشرها تفريغ مُحتواها نصّاً في نفس الوقت.. حتّى لا تضيع مع الزمن...
وأما الفيديوهات فالأفضل أن تكون مقتطفات قصيرة.. لأن المُطوّلات لن تجد من يشاهدها..

وأمر أخير وهام جدا: أرجو أن تُعفونا من نسخ ولصق بحوث مُطوّلة أكاديمية فيها تفصيل مُمِلّ... بل الأولى أن تقتصر المداخلة على تناول نقطة أو نقطتين .. حتّى يكون الرّد مُتناسبا بدوره.. وتسهل قراءته.. ( يعني اذا كتب أحدنا جريدة وردّ عليه الآخر بجريدة مع اقتباس ردّه.. ما تفراش..😁) ويمكن لمن لديه عدّة نقاط أن يُقسّمها على عدّة مداخلات.. وليس بالضرورة أن تكون في نفس اليوم..😎👍

والمجالُ مفتُوح لمُناقشة كُلّ ما يُنشر.. فبتلاقح الأفكار تتسع المعاني.. وتتولّد المزيد من ثمرات الحوار..

تحيّاتي..💐

../
 
توقيع أمير جزائري حر
تحديث 08 جانفي 2026

..........................................................
 
لي عودة إن شاء الله
 
أول مقولة لصاحبها أحمد خالد توفيق..
يقول:
كُلّ امرأة تتمنى أن تجد لابنتها عريساً أفضل ممّا وجدته هي.. وهي مُقتنعة أنّ ابنها لن يجد زوجة ممتازة كالّتي وجدها أبوه..!
.
.
FB_IMG_1768055663112.webp
 
شكرا على المساحة @أمير جزائري حر

==

[ ‏الغاية من الزواج هيّٰ الأنسُ
عقلٌ بجوار عقل، وقلبٌ مربوطٌ بقلب، ويدٌ تُداوي، وروحٌ تُعين،
ونفسٌ تُطمئِن ]

- لقائلها
 
موضوع جميل
سأكون في المُتابعة
والمُشاركة إن تيسّر
شُكرا
 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مفيد بارك الله فيك
 
الزواج هو اتحاد شخصين ليواجها معاً مشاكل كثيرة لم تكن لتنشأ أساساً لولا زواجهما

دُعابة ^^
 
غالباً البارُّ بِـأمِّهِ هوَ نفسُه
الحنونُ على أخته وهوَ نفسُه الرّفيقُ بزوجته
 
الزواج في ديننا
عقد شرعي أساسي لحفظ النسل والأعراض، يقوم على أركان أساسية هي: الصيغة (الإيجاب والقبول)، الزوج والزوجة (ويشترط رضاهم وخلوهم من موانع النكاح)، الولي (للمرأة)، وشاهدين عدلين، ويهدف إلى بناء أسرة مستق ، بالتقوى وتحصين الفرج وغض البصر
 
الزواج رحلة حياة
قد تكون نعمة و سكناً
و قد تتحوّل إلى إبتلاء و إختبار
لكنه يظل أساس بناء الأسرة
و المجتمع
.....
شكرا لك على الموضوع
 
خطر ببالي سوأل إذا كان خارج مسرى الموضوع يمكنكم حذف المشاركة ..


ما رأيكم في فكرة التخلي عن إقامة حفل الزواج ؟؟ مع المبالغات التي وصلنا إليها هل أنتم من المؤيدين أم المعارضين ولماذا؟



 
قال لمعانُ الأحداق:
شكرا على المساحة @أمير جزائري حر

==

العفو..
من دواعي سروري..
قال لمعانُ الأحداق:
[ ‏الغاية من الزواج هيّٰ الأنسُ
عقلٌ بجوار عقل، وقلبٌ مربوطٌ بقلب، ويدٌ تُداوي، وروحٌ تُعين،
ونفسٌ تُطمئِن ]
- لقائلها

ذلك هو الأمثل...
وأحسن مثال يحضرني هنا هو لخديجة رضي الله عنها عقل وقلب وجمال رفقة سيد ولد آدم.. كانت له كُلّ شيء.. وكان لها كذلك.. وكانت أول من أسلم من أمة محمد وأول من دعمه وربّت على قلبه.. بيقين امرأة عظيمة واثقة إذ قالت له: لا والله لا يُخزيك الله أبدا...
ولم تكن لتكون من أكمل النساء هكذا اعتباطا..
والناس حضوظ مِمّا ذكرتِ طبيبتنا الأديبة.. فمنهم من رضي بالثلث أو الثلثين.. وقليل من وُفّق رجالا ونساءً..

../
 
قال غسق الليل:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مفيد بارك الله فيك

وعليكم السلام ورحمته وبركاته
وفيكم البركة والخير..
ننتظر مشاركاتكم.. 👍
 
قال ذات الشيم:

الزواج هو اتحاد شخصين ليواجها معاً مشاكل كثيرة لم تكن لتنشأ أساساً لولا زواجهما

دُعابة ^^

ليس بالضرورة أن تكون مشاكل..😁🤨
الدين بين لنا أن خير متاع الدنيا امرأة صالحة مع رجل صالح.... بشكل عام...
وبين لنا أن هناك فرقا بين قوله تعالى في القرآن : امرأة فلان... أو زوجة فلان...
وفي الواقع ربما من يواجهون مشاكل هم من نوع: امرأة فلان.. وراجل فلانة.. يعني زواج ناقص.. غير مكتمل... لم يحدث توافق تام.. وتناغم..

../
 
قال غسق الليل:
غالباً البارُّ بِـأمِّهِ هوَ نفسُه
الحنونُ على أخته وهوَ نفسُه الرّفيقُ بزوجته

ليست الأمور بهذه البساطة... وليست قاعدة..
أحيانا ذلك المسكين الحنون البارّ يكون نصيبه زفت... ومعذرة على الكلمة القاسية..
ولعلها ابتلاء أو سوء اختيار...
بعض الناس تزوج 7 أو 8 مرات قبل أن يستقر حاله على من أكمل معها مسيرة حياته...🤣 وهو خالي بالمناسبة..🙂

../
 
