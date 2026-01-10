تعالُوا لنُقوّم ألسنتنا & ونُثري رصيدنا من لُغة الضّاد

أمير جزائري حر
تحيّة طيّبة..
..
شاعت الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية وغيرها بين العامّة والخاصّة.. وتمّ توظيف كثير من الكلمات في غير معناها الأصلي..
في هذا المُتصفّح سنتعاون جميعا.. ونتصدّى لما شاع من انحراف واعوجاج... لتقويمه وتسليط الضوء عليه..
وسنُدرج في كل مُداخلة.. معلومة واحدة أو بضعة معلومات بسيطة.. ونتفادى الحشو والمُطوّلات.. ما قلّ ودلّ
وإن استدعى الأمر شرحا بناءّ على طلب أحد المتابعين فسيكون مختصرا مركزا..
الكُلّ مدعو للمشاركة بما تقع عليه أيديهم هنا وهناك..
../
