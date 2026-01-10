تعالُوا لنُقوّم ألسنتنا & ونُثري رصيدنا من لُغة الضّاد

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

👑 top 5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
تحيّة طيّبة..💐
..

شاعت الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية وغيرها بين العامّة والخاصّة.. وتمّ توظيف كثير من الكلمات في غير معناها الأصلي..
في هذا المُتصفّح سنتعاون جميعا.. ونتصدّى لما شاع من انحراف واعوجاج... لتقويمه وتسليط الضوء عليه..
وسنُدرج في كل مُداخلة.. معلومة واحدة أو بضعة معلومات بسيطة.. ونتفادى الحشو والمُطوّلات.. ما قلّ ودلّ
وإن استدعى الأمر شرحا بناءّ على طلب أحد المتابعين فسيكون مختصرا مركزا..

الكُلّ مدعو للمشاركة بما تقع عليه أيديهم هنا وهناك..

../😎
 
توقيع أمير جزائري حر
تحديث 08 جانفي 2026

..........................................................
 
توقيع أمير جزائري حر
ومع أول مشاركة..
الفرق التمنّي والرّجاء..
.
FB_IMG_1768025483390.webp
 
توقيع أمير جزائري حر
إنشاء الله تكتب إن شاء الله

شكرا عفوا الصحيح حبا وكرامة
 
توقيع أمير جزائري حر

..
من الأخطاء الشائعة جدا إضافة ياء المخاطَبَة في كل الأحوال..
فيكتب البعض:
قلتُ لَكِي... قُلتِي لي... الخ من الحالات..

والصحيح:
تُكتب ياء المخاطبة (ي) في اللغة العربية مع الفعل المضارع (تكتبين، لن تكتبي) وفعل الأمر (اكتبي، اذهبي)
وتُحذف ويُكتفى بـ الكسرة (ـِ) مع الفعل الماضي (كتبتِ، ذهبتِ) وفي كاف المخاطبة في الأسماء والحروف والأفعال (كتابكِ، إليكِ، جزاكِ) وضمير المخاطبة المنفصل (أنتِ).
 
توقيع أمير جزائري حر
موضوع دسِم ..
ما أغفلنَا عن اللغة العربية !
وما أحوجنا لهَا !
سأكون مشاركة بإذن المولى عزّوجلّ
أنصح الإخوة أيضا بقراءة قصيدة " مثلث قطرب" أو الاستماع لها
في الكلمات المثلّثة
تحيّاتي 🌱
 
توقيع ذات الشيم
توقيع أمير جزائري حر
جميل وجدا …
وأود ان يكون التركيز على الأخطاء النحوية وليس على الإملائيه ، فكثيرا منا يخطي نحويا ويضع ظرف الزمان ظرف مكان والمفعول به مفعول مطلق دون ان ينتبه للأخطاء التي تشوه اللغه وتنفر القاري ..
 
توقيع aljentel
1768119775152.webp
 
توقيع ام أمينة
وإذا تفاخرت الشعوبُ بما أتى
بلغاتها ، وبمنطق الأفواهِ
فلنا الذي لايبلغون جماله
لغةٌ بها يُتلى كلامُ اللهِ

- محمد المقرن

لي عـــــــودة
 
توقيع لمعانُ الأحداق
1768152853073.webp
 
من القرآنِ الكريم

﴿ غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ذي الطول = ذي الرحمةِ الواسِعة و الإنعام
 
توقيع لمعانُ الأحداق
تحية طيبة..

أتناول اليوم خطأ شائعا آخر٬ وهو ياء الاسم المنقوص التي يُخطئ البعض فيتركونها حيث يجب أن تُحذف أو العكس.. مثل كتابة: انتهى الأمر في ثواني.. أنشد حادي للإبل كي تسير... هذه أواني فاخرة.. والصحيح: انتهى الأمر في ثوانٍ.. أنشد حادٍ للإبل.. هذه أوانٍ فاهرة.. الخ

فما هو الاسم المنقوص؟

الاسم المنقوص هو كلُّ اسمٍ ينتهي بِياء تتحقق فيها ثلاثة شروط:
1- أن تكون أصليّة (لازمة)
2- غير مشدّدة
3- قبلها كسرة.

أمثلة على الاسم المنقوص: الرّاعي، الثّواني٬ القاضي٬ الحادي٬ الهادي ..الخ


فإن نقص شرط مما سبق لا يُعدُّ الاسم منقوصًا.
مثل:
ظبْي: لأنّ ما قبل الياء ساكن.
قلـمِي: لأنّ الياءَ غيرُ أصليّة، بل هي ياء المتكلّم
عربيّ: لأنّ الياء مُشدّدة٬ وليست أصلية٬ بل هي ياء نسبة٬ كقولنا: سُنّيّ.. أمازيغيّ.. شرقيّ.. حيويّ ونحوها

أولا: متى تُحذف الياء من الاسم المنقوص؟
تُحذف الياء من آخر الاسم المنقوص إذا أتى نكرة وغير مضاف٬ وذلك في حالتي الرفع أو الجرّ، ويُنوّن بكسرتين للعوض.

فنقول:
هذا وادٍ عميقٌ.
مررتُ براعٍ نشيطٍ.

ثانيا: متى لا تُحذفُ الياء في الاسم المنقوص.
1- لا تُحذف إذا كان مضافًا كقولنا:
حضر قاضي المدينة.
2- أو إذا كان معرّفًا بِـ (ال) كقولنا:
مررتُ بالرّاعي النشيط..
هذا الوادي العميق..
3- في حالة النصب، تظهر الفتحة على الياء لخفّتها:
شاهدت قاضيًا.. سألت راعيَ الغنم.
قال تعالى: {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ}[الأحقاف: 31].

 
توقيع أمير جزائري حر
1768211442169.webp
 
توقيع ام أمينة
images (11).webp
 
توقيع أبو خديجة
فائدة لغوية :

الطَبُّ في اللغة العربية هو الرجل الحاذِق الماهِر في أمرِه
ومنهُ اشتقّت كلمة طَبِيب
لأنّ العِناية بالجِسم مِهنة تستلزم الذكاء والحذق
و في المثل العربي " اصنعه صنعَة من طَبَّ لمن حَبَّ "
أَي : صنعة حاذق لمن يُحبه

[ في لسان العرب .. الطَّبيبُ في الأَصل : الحاذقُ بالأُمور ، العارف بها ، وبه سمي الطبيب الذي يُعالج المَرْضىٰ
و كلُّ حاذقٍ بعمَله طبيبٌ عند العرب ]

قال عنترة بن شداد : « فَإِنَّنِي طَبٌّ بأخْذِ الفارِسِ الْمُسْتَلْئِمِ »
أي أنا ماهر في أخذ الفارس المتدرع و قتله
 
توقيع لمعانُ الأحداق
..
شجرة الفعل..
مخطط جميل أعجبني لكل أنواع وحالات الفعل في اللغة العربية..👍
FB_IMG_1768327152888.webp


../
 
آخر تعديل:
توقيع أمير جزائري حر
1768336722291.webp
 
توقيع ام أمينة
العودة
