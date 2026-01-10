تعالُوا لنُقوّم ألسنتنا & ونُثري رصيدنا من لُغة الضّاد

تحية طيبة..



أتناول اليوم خطأ شائعا آخر٬ وهو ياء الاسم المنقوص التي يُخطئ البعض فيتركونها حيث يجب أن تُحذف أو العكس.. مثل كتابة: انتهى الأمر في ثواني.. أنشد حادي للإبل كي تسير... هذه أواني فاخرة.. والصحيح: انتهى الأمر في ثوانٍ.. أنشد حادٍ للإبل.. هذه أوانٍ فاهرة.. الخ



فما هو الاسم المنقوص؟



الاسم المنقوص هو كلُّ اسمٍ ينتهي بِياء تتحقق فيها ثلاثة شروط:

1- أن تكون أصليّة (لازمة)

2- غير مشدّدة

3- قبلها كسرة.



أمثلة على الاسم المنقوص: الرّاعي، الثّواني٬ القاضي٬ الحادي٬ الهادي ..الخ





فإن نقص شرط مما سبق لا يُعدُّ الاسم منقوصًا.

مثل:

ظبْي: لأنّ ما قبل الياء ساكن.

قلـمِي: لأنّ الياءَ غيرُ أصليّة، بل هي ياء المتكلّم

عربيّ: لأنّ الياء مُشدّدة٬ وليست أصلية٬ بل هي ياء نسبة٬ كقولنا: سُنّيّ.. أمازيغيّ.. شرقيّ.. حيويّ ونحوها



أولا: متى تُحذف الياء من الاسم المنقوص؟

تُحذف الياء من آخر الاسم المنقوص إذا أتى نكرة وغير مضاف٬ وذلك في حالتي الرفع أو الجرّ، ويُنوّن بكسرتين للعوض.



فنقول:

هذا وادٍ عميقٌ.

مررتُ براعٍ نشيطٍ.



ثانيا: متى لا تُحذفُ الياء في الاسم المنقوص.

1- لا تُحذف إذا كان مضافًا كقولنا:

حضر قاضي المدينة.

2- أو إذا كان معرّفًا بِـ (ال) كقولنا:

مررتُ بالرّاعي النشيط..

هذا الوادي العميق..

3- في حالة النصب، تظهر الفتحة على الياء لخفّتها:

شاهدت قاضيًا.. سألت راعيَ الغنم.

قال تعالى: {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ}[الأحقاف: 31].



