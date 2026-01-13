ايموجي == رد بالك ==

جليلوس

جليلوس

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
*ماهي الملصقات المحرمة استعمالها:*
للإفادة🤍🪻:

#حكم إستعمال ايموجي:
🙏🏼طريقة هندوسية❎
🤲🏼طريقة المسلمين✅
قال النبيﷺ:« اذا سألتُم الله فاسألوهُ بِبُطونِ أكفِّكُم ولا تَسألوهُ بظهورها

هذا الرمز ( ✨) لا يجوز استخدامه ، لأنه عبارة عن ثلاث صلبان مذهبة ، تعبر عن عقيدة التثليث عند النصاري .

وأشد منه في المنع هذا الرمز (💖) فهو يعني أن عقيدة التثليث في قلوبنا .

#تعديل بقي الرموز 👇🏻

إليك بعض الرموز التي لا يجوز استخدامها..

🔯 : رمز الصهيونية واليهودية.
💖 : وهذا يُرمز أن الصليب فِـ القلب
💒 : أما هذا فيُرمز أن الكنيسة فِـ القلب
🙏 : فهو تحية فِـ الديانة البوذية عُبَّاد بُوذا
♣️♦️♠️♥️ : وهذه أوراق اليانصيب
✨⚓✳️❇️ : تُرمز للديانة النصرانية وهي أشكال من الصلبان
🗿: رمز لِوَتَن أو صنم
🍺🍻🥃🥂🍷: فهي دعاية لَشرَابٌ الخَمْر
🎄: وهذا يُرمز لتزيين الأشجار فِـ اعياد النصرانية وما يسمى بِـ " الكريسمس "
🎷🎺🪗🎸🪕🎻 : وهذه الآلات الموسيقية المُحرمة
♍ : وهذا لفظ الجلالة بالمقلوب ، اقلبوا الجهاز
🙌 👐: وهذه ليست للدعاء هُنا اصابع الإبهام للداخل
والله اعلم
زيدو كاش حاجة من عندكم
 
موضوع طيب..
جزاك الله خيرا.. وأحسن إليك..
 
آخر تعديل:
موضوع قيم بارك الله فيك

هذا الإيموجي 🍺 على نيتي كنت حاطو كاس أتاي🍺 هههه
 
بارك الله فيك
....
 
شكرا على التنبيه ..

بوركت
 
سلمت يمناك على الموضوع القيم
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك على التنبيه
 
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك🤲 جامي ستعملتها مي كي قتلي عليها زعما درتها لدعاء😁
 
بارك الله فيك أخي عبد الجليل
يارب اغفر لي جهلي
كنت نستعمل أكثرهم
الله يجعلها في ميزان حسناتك
 
ايموجي هذا 🙏🏻 و قليلا وين نستعملو ونيتي نشكر لكن بارك الله فيك كينبهتينا.
 
بارك الله فيك احسنت النشر
 
بارك الله فيك يعطيك الصحة
 
شكرا لك ..في ميزان حسناتك
 
جزاكم الله خيرا على التنبيه
 
العودة
Top Bottom