ايموجي == رد بالك ==

*ماهي الملصقات المحرمة استعمالها:*
للإفادة:
#حكم إستعمال ايموجي:
طريقة هندوسية
طريقة المسلمين
قال النبيﷺ:« اذا سألتُم الله فاسألوهُ بِبُطونِ أكفِّكُم ولا تَسألوهُ بظهورها
هذا الرمز ( ) لا يجوز استخدامه ، لأنه عبارة عن ثلاث صلبان مذهبة ، تعبر عن عقيدة التثليث عند النصاري .
وأشد منه في المنع هذا الرمز () فهو يعني أن عقيدة التثليث في قلوبنا .
#تعديل بقي الرموز
إليك بعض الرموز التي لا يجوز استخدامها..
: رمز الصهيونية واليهودية.
: وهذا يُرمز أن الصليب فِـ القلب
: أما هذا فيُرمز أن الكنيسة فِـ القلب
: فهو تحية فِـ الديانة البوذية عُبَّاد بُوذا
: وهذه أوراق اليانصيب
: تُرمز للديانة النصرانية وهي أشكال من الصلبان
: رمز لِوَتَن أو صنم
: فهي دعاية لَشرَابٌ الخَمْر
: وهذا يُرمز لتزيين الأشجار فِـ اعياد النصرانية وما يسمى بِـ " الكريسمس "
: وهذه الآلات الموسيقية المُحرمة
: وهذا لفظ الجلالة بالمقلوب ، اقلبوا الجهاز
: وهذه ليست للدعاء هُنا اصابع الإبهام للداخل
والله اعلم
زيدو كاش حاجة من عندكم
