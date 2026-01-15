قالُوا عن الأمّ & من كُلّ ثقافات العالم & موضوع مُتجدّد..

تحيّة طيّبة .❤️💐

الموضوع بسيط.. لكنه سيكون عظيما بفضل تضافر جهود الجميع..
سيكون موضوعا تجميعيّاً..
سنضع هنا كُلّ ما قيل عن الأم..
بدءً من ديننا الحنيف من قرآن وسُنّة... ومن أقوال الصالحين...
ومن الشِّعر والأدب والحكمة.. من مختلف ثقافات الشعوب..
ليكون روضة جميلة.. وعربون محبّة ووفاء لأمّهاتنا... نسأل اللّه أن يُطيل في أعمار الأحياء منهُنّ ويرحم من انتقلن إلى رحمته سبحانه..

تحياتي..💐
 
تحديث 08 جانفي 2026

آيات قرآنية عن الأم:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ {لقمان: 14}.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ {الأحقاف: 15}.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ {البقرة: 83}.
 
أحاديث نبوية عن الأم:

سأل رجل النبي: "مَنْ أحقُّ الناسِ بحُسنِ صحابتي؟ قال: أمُّكَ، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمُّكَ، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمُّكَ، قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوكَ". (متفق عليه).

جاء رجل إلى النبي ليستأذن في الجهاد، فقال له: "هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها". (رواه النسائي).
 
FB_IMG_1768497670202.webp
 
موضوع قيم بارك الله فيك

قال ﷺ: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك» — ثلاث مرات للأم، تعظيمًا لحقها

وقال ﷺ: «الجنة تحت أقدام الأمهات» — طريق الجنة يبدأ من برّها

وقال ﷺ: «رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين»
 
قال الإمام الغزالي رحمه الله:
حقُّ الأم أعظمُ؛ لأنها حملت حيث خفّ الأب، ووَهنت حيث قوي، وربّت حيث نام غيرها

قال ابن تيمية رحمه الله:
برّ الأم مقدّم على كلّ شيء بعد الفرائض، ولو كانت قاسية؛ فحقّها لا يسقط

قال ابن القيم رحمه الله:
من أعظم أبواب الجنة برُّ الأم، ومن أغلظ أبواب النار عقوقها

قال الحسن البصري رحمه الله:
الأم بابٌ من أبواب الرحمة، إن أُغلق فُقِدَت البركة

قال الإمام الشافعي رحمه الله:
ليس في الدنيا أطيب من قلب أم، ولا أصدق من دعائها

قال سفيان الثوري رحمه الله:
ما نظرتُ إلى وجه أمي إلا ورأيتُ الجنة أقرب

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
تعجبتُ لمن يطلب التوفيق ويقصر في برّ أمه

خلاصة علماء الإسلام:
برّ الأم ليس خُلُقًا فقط، بل منهج حياة، ومن قصّر فيه خسر الدنيا قبل الآخرة
 
و اسعَ لـ أمك حتى ترضى ، فما بعد رضاها إلا رضى الله و الجنة
 
موضوع جميل بارك الله فيك
حفظ الله جميع أمهاتنا ورحم الأموات منهم
 
الأم هي القلب الذي لا يتوقف عن العطاء و اليد التي لا تملّ من التضحية
.....
 
حين تغيب الأم
يغيب معها الأمان و الدفئ
و يصبح البيت بلا روح
.....
 
..

هذه قصيدة بقلمي عن الأم..
كتبتها منذ سنوات.. وزدتُ فيها ونقّحت..
...
عنوانها: سَيِّدَتِي الأُولَى..💐❤️
..
يا أجمل الألحانِ..(م)
مُذ وعت مسامعي..
سَيِّدَتِي الأُولَى بِلاَ مُنَازِعِ..
بَحَثْتُ عَنْ حَنَانِهَا..
وَحُبِّهَا الصَافِي العَظِيمِ..(م) الأَرْوَعِِ..
بَحَثْتُ عَنْهَا..(م)
فِي زَوَايَا الأرْضِ الاَرْبَعِ..
بَحَثْتُ عنها..
وَلَمْ أذَرْ مِنْ مَوْضِعِ..
بحثتُ عَنْهَا..
فَلَمْ أَجِدْ لحبّها..
أيّ بديلٍ مُشْبِعِ..
فَعُدْتُ صَوْبَهَا..(م)
بِقَلْبٍ خَاشِعِ..
أَظُمُّهَا..
أَشُمُّهَا..
واِغرَوْرَقَتْ مَدَامِعِي..
سَيِّدَتِي الأُولَى وَلَسْتُ..(م) مُدَّعِي..
حَامِلَتِي وَمُرْضِعِي..
يَكْفِيها فَخْرًا أَنَّها..
لَها ثَلاَثٌ مِنْ وَصَايًا أَرْبَعِ..
أَوْصَى بِهَا محمدٌ..
خَيْرُ البَرايَا أَجْمَعِ..

..
التفعيلة: مستفعلن/ بخر الرّجز

../
 
أماه يعجز عن فضائلك لساني
ماذا أقول وفيكِ قد حار بياني

أُمّاه كم سهرت عيونك من ليالٍ
وبكيتِ إن يومًا رأيتِيني أُعاني

أُمّاه إن ذُكِر الحنان بأي يومٍ
معناهُ أنتِ وأنتِ من أغلى المَعاني

أُمّاه مهما قُلتُ فيكِ اليوم شعرًا
لا لن أُوفِّيكِ ولو حتّى الثَّواني
 
1768517710842.webp
 
قال الشاغر..

‏كلُّ الديونِ جزاؤها متيسّرٌ
لكنَّ دَيْنَ الأمِّ من يقواهُ ؟
 
الأُمّهات نُجومٌ مُطرّزةٌ في ثوب السّماء
..
1264 - الأمهات نجوم مطرزة في ثوب السماء.webp
 
الأمّ.
.
1514 - الأم - 01.webp
 
الأُمُّ تصنعُ الأُمّة..
.
1115 - الأم تصنع الأمة.webp
 
الجنّةُ تحت أقدام الأُمّهات.
.
40742_162248147149025_2222731_n.webp
 
