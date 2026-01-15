قالُوا عن الأمّ & من كُلّ ثقافات العالم & موضوع مُتجدّد..

تحيّة طيّبة .
الموضوع بسيط.. لكنه سيكون عظيما بفضل تضافر جهود الجميع..
سيكون موضوعا تجميعيّاً..
سنضع هنا كُلّ ما قيل عن الأم..
بدءً من ديننا الحنيف من قرآن وسُنّة... ومن أقوال الصالحين...
ومن الشِّعر والأدب والحكمة.. من مختلف ثقافات الشعوب..
ليكون روضة جميلة.. وعربون محبّة ووفاء لأمّهاتنا... نسأل اللّه أن يُطيل في أعمار الأحياء منهُنّ ويرحم من انتقلن إلى رحمته سبحانه..
تحياتي..
الموضوع بسيط.. لكنه سيكون عظيما بفضل تضافر جهود الجميع..
سيكون موضوعا تجميعيّاً..
سنضع هنا كُلّ ما قيل عن الأم..
بدءً من ديننا الحنيف من قرآن وسُنّة... ومن أقوال الصالحين...
ومن الشِّعر والأدب والحكمة.. من مختلف ثقافات الشعوب..
ليكون روضة جميلة.. وعربون محبّة ووفاء لأمّهاتنا... نسأل اللّه أن يُطيل في أعمار الأحياء منهُنّ ويرحم من انتقلن إلى رحمته سبحانه..
تحياتي..