قالُوا عن الأمّ & من كُلّ ثقافات العالم & موضوع مُتجدّد..

آيات قرآنية عن

الأم

:



﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ

حَمَلَتْهُ

أُمُّهُ

وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ {لقمان: 14}.



﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ

إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ

أُمُّهُ

كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ {الأحقاف: 15}.