الآباء.. ❤️ وما أدراك ما الآباء ! لا تهضموهم حقوقهم 💐 مساحة لتكريمهم هنا..💐

تحية طيبة..💐❤️
انطلاقا من الآية الكريمة
" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" [ الإسراء: 23]

نرى أن الله عزّ وجلّ لم يفرّق بين الأب والأمّ في وجوب الإحسان قولا وعملا..
ويا لها من آية..
نهى عن أدنى سلوك تبرُّمٍ.. و أدنى كلمة و هي " أفٍ"
والواقع فيه من التجاوز والظلم والمآسي ما فيه.. فقد كثُر العقوق.. وساءت الأخلاق.. حتى صار بعض الأبناء لا وفاء لهم ولا عرفان بفضل الآباء..
وصرنا نسمع العجب العُجاب.. فصار بعض أبناء السوء يُحمّلون آباءهم مسؤولية وُجودهم ورزقهم... فقد قال لي أحدهم أن أبناءه قالوا له: ما درتلنا والوا..😡
وبعض الأشقياء لا يكتشفون قيمة آبائهم إلا بعد فوات الأوان.. عندما يحين دورهم ليشقون ويناضلون ويتحمّلون الألم والذلّ في سبيل أبنائهم...
سنخصّص هذا المتصفّح لتكريم الآباء..
سنتعاون لننشر هنا كل ما قيل ومل ما رُسم.. من ديننا ومن الحكمة والشّعر والقصص والروايات ومقاطع الفيديو والكاريكاتير... لنسلّط الضوء على قيمة الأب..
حتى نضعه في مكانه اللائق به..

../
 
تحديث 08 جانفي 2026

...................................
أسماء جديدة مُضافة/ بالعربية
...................................
...............................................
أسماء جديدة مُضافة/ بالحروف اللاتينية.
..........................................................
 
الأب..
يجوع ويعرى.. ويحرم نفسه من كثير من الترف والرفاهية.. ليُعطي لأبنائه..
IMG_20260120_001208.webp
 
لا تستحوا من آبائكم..
بسبب فقرهم.. أو مظهرهم.. أو ثقافتهم
.
BlxP7OeIMAAKQ8d.webp
 
ذلك هو الأب..
d363bd68962076fea124d25f26789b2c.webp
 
بدون تعليق..😥
9607221031802868ef4acb098b58ba6e.webp
 
تحية لكل أب..
b93f1da4a8b7e4dc31524c8f9905855c.webp
 
كم من آباء ماتوا.. ولكن نفعهم بقي..
وعاش الأبناء على ذكرهم الطيب في ظل سيرتهم الحسنة وصلاحهم.. فكان ذلك صمّام أمان للأبناء..
1fa19fc299bcaed84e1fbda5e69680dd.webp
 
05cc70a96f1dee1d5319765fe2f26262.webp
 
مقال جميل أعجبني فنقلته لكم..
..

الفرق بين الأم والأب ؟؟؟

التي تحبك من لحظة أن تفتح عينيك هي أمك...
والذي يحبك بدون أن يظهر في عينيه هو أبوك..

الأم تقدمك إلى العالم...
الأب يحاول أن يقدم لك العالم..

الأم تمنحك الحياة...
الأب يعلمك كيف تحيا هذه الحياة..

الأم تحملك داخل رحمها 9 أشهر ...
الأب يحملكم جميعاً باقي العمر..

الأم تصرخ عند الولادة فلا تسمعها...
والأب يصرخ بعد ذلك..

الأم تبكي إن مَرِضْتَ ...
والأب يمرض إن بكيت..

الأم تتأكد بأنك لست جائعاً...
الأب يعلمك أن لا تجوع..

الأم تحملك علي صدرها..
والأب يحملك علي ظهره..

الأم ينبوع الحنان ...
والأب بئر الحكمة..

الأم تحمل عنك المسوؤلية...
الأب يزرع فيك المسؤولية..

الأم تحميك من السقوط...
الأب يعلمك القيام بعد السقوط..

الأم تعلمك كيف تمشي على رجليك...
الأب يعلمك كيف تسير في دروب الحياة..

الأم تعكس الكمال والجمال...
الأب يعكس الواقع والجِد..

حب الأم تعرفه منذ الولادة...
حب الأب تعرفه عندما تصبح أباً..

فالأم ......لا تقدّر بثمن
والأب .....لن يكرره الزمن..

../
 
1768900654237.webp
 
الأب هو السند الذي لا يميل
و الظل الذي لا يزول
.....
 
الأب هو أول بطل في حياة إبنه
و أول حب في حياة ابنته
.....
 
الأب هو اليد التي ترفعك حين تسقط و القلب الذي يحتضنك حين تخاف
.....
 
أبي..
كم أشتاق إليه 🥹
تفرقنا المسافات حينا ويجمعنا الحبّ أحيانا أكثر
اللهم احفظه لي
____________________________


والله ما طلعت شمس ولا غربت
إلا وحبك مقرون بأنفاسي
 
ماذا عن والدك ؟

أبي هو سندي ، وملجئي ، ومأمني ، أبي ضلعي الثابت الذي لا يميل ، رزقه الله العافية وبارك لي في عمره 🌹
 
يتشابه الأقوام فيما بينهم
وأبي فريد دونما أشباهُ
 
قال أمير جزائري حر:
تحية طيبة..💐❤️
انطلاقا من الآية الكريمة
" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" [ الإسراء: 23]

نرى أن الله عزّ وجلّ لم يفرّق بين الأب والأمّ في وجوب الإحسان قولا وعملا..
ويا لها من آية..
نهى عن أدنى سلوك تبرُّمٍ.. و أدنى كلمة و هي " أفٍ"
والواقع فيه من التجاوز والظلم والمآسي ما فيه.. فقد كثُر العقوق.. وساءت الأخلاق.. حتى صار بعض الأبناء لا وفاء لهم ولا عرفان بفضل الآباء..
وصرنا نسمع العجب العُجاب.. فصار بعض أبناء السوء يُحمّلون آباءهم مسؤولية وُجودهم ورزقهم... فقد قال لي أحدهم أن أبناءه قالوا له: ما درتلنا والوا..😡
وبعض الأشقياء لا يكتشفون قيمة آبائهم إلا بعد فوات الأوان.. عندما يحين دورهم ليشقون ويناضلون ويتحمّلون الألم والذلّ في سبيل أبنائهم...
سنخصّص هذا المتصفّح لتكريم الآباء..
سنتعاون لننشر هنا كل ما قيل ومل ما رُسم.. من ديننا ومن الحكمة والشّعر والقصص والروايات ومقاطع الفيديو والكاريكاتير... لنسلّط الضوء على قيمة الأب..
حتى نضعه في مكانه اللائق به..

../
تحية طيبة مباركة..
لقد لمستَ جرحاً غائراً في وجدان المجتمع، واقتبستَ من مشكاة النور آيةً هي دستورٌ أخلاقيٌّ متكامل. إنّ اقتران عبادة الله بالإحسان للوالدين في الآية الكريمة ليس مجرد تتابع لفظي، بل هو رفعٌ لشأن الوالدين إلى أعلى مراتب القيمة الإنسانية والروحية.
مبادرتك لتخصيص هذا "المتصفح" لتكريم الأب هي لفتة نبيلة وضرورية، خاصة في زمنٍ اختلطت فيه المفاهيم، وصار البعض يرى العطاء واجباً مسلّماً به لا يستحق الشكر، متناسين أن الأب هو "العامود" الذي يستند إليه البيت، والجندي المجهول الذي يحترق ليضيء دروب أبنائه.
إليك مساهمة أولية في هذا المتصفح الكريم، تنوعت بين الأدب والحكمة:
1. في رحاب الحكمة النبوية
قال رسول الله ﷺ: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ".
هذا الحديث ليس مجرد حكم فقهي، بل هو إقرار بعجز الابن عن ردّ الجميل مهما قدّم، فالأصل (الأب) هو سبب وجود الفرع (الابن)، وكل ما يملكه الفرع هو ثمرة كدّ وسعي ذلك الأصل.
2. وقفة مع الشعر العربي
يقول الشاعر معبراً عن تضحية الأب الصامتة:
وَإِنَّما أَولادُنا بَينَنا ... أَكبادُنا تَمشي عَلى الأَرضِ
إِن هَبَّتِ الريحُ عَلى بَعضِهِم ... اِمتَنَعَت عيني مِنَ الغَمضِ
3. تأمل في "نكران الجميل"
بخصوص ما ذكرتَ عن مقولة "ماذا قدمت لنا؟"، هناك قصة رمزية تقول:
سأل ابنٌ أباهُ العجوز: "لماذا يداك خشنتان هكذا؟"، فأجابه الأب بصمت: "لأجعل يديك ناعمتين تمسكان بالقلم وتكتبان بها هذا السؤال".
إن الأب الذي "لم يفعل شيئاً" في نظر ابنه الجاحد، هو الذي أفنى شبابه ليؤمن لقمة العيش، ودفع من صحته ليحمي أبناءه من ذلّ الحاجة.
4. رسالة لكل ابن "شقي"
القيمة الحقيقية للأب لا تُعرف بالمال الذي تركه، بل بالستر الذي وفره، وبالأمان الذي زرعه في قلوبنا ونحن صغار. الأب هو الشخص الوحيد في العالم الذي يريدك أن تكون أفضل منه وان تكون ناجحا متوفقا،
لكن ككلمة اخيرة عن نفسي اقول ليس كل الأباء يستحقون التكريم. 🥺 ويستحقون ان يكونو آبات ويرزقكن بالاطفال.
 
