الآباء.. ❤️ وما أدراك ما الآباء ! لا تهضموهم حقوقهم 💐 مساحة لتكريمهم هنا..💐

تحية طيبة..
انطلاقا من الآية الكريمة
" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" [ الإسراء: 23]
نرى أن الله عزّ وجلّ لم يفرّق بين الأب والأمّ في وجوب الإحسان قولا وعملا..
ويا لها من آية..
نهى عن أدنى سلوك تبرُّمٍ.. و أدنى كلمة و هي " أفٍ"
والواقع فيه من التجاوز والظلم والمآسي ما فيه.. فقد كثُر العقوق.. وساءت الأخلاق.. حتى صار بعض الأبناء لا وفاء لهم ولا عرفان بفضل الآباء..
وصرنا نسمع العجب العُجاب.. فصار بعض أبناء السوء يُحمّلون آباءهم مسؤولية وُجودهم ورزقهم... فقد قال لي أحدهم أن أبناءه قالوا له: ما درتلنا والوا..
وبعض الأشقياء لا يكتشفون قيمة آبائهم إلا بعد فوات الأوان.. عندما يحين دورهم ليشقون ويناضلون ويتحمّلون الألم والذلّ في سبيل أبنائهم...
سنخصّص هذا المتصفّح لتكريم الآباء..
سنتعاون لننشر هنا كل ما قيل ومل ما رُسم.. من ديننا ومن الحكمة والشّعر والقصص والروايات ومقاطع الفيديو والكاريكاتير... لنسلّط الضوء على قيمة الأب..
حتى نضعه في مكانه اللائق به..
../
