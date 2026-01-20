الآباء.. ❤️ وما أدراك ما الآباء ! لا تهضموهم حقوقهم 💐 مساحة لتكريمهم هنا..💐

قال أمير جزائري حر: تحية طيبة..

انطلاقا من الآية الكريمة

" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا " [ الإسراء: 23]



نرى أن الله عزّ وجلّ لم يفرّق بين الأب والأمّ في وجوب الإحسان قولا وعملا..

ويا لها من آية..

نهى عن أدنى سلوك تبرُّمٍ.. و أدنى كلمة و هي " أفٍ"

والواقع فيه من التجاوز والظلم والمآسي ما فيه.. فقد كثُر العقوق.. وساءت الأخلاق.. حتى صار بعض الأبناء لا وفاء لهم ولا عرفان بفضل الآباء..

وصرنا نسمع العجب العُجاب.. فصار بعض أبناء السوء يُحمّلون آباءهم مسؤولية وُجودهم ورزقهم... فقد قال لي أحدهم أن أبناءه قالوا له: ما درتلنا والوا..

وبعض الأشقياء لا يكتشفون قيمة آبائهم إلا بعد فوات الأوان.. عندما يحين دورهم ليشقون ويناضلون ويتحمّلون الألم والذلّ في سبيل أبنائهم...

سنخصّص هذا المتصفّح لتكريم الآباء..

سنتعاون لننشر هنا كل ما قيل ومل ما رُسم.. من ديننا ومن الحكمة والشّعر والقصص والروايات ومقاطع الفيديو والكاريكاتير... لنسلّط الضوء على قيمة الأب..

حتى نضعه في مكانه اللائق به..



../ إضغط للتوسيع...

تحية طيبة مباركة..لقد لمستَ جرحاً غائراً في وجدان المجتمع، واقتبستَ من مشكاة النور آيةً هي دستورٌ أخلاقيٌّ متكامل. إنّ اقتران عبادة الله بالإحسان للوالدين في الآية الكريمة ليس مجرد تتابع لفظي، بل هو رفعٌ لشأن الوالدين إلى أعلى مراتب القيمة الإنسانية والروحية.مبادرتك لتخصيص هذا "المتصفح" لتكريم الأب هي لفتة نبيلة وضرورية، خاصة في زمنٍ اختلطت فيه المفاهيم، وصار البعض يرى العطاء واجباً مسلّماً به لا يستحق الشكر، متناسين أن الأب هو "العامود" الذي يستند إليه البيت، والجندي المجهول الذي يحترق ليضيء دروب أبنائه.إليك مساهمة أولية في هذا المتصفح الكريم، تنوعت بين الأدب والحكمة:1. في رحاب الحكمة النبويةقال رسول الله ﷺ: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ".هذا الحديث ليس مجرد حكم فقهي، بل هو إقرار بعجز الابن عن ردّ الجميل مهما قدّم، فالأصل (الأب) هو سبب وجود الفرع (الابن)، وكل ما يملكه الفرع هو ثمرة كدّ وسعي ذلك الأصل.2. وقفة مع الشعر العربييقول الشاعر معبراً عن تضحية الأب الصامتة:وَإِنَّما أَولادُنا بَينَنا ... أَكبادُنا تَمشي عَلى الأَرضِإِن هَبَّتِ الريحُ عَلى بَعضِهِم ... اِمتَنَعَت عيني مِنَ الغَمضِ3. تأمل في "نكران الجميل"بخصوص ما ذكرتَ عن مقولة "ماذا قدمت لنا؟"، هناك قصة رمزية تقول:سأل ابنٌ أباهُ العجوز: "لماذا يداك خشنتان هكذا؟"، فأجابه الأب بصمت: "لأجعل يديك ناعمتين تمسكان بالقلم وتكتبان بها هذا السؤال".إن الأب الذي "لم يفعل شيئاً" في نظر ابنه الجاحد، هو الذي أفنى شبابه ليؤمن لقمة العيش، ودفع من صحته ليحمي أبناءه من ذلّ الحاجة.4. رسالة لكل ابن "شقي"القيمة الحقيقية للأب لا تُعرف بالمال الذي تركه، بل بالستر الذي وفره، وبالأمان الذي زرعه في قلوبنا ونحن صغار. الأب هو الشخص الوحيد في العالم الذي يريدك أن تكون أفضل منه وان تكون ناجحا متوفقا،لكن ككلمة اخيرة عن نفسي اقول ليس كل الأباء يستحقون التكريم.ويستحقون ان يكونو آبات ويرزقكن بالاطفال.