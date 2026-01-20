على خُطى الأمير | للصداقة عنوان: «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيك»

ذات الشيم

ذات الشيم

✍️ top5 👑
أوفياء اللمة
على خُطى مواضيع الأستاذ أمير
عن الأم… والأب… والزواج…

أحببتُ أن نفتح هذه المساحة
لمن لم تجمعنا بهم رابطة الدم،
لكن جمعتنا بهم رابطة القلب، وكانت أقوى وأصدق.

إلى أولئك الذين قاسمونا أفراحنا وأحزاننا،
وأيامنا الحلوة والمرّة…

إلى من نذهب إليهم خائفين فنعود مطمئنين،
وإلى من نقصدهم حيارى تائهين فنرجع مهتدين ببوصلة توجيهاتهم وآرائهم.

إلى أصدقائنا الطيبين في كل مكان…

فلنُكرمهم هنا
بما جاء في الأثر من قرآن كريم،
وكلام نبوي شريف،
وأبيات شعر،
وحِكم صادقة…

وفاءً لهم، واعترافًا بجميل صحبتهم في حياتنا.

 
توقيع ذات الشيم
تحديث 08 جانفي 2026

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
أسماء جديدة مُضافة/ بالعربية
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
أسماء جديدة مُضافة/ بالحروف اللاتينية.
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @Souhil92 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola"
@Fatimasli @hich

توقيع ذات الشيم
قالوا في الصّداقة ..
أنت الصّديق المُختـــلــف
النّاسُ ناسٌ إنما أنت الكتِف
 
توقيع ذات الشيم
مراتب الصداقة:

التِرْب: مثيلك في السن.
الزميل: رفيقك في العمل.
الجليس: من يصحبك في مجلسك.
السّمير: من يحدثك ليلا.
النَّديم: من يصاحبك في شربك.
الصاحب: من يلازمك طوال الوقت.
الرفيق: من يصاحبك في سفرك.
الصديق: من صدقك وصاحبك بودّ.
الخِل/الخليل: هو من تتخلل.
 
توقيع ذات الشيم
قالوا أيضا ..
"لَولا الأخوةُ ما طَابَتْ ليَالينا
ولا ضَحِكنا بليلٍ كانَ يُبكينا."
 
توقيع ذات الشيم
مُبارك المُتصفّح..💐🎉👍

قالت العرب:
المُستحيلاتُ ثلاثة؛ الغُول والعنقاءُ والخِلُّ الوفيّ..
ونحن نقول الخلّ الوفيّ نادر جدا... لكن ليس مستحيلا..
آخر تعديل:
توقيع أمير جزائري حر
إنما سمي الصديق صديقًا لأنه يصدقك في نفسك ومعايبك..

تُنسب لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه

توقيع أمير جزائري حر
شكر ياوردة ربي يحفظك بإذن الله لي عودة.
 
رُبّ أخ لك لم تلدهُ أُمُّك..

تُنسب لِلُقمان الحكيم.
 
توقيع أمير جزائري حر
" مثلُ الأُخُوَّةِ في الله، كمِثْلِ اليَد وَالعَين؛ فإذَا دمعت العَين، مَسَحَت اليدُ دَمْعَها، وإذَا تَألَّمت اليَد، بَكَت العَينُ لأَجْلِهَا".

- شيخُ الإسلامِ ابن تيمية رَحِمَهُ الله.
 
توقيع ذات الشيم
"أَنا الخِلُّ الوفيُّ وإنَّ نفسي
تَفي حقَّ الصَّديقِ على التَّمامِ

أُراعي حقَّهُ ما دامَ حيّاً
وبعدَ وفاتِهِ حقَّ العِظامِ"
 
توقيع ذات الشيم
إني إذا نزل البلاء بصاحبي
دافعت عنه بناجذي وبمخلبي

- إيليا أبو ماضي -
 
توقيع ذات الشيم
وَمضىٰ يُرافقه صاحِبه صَدِيقًا وصدِّيقًا..
لم يُثنيهما حرَّ الظهيرَة المتلفِّح بُغبارِ مكَّة..

فسَارَا معًا حتىٰ يخُطا مسيرًا خُلِّدَ لهذا العالم!

فَلَم تمضِي سِوىٰ بضعَ سنين..
حتىٰ صَنَعَا معًا "زِحَام العودة"!

فصلوات ربي وسلامُهُ عليكَ يا رسول الله🍁.
 
توقيع ذات الشيم
1000025650.webp
 
توقيع أم إسراء
1000025647.webp
 
توقيع أم إسراء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موضوع رائع
بارك الله فيك شيماء خطوة ممتازة لتصبح السلسة متكاملة ..
راق لي العنوان كثيراً ومحتوى الموضوع ككل

في المتابعة شكراً 💗
 
توقيع غسق الليل
من مواقف الهجرة النبوية من أبو بكر الصدّيق :
"شرِب الرّسول حتى رَضيت"
من أعظم صور الصداقة على وجه الأرض
صلوا عليه وسلّموا تسليما 💙
 
1768932887449.webp
 
