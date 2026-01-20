على خُطى الأمير | للصداقة عنوان: «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيك»

على خُطى مواضيع الأستاذ أمير

عن الأم… والأب… والزواج…

أحببتُ أن نفتح هذه المساحة

لمن لم تجمعنا بهم رابطة الدم،

لكن جمعتنا بهم رابطة القلب، وكانت أقوى وأصدق.



إلى أولئك الذين قاسمونا أفراحنا وأحزاننا،

وأيامنا الحلوة والمرّة…



إلى من نذهب إليهم خائفين فنعود مطمئنين،

وإلى من نقصدهم حيارى تائهين فنرجع مهتدين ببوصلة توجيهاتهم وآرائهم.



إلى أصدقائنا الطيبين في كل مكان…

فلنُكرمهم هنا

بما جاء في الأثر من قرآن كريم،

وكلام نبوي شريف،

وأبيات شعر،

وحِكم صادقة…