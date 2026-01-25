شعر نسرين عزوز

الموضوع : الاعتذار بعد فوات الأوان


لو عدْتَ معتذِرًا ألْفيْتنِي جَزِعًا
ممَّا اجْترحتَ ومِنْ عُذْرٍ ومُعْتَذرِ

أحْرَى بِعذرِكَ حتْمًا أنْ تُقدِّمهُ
قبلَ الفِعَالِ وهذِي شيمة الحَذِرِ

إنْ أطلقَ القوسُ نبلاً لنْ يعودَ لهُ
إنَّ التأسُفَ لا يغنِي عنِ الضَّررِ

لو كنتَ أعذرْتَ أنِّي لستُ منْ حجرٍ
يُرمَى ولكنّنِي منْ طينةِ البشَرِ

فعدْ بعذركَ أدراجًا وخذْ عِظةً
لا يعبأُ الجرحُ بالأيْمانِ والنُّذُرِ

كلمات في القمة دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
للأسف الجرح لا يمحوه إعتذار متأخر
فالعذر عند الخطأ أنفع من ندم بعده
قصيدة جميلة جدا
شكرا لكِ
صحيح بارك الله فيك وشكرا لحضورك الراقي أختي 💙
 
راقت .. جدا

أحسنتِ 🌸
 
