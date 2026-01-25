شعر نسرين عزوز

نسرين عزوز
:: عضو منتسِب ::
Reaction 206
الجوائز 4
- تاريخ التسجيل
- 24 جانفي 2026
- المشاركات
- 31
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 أفريل 2000
- الوظيفة
- شاعرة/ مدققة لغوية
- العمر
- 20 إلى 25 سنة
- الجنس
- أنثى
الموضوع : الاعتذار بعد فوات الأوان
لو عدْتَ معتذِرًا ألْفيْتنِي جَزِعًا
ممَّا اجْترحتَ ومِنْ عُذْرٍ ومُعْتَذرِ
أحْرَى بِعذرِكَ حتْمًا أنْ تُقدِّمهُ
قبلَ الفِعَالِ وهذِي شيمة الحَذِرِ
إنْ أطلقَ القوسُ نبلاً لنْ يعودَ لهُ
إنَّ التأسُفَ لا يغنِي عنِ الضَّررِ
لو كنتَ أعذرْتَ أنِّي لستُ منْ حجرٍ
يُرمَى ولكنّنِي منْ طينةِ البشَرِ
فعدْ بعذركَ أدراجًا وخذْ عِظةً
لا يعبأُ الجرحُ بالأيْمانِ والنُّذُرِ
نسرين عزوز
لو عدْتَ معتذِرًا ألْفيْتنِي جَزِعًا
ممَّا اجْترحتَ ومِنْ عُذْرٍ ومُعْتَذرِ
أحْرَى بِعذرِكَ حتْمًا أنْ تُقدِّمهُ
قبلَ الفِعَالِ وهذِي شيمة الحَذِرِ
إنْ أطلقَ القوسُ نبلاً لنْ يعودَ لهُ
إنَّ التأسُفَ لا يغنِي عنِ الضَّررِ
لو كنتَ أعذرْتَ أنِّي لستُ منْ حجرٍ
يُرمَى ولكنّنِي منْ طينةِ البشَرِ
فعدْ بعذركَ أدراجًا وخذْ عِظةً
لا يعبأُ الجرحُ بالأيْمانِ والنُّذُرِ
نسرين عزوز