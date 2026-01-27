هُدوء يُشبه البحر ~| مدونتي ..

اليمامة_الزرقاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغمرنا
أحيانًا، أشعر أن قلبي يحتاج إلى مكان لا ضجيج فيه ولا صخب.. مكان مثل البحر ..
سكونه يُطمئِنني ، نسيمه يهدأني واتساعه يذكرني بغموضه وعُمقه و بمدى رحمة الله وفضله ..
هنا مساحتي الخاصة أعبر عن مشاعري ، عن تجارب تختبئ بين تفاصيل يومي، وعن الطمأنينة التي أجدها حين ألتفت إلى الله ..
لا أبحث عن الكمال، ولا عن إعجاب أحد،
فكل كلمة تخرج مني هي أنا بكل صدقها وبساطتها ..
رجاءَ أن لا أجرح مشاعر أحد بما سأبوح به وأن يجد من يقرأها راحة كما أجد أنا نفسي حين أكتب ..
في حِفظ الله
