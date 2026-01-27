هُدوء يُشبه البحر ~| مدونتي ..

اليمامة_الزرقاء

اليمامة_الزرقاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغمرنا🌸
أحيانًا، أشعر أن قلبي يحتاج إلى مكان لا ضجيج فيه ولا صخب.. مكان مثل البحر ..🌊🌊
سكونه يُطمئِنني ، نسيمه يهدأني واتساعه يذكرني بغموضه وعُمقه و بمدى رحمة الله وفضله ..
هنا مساحتي الخاصة أعبر عن مشاعري ، عن تجارب تختبئ بين تفاصيل يومي، وعن الطمأنينة التي أجدها حين ألتفت إلى الله ..
لا أبحث عن الكمال، ولا عن إعجاب أحد،
فكل كلمة تخرج مني هي أنا بكل صدقها وبساطتها ..
رجاءَ أن لا أجرح مشاعر أحد بما سأبوح به وأن يجد من يقرأها راحة كما أجد أنا نفسي حين أكتب ..

في حِفظ الله🌸
 
مبــــــ🌸ـــارك لكِ افتتاح المدوّنة ..

في المُتـــابعة 💗
 
ألف مبروك إفتتاح المدونة
جعلها الله بداية موفقة
تحمل لكِ النجاح و التألق دائمًا

في المتابعة بإذن الله
....
 
الف مبروك الافتتاح
ربي يوفقك إن شاء الله
راني في المتابعة إن شاء الله
 
مبارك الافتتاح
راق لي لونها المميز الذي يعكس شخصيتك وحبك للبحر 💗
.
.
في المتابعة ..
 
بارك الله فيكم ..
الله يبارك فيك يا راقية
هذا من ذوقك وشكرا لكلماتك 🌸
 
كما أن البحر ليس دائم الهدوء بل يهيج وترتفع أمواجه حين تشتد عليه الرياح .. كذلك نحن
نحتاج إلى هذا التوازن .. بين السكون والهيجان لنحافظ على أنفسنا وسط تقلبات الحياة ..
 

مبارك لك إفتتاح المدونة يمامة🕊️🕊️
في متابعة ما سيجود به مدادك🌹
 
مباركة هذه المساحة الزرقاء..
ننتظر ما ينثره قلمك من لآلئ ومن حكايا البحر..
../
 
سأحاول أن أكون سندا لِنفسي آخذ بِيَدِها نَحوَ هَدفِها النّبيل سأكون دائما معها لتصل إلى ماتصبو إليه _ بإذن الله_ 💙
5324ddd8a2aff8f6bb1c6b67907dc7e3.webp
 
قد حذرونا من رياح عاتية تصل الى 120 كلم ستضرب المدينة والكل كان خائفا حتى أنهم علّقوا الدراسة والعمل وحذروا من الخروج مؤكدين بحالة الجو .. بعدها لم يحدث شيئا لا ريح ولا هم يحزنون مجرد رياح وأجواء شتوية معتادة .. هنا سندرك اكثر انه مهما بلغ علم الانسان فهو تقدير واحتمال أما الغيب والنتيجة فبإرادة الله وحده وبمشيئته ..
ربما بدأت في بعض المناطق ولم تصل لكل المناطق المتوقعة .. الأمر يعود إلى الله ..
 
كلنا نعرف أقوال "ناس زمان" .. ومن بينها ..
"عمرو الطير مايولي بهيمة والرخيس لاتعطيه قيمة ومول الضحكة الصفرا عمرك لا دخلو للخيمة"
قد رحلوا وأهيل عليهم التراب .. لكن أقوالهم بقيت خالدة.. والسبب ؟ لأنها صادقة وشهد لها الواقع .. لأن كلام المتفاخر و المتكبر والمتعالي على غيره .. لا يصمد طويلا ..
 
هادِئة هذه المساحة الزرقاء
كهدوء البحر تماما
ولكن
هل ستحملُ أمواجا عاتية أحيانا ؟
ربّما ..
في المتابعة ..
 
ليس دائما هادئا .. قد يحمل في زُرقتِه إعصارا 🌊
سرّني مرورك يا ذات الشيّم 🌸
 
حين تتأمّل خلق الله، تدرك أنّ العظمة لا تقاس بالضجيج ولا بالقوة الظاهرة.
وفي أعماق البحار، يعلّمنا الحوت الأزرق درسًا صامتًا في القوة والحرية والهيبة ..
إنني أحبه كثيرا لأنني أرى فيه ماهو اعمق من الجسد والحجم .. هيبة حقيقية، هدوء لا يضاهى، وحضور يترك أثرًا.
رغم كونه أكبر كائن عرفته الأرض، إلا أنه نادر الظهور .. يكاد لا يظهر الا في الأحلام^^
رغم مكانته لا يسعى لمجاراة أحد ولا لإثبات نفسه ولا يفرض نفسه على أحد وكأنه يعرف من هو .. يمارس حريته كما يشاء، ولا يخضع إلا لغريزته التي أودعها الله فيه ..
💙 وما أعجبني أكثر فيه، أنه مسالم وهادئ لا عدوان فيه ولا تسلّط رغم كونه سيد المحيطات وأكبرها ، ولا يتسلط على أحد ولا يأكل إلا العوالق البحرية البسيطة ..
هذا الكائن أرى فيه آية .. القوة ليست في التسلّط والعدوان .. والهيبة ليست في القسوة والتكبّر .. حفظ الله قلوبنا من كل فتنة وحمى الله الحوت الازرق من الإنقراض 🐋💙
 
لم يعد النقاش يروقني .. لأنه سرعان ما يصبح جدالا ..
 
..
الحل سهل..
ناقشي ولا تجادلي..
ضعي لمستك... فقط
فقد يمر أحدهم من هناك ويستفيد مما تركتِ.. ويكون لك أجر..

../
 
" الهاجفين " أخطر الحيوانات في قاع المحيط يحفر دون أن يَعض ، يستهلك دّون أن يأكل .. أما نحن، فنعيش مع اشخاص مَثَلُهم كمَثل الهاجفين .. يستهلكون من الدّاخل دون أن يُظهروا ضَرَرهم .. فاللهم اكفِنا شرّهم وباعد بيننا وبينهمكما باعدت بين المشرق والمغرب ..
 
