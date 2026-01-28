الطفل الحذر… بين الخوف و البحث عن الأمان ... بقلمي

ام أمينة

ام أمينة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


الطفل الحذر … بين الخوف و البحث عن الأمان ... بقلمي

1769599723498.webp

الطفل الذي يراقب ردود أفعال الكبار قبل أن يتصرّف هو في الحقيقة طفل شديد الحساسية تجاه بيئته

و قد تعلّم منذ وقت مبكر أن الأمان ليس شيئا تابثا بل أمر يتغيّر بحسب سلوكه و إستجابة من حوله

لذلك يصبح تركيزه منصبًّا على قراءة وجوه الكبار و حركاتهم قبل أن يخطو أي خطوة و كأنه يبحث عن إشارة خضراء تسمح له بالتحرّك

1769599948449.webp

هذا السلوك لا يعني أنه ضعيف أو فاقد الثقة بنفسه بل هو إنعكاس لتجارب سابقة جعلته يربط الحب و القبول بالطاعة و الإمتثال لا بالعفوية و الحرية

حين يعيش الطفل في بيئة متقلّبة حيث يُكافأ أحيانًا على تصرفاته و يُعاقب أو يُنتقد في أحيان أخرى دون وضوح أو تباث
يتكوّن لديه خوف من الخطأفيبدأ في مراقبة ردود الأفعال بإستمرار
و مع مرور الوقت يصبح أكثر حرصًا على إرضاء الآخرين و أكثر ترددا في التعبير عن مشاعره الحقيقية
و كأنه يضع نفسه في المرتبة الثانية أمام رضا الكبار

1769600164558.webp


هذا النمط من السلوك قد يظهر في شكل إعتذارات متكرّرة بلا سبب أو أسئلة متواصلة مثل
هل يجوز ؟
هل هذا عادي ؟
أو تردّد قبل اللعب و قبل الكلام
و هو دليل على أنّ الطفل يبحث عن الأمان أكثر من أي شيء آخر

دعم هذا الطفل يحتاج إلى وعي و صبر من الكبار
أهم ما يمكن تقديمه له هو ثبات ردود الفعل
لأن الهدوء و الإستقرار يمنحانه شعورًا بالأمان
كذلك من الضروري أن يُفرّق الأبوين بين السلوك و الحب
فيُقال له
ما فعلته خطأ
بدلًا من
أنت مخطئ
حتى لا يربط قيمته بذاته بالتصرفات
كما يجب تشجيعه على التعبير عن رأيه و مشاعره حتى لو لم تعجب الكبار
و منحه فرصة للخطأ دون سخرية أو تهديد مع طمأنته بالكلام و الفعل أن الحب و الأمان لا يتغيّران

1769600252072.webp


لابد أن نعرف أن هذا الطفل ليس ضعيف الشخصية بل هو طفل يحاول أن يحمي نفسه من فقدان الأمان
و مع الوقت إذا شعر أنّ ردود الأفعال من حوله ثابتة و هادئة و أن الحب غير مشروط بسلوكه
سيبدأ تدريجيًا في التحرّر من خوفه و يستعيد عفويته و قدرته على التعبير عن ذاته بلا تردّد
حينها سيتعلّم أن الخطأ جزء طبيعي من النمو و أن قيمته لا تتأثر بما يفعل بل بما هو عليه
إن توفير بيئة آمنة و مستقرة و مليئة بالتشجيع و القبول هو المفتاح الذي يفتح أمامه أبواب الثقة بالنفس و يمنحه القدرة على أن يعيش طفولته بسلام بعيدًا عن القلق المستمر من إرضاء الآخرين

1769600585995.webp


أتمنى أن ينال إعجابكم
و أنتظر مشاركاتكم و تعليقاتكم

......
 
بارك الله فيك على الموضوع القيم..
الذي يحمل بين طياته تنبيه و توجيه للأولياء..
 
أحييك أم أمينة على هذا المقال الرائع والتوجيه السديد في بناء الأطفال

أرى دائما أن التربية عملية شاقة ومسؤولية كبيرة ... ومابين الاحتواء والتوجيه قد يصنع الآباء في أبنائهم عاهات تعرقل شخصياتهم...


شكرا لك
 
مهم جدا

بوركتِ أم أمينة
 
قال أم إسراء:
بارك الله فيك على الموضوع القيم..
الذي يحمل بين طياته تنبيه و توجيه للأولياء..
و فيكِ بركة
نعم الموضوع يواجه ما نجده عند بعض الأطفال و لا نحسن التصرف
أيعدني تواجدك و ردك في الموضوع
....
 
قال نجـود:
أحييك أم أمينة على هذا المقال الرائع والتوجيه السديد في بناء الأطفال​

أرى دائما أن التربية عملية شاقة ومسؤولية كبيرة ... ومابين الاحتواء والتوجيه قد يصنع الآباء في أبنائهم عاهات تعرقل شخصياتهم...


شكرا لك
فعلا أبناءنا من مسؤولياتنا
و لابد من البحث عن حلول لكل المشاكل المحتملة أن تكون فيهم من بينهم ما ذكرت في الموضوع
لنمو جسدي و نفسي سليمين
أشعدني تواجدكِ و ردكِ في الموضوع
 
بورك في قلمك المبدع و المميز.
1769607572587.webp
 
ماشاء الله مقال رائع ومهم، شكرا على كل النصائح القيمة🌹
 
قال ذكريات:
ماشاء الله مقال رائع ومهم، شكرا على كل النصائح القيمة🌹
شكرا لكِ
أسعدني تواجدكِ و مروركِ في الموضوع
....
 
شكرا على الموضوع..
سنعود..😎👍
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موضوع رائع أختي أم أمينة في ميزان حسناتك
..
الأطفال عالم كبير يحتاج لصبر الكثير كي تستطيع تحكم فيه و تسيره بطريقة الصحيحة

..

في المتابعة لعلنا نأخذ المنفعة من بعضنا البعض
 
قال غسق الليل:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موضوع رائع أختي أم أمينة في ميزان حسناتك
..
الأطفال عالم كبير يحتاج لصبر الكثير كي تستطيع تحكم فيه و تسيره بطريقة الصحيحة

..

في المتابعة لعلنا نأخذ المنفعة من بعضنا البعض
و عليكم السلام
و الأطفال مسؤولية كبيرة و صبر كبير و لابد أن نكون واعيين و نبحث عن راحتهم
أسعدني تواجدك و ردك في الموضوع
...
 
في ظل الظروف التي نعيشها و التوتر السائد
اصبحت رعاية الطفل شي كبير و صعب جدا جدا و دقيق
اذا كان الاب او الام اصلا عايشين التوتر و الخوف
لاسباب متعددة منها ماهو منطقي و منها ماهو مرضي و غير منطقي
ممكن جدا لازم رعاية للاباء قبل الابناء ههههههه

شكرا ع المووع سيدتي صراحة معلومات لم اكن اعرفها
و كنت اظن هكذا تصرف من الطفل انه شي ماهوش مليح
 
قال الامين محمد:
في ظل الظروف التي نعيشها و التوتر السائد
اصبحت رعاية الطفل شي كبير و صعب جدا جدا و دقيق
اذا كان الاب او الام اصلا عايشين التوتر و الخوف
لاسباب متعددة منها ماهو منطقي و منها ماهو مرضي و غير منطقي​
ممكن جدا لازم رعاية للاباء قبل الابناء ههههههه

شكرا ع المووع سيدتي صراحة معلومات لم اكن اعرفها
و كنت اظن هكذا تصرف من الطفل انه شي ماهوش مليح
راحة الوالدين شرط أساسي لينشأ الطفل في بيئة صحية و آمنة
شكرا لك على الرد و التواجد في الموضوع
....
 
