السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





الطفل الحذر … بين الخوف و البحث عن الأمان ... بقلمي





​

الطفل الذي يراقب ردود أفعال الكبار قبل أن يتصرّف هو في الحقيقة طفل شديد الحساسية تجاه بيئته

و قد تعلّم منذ وقت مبكر أن الأمان ليس شيئا تابثا بل أمر يتغيّر بحسب سلوكه و إستجابة من حوله



لذلك يصبح تركيزه منصبًّا على قراءة وجوه الكبار و حركاتهم قبل أن يخطو أي خطوة و كأنه يبحث عن إشارة خضراء تسمح له بالتحرّك





​

هذا السلوك لا يعني أنه ضعيف أو فاقد الثقة بنفسه بل هو إنعكاس لتجارب سابقة جعلته يربط الحب و القبول بالطاعة و الإمتثال لا بالعفوية و الحرية