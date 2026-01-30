أخبار.. أصداء عالمية.. مواقف تستحقّ وقفة..

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

👑 top 5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
..
تحيّة طيّبة..💐

رغم أنّني لست رياضياً مُحترفاً في أي من تخصصاتها.. لكنّني متابع عن كثب لما يلفت النظر من أحداث ومواقف وطرائف تحدث في عالم الرياضة ويكون لها صدى..
فالرياضيّ جزء من المجتمع.. وقد يكون من المؤثرين بشكل غير مباشر.. بمواقفه بسلوكه.. بتصريحاته.. الخ
لذلك سأنشر هنا.. وأرحب بيد العون والدعم..
سأنشر كل ما يستحقّ النشر.. من إيجابيّ نافع.. لا مجرد أرقام وأخبار عادية..
.. كلمة حقّ.. دفاع عن ظلم.. الخ

ونسأل الله التوفيق../
 
توقيع أمير جزائري حر
موقف يُحسب لهذا الرّجل..
هناك من يستحق تلك الأموال.. لا تجمعوا باسمي أي شيء..

FB_IMG_1769759194319.webp
 
توقيع أمير جزائري حر
موقف مُحزن وغير لائق من نادي رياضي مرموق.. مع رياضي عالمي خلوق..
لا يصحّ..
بن زيمة غاضب.. ومن حقّه أن يغضب..

FB_IMG_1769759519801.webp
 
توقيع أمير جزائري حر
مدرّب عالمي.. ورجل محترم.. وإنسان يُشرّف " الإنسانية"
غوارديولا.. وفلسطين

غوارديولا مرتديًا الكوفية في حفل أُقيم بمدينة برشلونة لدعم أطفال غــ.ــزَّة ❤️
يقول:
أقولها بشكل واضح للجميع: أنا في صف فلسـطين، أنا في صف المظلوم، والمظلوم هنا هو فلسـطين.

💬 "مساء الخير، السلام عليكم، يا له من مشهد مؤثّر"

💬 "دعوني أقول أمرين، أفكّر كثيرًا عندما أرى طفلًا، خلال هذين العامين الأخيرين، في تلك الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى التلفاز، وهو يصوّر نفسه، متوسّلًا، يسأل أين أمه التي كانت ممدّدة تحت الأنقاض، وهو لا يعلم ذلك بعد"

💬 وأفكّر دائمًا: «ماذا عساه يفكّر؟»

💬 وأشعر أننا تركناهم وحدهم، متروكين، مهملين.. وأتخيّل دائمًا أنه يقول: «أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا وحتى الآن، لم نفعل ذلك بعد.

💬 أصحاب السلطة جبناء، لأنهم في الأساس يرسلون شبّانًا أبرياء لقتل أناس أبرياء.

💬 هذا ما يفعله الجبناء. لأنهم هم في بيوتهم مع التدفئة عندما يكون الجو باردًا، ومع المكيّف عندما يكون الجو حارًا.
FB_IMG_1769761557963.webp
 
آخر تعديل:
توقيع أمير جزائري حر
تحديث 25 جانفي 2026

المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89
@"viola"
@Fatimasli @hich
@Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07
 
توقيع أمير جزائري حر
قال أمير جزائري حر:
مدرّب عالمي.. ورجل محترم.. وإنسان يُشرّف " الإنسانية"
غوارديولا.. وفلسطين

غوارديولا مرتديًا الكوفية في حفل أُقيم بمدينة برشلونة لدعم أطفال غــ.ــزَّة ❤️
يقول:
أقولها بشكل واضح للجميع: أنا في صف فلسـطين، أنا في صف المظلوم، والمظلوم هنا هو فلسـطين.

💬 "مساء الخير، السلام عليكم، يا له من مشهد مؤثّر"

💬 "دعوني أقول أمرين، أفكّر كثيرًا عندما أرى طفلًا، خلال هذين العامين الأخيرين، في تلك الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى التلفاز، وهو يصوّر نفسه، متوسّلًا، يسأل أين أمه التي كانت ممدّدة تحت الأنقاض، وهو لا يعلم ذلك بعد"

💬 وأفكّر دائمًا: «ماذا عساه يفكّر؟»

💬 وأشعر أننا تركناهم وحدهم، متروكين، مهملين.. وأتخيّل دائمًا أنه يقول: «أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا وحتى الآن، لم نفعل ذلك بعد.

💬 أصحاب السلطة جبناء، لأنهم في الأساس يرسلون شبّانًا أبرياء لقتل أناس أبرياء.

💬 هذا ما يفعله الجبناء. لأنهم هم في بيوتهم مع التدفئة عندما يكون الجو باردًا، ومع المكيّف عندما يكون الجو حارًا.
مشاهدة المرفق 181551
إضغط للتوسيع...
شدّني هذا الموقف
ربي ينصر الحق ..

==

موضوع جميل ..

في المتابعة
- و المشاركة إن صادفني ما يمكن المشاركة به -

شكرا
 
توقيع لمعانُ الأحداق
في المتابعة إن شاء الله
 
توقيع أمير جزائري حر
توقيع أمير جزائري حر
FB_IMG_1770076612483.webp
 
توقيع أمير جزائري حر
..
يوتيوب يحذف قناة الناشط الأمريكي جاي كريستنسن، عقب نشره محتوى ينتقد ما وصفه بالإبـ ـادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلًا حول سياسات المنصة ومعاييرها بشأن المحتوى السياسي

FB_IMG_1771100177803.webp
 
توقيع أمير جزائري حر
FB_IMG_1771827717031.webp
 
توقيع أمير جزائري حر
العودة
Top Bottom