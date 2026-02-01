ادخُل وابتسم🙂😁 أو اضحك..🤣 وفُكّ عُبوسك..😖 و حُزنك..😟 💐🎉 ودعنا نكسب منك حسنة..😎😅 & تجميعية لما خفّ وظرُف من النُّكات..💐

أمير جزائري حر
..
حياكم..
الموضوع في الحقيقية راو باين.. من عنوانه.. بَصَّحْ مَعْلِيشْ سأشىرح..
الحاصول.. هنا يدخل من كان حزينا.. غاضبا.. مكتئبا... و.. و.. ومشتقات النّكد كُلّها.. لعله يجد ما يُضحكه.. ويُسرّي عنه...
ألم يأتي في الأحاديث أنّ أحبّ الأعمال إلى الله هو سرور تدخله على مسلم..
ادخل هنا لنُحفّزك على إفراز هرمونات الإندورفين و الدّوبامين.. والسيروتونين.. باطل يا مواطن.. خير مَلِّي تروح تشريهم دواء من عند الفرمسيان...
نتعاون جميعا لنضع هنا ما طرُف.. وما ظرُف.. من النّكات من الواقع.. والمواقع.. لنُدخل ابتسامة أو ضحكة اليوم لمن أمضى كل يومه مْزَيَّرْ وَجْهُو ومْشَنّفْ.. أفضل من حبّة دولي للصُّداع..
../
