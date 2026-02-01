ادخُل وابتسم🙂😁 أو اضحك..🤣 وفُكّ عُبوسك..😖 و حُزنك..😟 💐🎉 ودعنا نكسب منك حسنة..😎😅 & تجميعية لما خفّ وظرُف من النُّكات..💐

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

حياكم..🙂💐
الموضوع في الحقيقية راو باين..🙂 من عنوانه.. بَصَّحْ مَعْلِيشْ سأشىرح..😎
الحاصول.. هنا يدخل من كان حزينا.. غاضبا.. مكتئبا... و.. و.. ومشتقات النّكد كُلّها.. لعله يجد ما يُضحكه.. ويُسرّي عنه...
ألم يأتي في الأحاديث أنّ أحبّ الأعمال إلى الله هو سرور تدخله على مسلم..👍
ادخل هنا لنُحفّزك على إفراز هرمونات الإندورفين و الدّوبامين.. والسيروتونين.. باطل يا مواطن..😅 خير مَلِّي تروح تشريهم دواء من عند الفرمسيان...💊
نتعاون جميعا لنضع هنا ما طرُف.. وما ظرُف.. من النّكات من الواقع.. والمواقع.. لنُدخل ابتسامة أو ضحكة اليوم لمن أمضى كل يومه مْزَيَّرْ وَجْهُو ومْشَنّفْ.. 🤣 أفضل من حبّة دولي للصُّداع..

../
 
فكرة هايلة يعطيك الصحة
 
تفضّلوا أول نكتة..
..
‏‎يقول سقراط : "عندما كنت صغيرا كنت لا أحب الاستيقاظ باكرا ، وكانت أمي تكره هذا التصرف مني لأنها كانت تحلم أن تراني يوماً تاجرا غنيا .. وفي أحد الأيام ذهبت أمي معي للمعلم وكانت قد اتفقت معه على أن يسرد لي فوائد الاستيقاظ مبكرا..
قال لي المعلم : سوف أقص عليك قصة جميلة وتقول لي ماذا استفدت منها.
كان هناك عصفورين أحدهما استيقظ باكرا وأكل من الحشرات وأطعم صغاره ، والثاني استيقظ متأخرا فلم يجد ما يأكل ... ماذا استفدت من القصة يا سقراط ؟
سقراط : الحشرات التي تستيقظ مبكرا تأكلها العصافير."‎‏😁
..
والسؤال ماذا تقول لطفلك إن كان يتفلسف مثل سقراط أخي اللّماوي..😅
images.webp
 
زوج مهابل طلعو في طيارة . قال واحد لصاحبو اهبط جيبلي لحليب. المهبول لاخر حل باب الطيارة وهبط . بعد نص ساعة
.
.
.
.
.
طل صاحبو لقاه شايد في جناح الطيارة .. قالو العب العب و مبعد ارواح قولي لحوانت مغلوقين
هههههههههه

 
قال نابليون

الرجال ينامون 6 ساعات

والنساء تنام 7 ساعات
...
والأغبياء هم من ينامون 8 ساعات
_________
الحمد لله كي ماهدرش على اللي يرڨدوا 24 ساعة
😂😂😂
 
ومن طرائف الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمهما الله أنه مرة سألهما شخص فقال : لقد اخترع لنا جهاز ينبّه على السهو أثناء الصلاة ، فلا يسهو المصلي إذا استعمله ، فما حكمه ؟ فسكت الشيخ ابن باز وضحك الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وقال : اسأله أهو يسبح أم يصفق ؟ .. وكان الشيخ يقصد التسبيح للرجال والتصفيق للنساء !

بورك فيك على طرحك القيم.
 
مازلت لي رجعة إن شاء الله
 
في المتابعة
...
 
روى أن أعرابيا وقف على علىّ بن أبى طالب فقال: إن لى إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن أنت لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك. فقال سيدنا علىّ لخادمه: أعطه خمسين دينارا، أما الحلة فلمسألته، وأما الدنانير فلأدبه.
 
لازم تعرفوا بلي في هاذي الدنيا كاين زوج حوايج و هما ؟
.
.
.
.
حوايج تاع الصيف وحوايج تاع الشتاء
 
متابعه حاليا ..ولي عودة لاحقا ...
موووضوع هايل ..مشكووور ...نحو شوية على خاطرنا 😁
 
1770047619039.webp
 
1770047689591.webp
 
Screenshot_20260202_112142.webp
 
1000057669.webp
 
نكتة طويلة شوي
images (9).webp
 
422466484efa9c46afb64a95d6a79dbf.webp
 
