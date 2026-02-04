✍️ لُعبة تنقيط الكلمات..& العب واربح عشر نقاط 🤩 🎉

أمير جزائري حر
حدث معي ومعكم جميعا أن نُخطئ إملائيا في كتابة الردود.. خاصة في الحروف التي فيها تنقيط..
تحية طيبة..
لكن من يقرأ المداخلة لا ينتبه غالبا ويقرؤها بشكل عادي..
السبب أن اللغة العربية في الأصل لم يكن فيها تنقيط ولا تشكيل..
بناء على ذلك أقترح لعبة كما يلي:
أُدرج أنا أو أي عضو يريد المشاركة لوحة عليها كتابة.. تمت إزالة التنقيط والهمزات والتشكيل منها..
ومن ينجح في قراءتها من المرة الأولى يكسب 10 نقاط بفضل التفاعل مع مشاركته بالأيقونة:
وسيكون هناك تشويق واستمتاع وتثقيف من خلال اختيار عبارات وجُمل فيها آيات.. أحاديث.. حكمة.. مقولات مشهورة.. أقوال علماء.. شِعر... الخ
سأدرج أول لوحة بعد لحظات...
../
