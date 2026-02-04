✍️ لُعبة تنقيط الكلمات..& العب واربح عشر نقاط 🤩 🎉

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

👑 top 5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى

تحية طيبة..💐
حدث معي ومعكم جميعا أن نُخطئ إملائيا في كتابة الردود.. خاصة في الحروف التي فيها تنقيط..
لكن من يقرأ المداخلة لا ينتبه غالبا ويقرؤها بشكل عادي..
السبب أن اللغة العربية في الأصل لم يكن فيها تنقيط ولا تشكيل..
بناء على ذلك أقترح لعبة كما يلي:
أُدرج أنا أو أي عضو يريد المشاركة لوحة عليها كتابة.. تمت إزالة التنقيط والهمزات والتشكيل منها..
ومن ينجح في قراءتها من المرة الأولى يكسب 10 نقاط بفضل التفاعل مع مشاركته بالأيقونة:
IMG_20260204_221511.webp
ومن يقرؤها مع أخطاء وتكون عدة محاولات ثم ينجح يكسب 03 نقاط بفضل التفاعل معه بأيقونة باقة التوليب:
IMG_20260204_222112.webp
وسيكون هناك تشويق واستمتاع وتثقيف من خلال اختيار عبارات وجُمل فيها آيات.. أحاديث.. حكمة.. مقولات مشهورة.. أقوال علماء.. شِعر... الخ

سأدرج أول لوحة بعد لحظات...💐🙂

../
 
حياكم..💐🙂✍️

إليكم اللوحة الأولى.. من يقرؤها🧐🤔

IMG_20260204_215430.webp

موفقين../😎
 
تحديث 25 جانفي 2026

المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89
@"viola" @Fatimasli @hich
@Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
لا حليم إلا ذوو غيرة
ولا حكيم إلا ذو تجربة
 
جميل ..موضوع حماسي ومشوق ...🤩🤩🤩
 
وشكون يترك الجملة التالية ..الفائز .ام صاحب الموضوع ؟
 
اذا أي واحد حب يشارك مرحبا..
من جهتي راني نحضر في لوحة جديدة...
راهي تطيب في الفرن...😁👍
../
 
تفضلوا لوحة جديدة..😎
...

IMG_20260204_225754.webp
 
وما الفقد إلا نثر في الروح
لا يلتئم أبدا
 
وما الفقد إلا بتر في الروح
لا يلتئم أبدا
 
والفوز لك صديقي حاتم.. وكسبت 10 نقاط..
💐🎉💥👍
الخط لكم لمن أراد التنشيط مشكورا...
..
 
