✍️ لُعبة تنقيط الكلمات..& العب واربح عشر نقاط 🤩 🎉



تحية طيبة..

​

حدث معي ومعكم جميعا أن نُخطئ إملائيا في كتابة الردود.. خاصة في الحروف التي فيها تنقيط..

لكن من يقرأ المداخلة لا ينتبه غالبا ويقرؤها بشكل عادي..

السبب أن اللغة العربية في الأصل لم يكن فيها تنقيط ولا تشكيل..

بناء على ذلك أقترح لعبة كما يلي:

أُدرج أنا أو أي عضو يريد المشاركة لوحة عليها كتابة.. تمت إزالة التنقيط والهمزات والتشكيل منها..

ومن ينجح في قراءتها من المرة الأولى يكسب 10 نقاط بفضل التفاعل مع مشاركته بالأيقونة:

ومن يقرؤها مع أخطاء وتكون عدة محاولات ثم ينجح يكسب 03 نقاط بفضل التفاعل معه بأيقونة باقة التوليب: