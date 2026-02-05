الخير إذا جا لغيرك… علاش يوجع؟

حب الخير للغير راهو من أسمى الأخلاق اللي يقدر الإنسان يتحلى بيها

بصح في واقعنا اليوم أصبح هاد الشيئ نادر

علاش ؟

خاطر بزاف ناس ولات تعيش في جو مليان مقارنات و حسد و عيون ما ترحمش وسائل التواصل الإجتماعي زادت الطين بلّة

كل واحد يحط نجاحاتو و صور حياتو و الآخرين يشوفو و يقارنو و يولّو يحسو بالنقص

تشوف واحد يشري دار مثلا بدل ما يقولولو

الله يبارك

يبداو الهدرة

منين جابها ؟ أكيد بالمعريفة

واحد ينجح في قرايتو يولي موضوع شك

ماشي بالجهد تاعو أكيد عندو واسطة

هذي العقلية تخلي حب الخير يبان قليل بصح في الحقيقة مازال كاين

غير أنو الناس اللي عندها قلوب بيضاء غالبًا ساكتة ما تحبش تبان و لا تتفاخر

الحسد في الحقيقة ما يضرش غيرك قد ما يضرّك أنت

اللي يحسد يعيش في ضيق داخلي قلبو يتعذّب و ما يتهنّى لا براحة بال و لا بالسعادة

بينما اللي يفرح لغيرو ربي يفرحو و يزيدو من فضله و يعيش مرتاح

حب الخير للغير ما هوش ضعف بالعكس هو قوة عقل و صفاء نية

يعطيك الصحة موضوع مميز و يستحق آراء أخرى

