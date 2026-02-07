أمير جزائري حر
..
تحية طيبة..
فكرت في إنشاء قائمة لمجموعة مواضيع مفضلة خاصة.. وهي تلك التي نضع فيها فضفضة لحظية.. ومقولات سريعة.. تعبير عن مزاج ...الخ
لأنني أحيانا لا أجدها في متناول اليد.. وتغوص في طيّ الصفحات..
ثم وجدت الأيقونة المُشار إليها بسهم داخل الدائرة الحمراء.. وبدا لي أنّ لها صلة بالأمر..
قمتُ بالنقر عليها فظهر هذا الإطار..
وفيها إشكاليات عدّة.. ماذا نكتب في خانة الرسالة والعلامات..
وأيضا مشكل آخر وهو أن لوحة المفاتيح تظهر وتختفي في لمح البصر عندما ننقر داخل إحدى الخانتين.. فلا يمكننا كتابة شيء.. أصلا..
والسؤال الأخير..
بعد الموافقة أين نجد تلك المفضّلة.. .. قلبت عليها الدنيا ولم أجدها..
../
ولكم الشكر..
