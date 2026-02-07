سؤال المُفضّلة 🤔 من يُفتينا في أمرها مشكورا 🙂👍

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

تحية طيبة..🙂

فكرت في إنشاء قائمة لمجموعة مواضيع مفضلة خاصة.. وهي تلك التي نضع فيها فضفضة لحظية.. ومقولات سريعة.. تعبير عن مزاج ...الخ
لأنني أحيانا لا أجدها في متناول اليد.. وتغوص في طيّ الصفحات..
ثم وجدت الأيقونة المُشار إليها بسهم داخل الدائرة الحمراء.. وبدا لي أنّ لها صلة بالأمر..

IMG_20260207_102302.webp

قمتُ بالنقر عليها فظهر هذا الإطار..👇
IMG_20260207_103118.webp

وفيها إشكاليات عدّة.. ماذا نكتب في خانة الرسالة والعلامات..
وأيضا مشكل آخر وهو أن لوحة المفاتيح تظهر وتختفي في لمح البصر عندما ننقر داخل إحدى الخانتين.. فلا يمكننا كتابة شيء.. أصلا..

والسؤال الأخير..
بعد الموافقة أين نجد تلك المفضّلة..🤔😁 .. قلبت عليها الدنيا ولم أجدها..

../

ولكم الشكر..
 
الحل
لمعانُ الأحداق
المفضلة كأنك تعمل حفظ للمواضيع و المشاركات حتى يمكنك العودة إليها بسهولة
[ فرق بينها و بين متابعة موضوع ] + [ المشاركات أقصد الردود .. يمكنك أيضا حفظ رد ]

أعلى الموضوع أو المشاركة تجد هذه العلامة
1770467312454.webp


بالضغط عليها تظهر نافذة .. تسمح لك بتنظيم ما قمت بحفظه .. لكنه اختياري
أي لست ملزما بالكتابة داخل الحقول ليتم حفظه في المفضلة
سأشرح ..
1770467614451.webp


الرسالة هنا .. كأنك تكتب ملاحظة لنفسك بخصوص المشاركة التي قمت بوضعها في المفضلة
و تلك الملاحظة ستظهر تحت عنوان المشاركة في مفضلتك

كمثال : قمت بوضع أول مشاركة في هذا الموضوع في المفضلة
و كتبت في الرسالة - مشاركة مهمة - ثم ضغطت على حفظ ...
أنا أيضا بحثت كثيرا عنها
اتمنى أحد يفيدنا
....
 
مرحبا

كليكي على صورة الملف الشخصي لفوق
تلقى حسابك
والمفضلة


1000080998.webp
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
شكرا نجود..
سأجرب..

..
بارك الله فيك @نجـود 💐🙂👍
وجدتها..😅🎉
بقيت كيفية الفرز بالعلامات..🤔🙂
 
Screenshot_20260207-115719.webp
 
المفضلة كأنك تعمل حفظ للمواضيع و المشاركات حتى يمكنك العودة إليها بسهولة
[ فرق بينها و بين متابعة موضوع ] + [ المشاركات أقصد الردود .. يمكنك أيضا حفظ رد ]

أعلى الموضوع أو المشاركة تجد هذه العلامة
1770467312454.webp


بالضغط عليها تظهر نافذة .. تسمح لك بتنظيم ما قمت بحفظه .. لكنه اختياري
أي لست ملزما بالكتابة داخل الحقول ليتم حفظه في المفضلة
سأشرح ..
1770467614451.webp


الرسالة هنا .. كأنك تكتب ملاحظة لنفسك بخصوص المشاركة التي قمت بوضعها في المفضلة
و تلك الملاحظة ستظهر تحت عنوان المشاركة في مفضلتك

كمثال : قمت بوضع أول مشاركة في هذا الموضوع في المفضلة
و كتبت في الرسالة - مشاركة مهمة - ثم ضغطت على حفظ

1770467898663.webp


الآن عند الضغط على المفضلة و التي تجدها عند الضغط على اسم عضويتك في الشريط الأخضر
تجد المشاركة التي حفظتها بها الرسالة التي كتبتها

1770468047745.webp


حتى عند الضغط على عرض الكل ستظهر هكذا
1770468099380.webp


أما عن الفرز و العلامات
فهي خاصية تنظيمية أكثر من كونها للحفظ
مثلا تكتب في خانة العلامات اسم العضو أو أي رمز تريد
ليساعدك في البحث داخل مفضلتك [ في حالة فضّلت الكثير من المشاركات ]
مثلا أكتب كلمة " أمير " لأرمز لمواضيع @أمير جزائري حر التي فضلتُها
1770468344352.webp


هنا طريقتين لإيجاد المشاركات

إما مباشرة بواسطة الكتابة في حقل - الفرز بواسطة العلامة... - في النافذة المنبثقة بعد الضغط على المفضلة

1770469219058.webp

أي أكتب العلامة التي اخترتها هنا فتظهر لي المشاركات التي علّمتها بها

أو عبر - عرض الكل -

1770468478121.webp


و أكتب " أمير " في خانة الفرز .. ستظهر لي المشاركات التي خصصتها بالعلامة " أمير "

1770468437656.webp


ثم .. فرز - الخضراء -

1770468539431.webp


ستظهر لدي المشاركة .. في هذه الحالة لدي مشاركة واحدة .. إن كانت أكثر ستظهر كلها

1770468602895.webp


و من خلال هذه الأيقونة يمكنك التعديل أو الحذف أو نسخ رابط المشاركة

1770468693047.webp


تظهر نافذة في كل مرة
مثال التعديل
1770468726069.webp

و الحذف
1770468768211.webp


و نسخ الرابط
1770468831382.webp


إن شاء الله نكون وضّحت عمل المفضلة
أي استفسار آخر ؟
 

الحل
بورك فيك على الشرح المميز
 
حفظكم الله ورعاكم كل عضو باسمه
 
😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 هاي ليك عشر نقاط في خاطرك وخاطر ابداعك الزين ..الله يبارك عليك ماشاء الله ...ديما حلولك حاضرة ..تستاهلي الف نقطة ..🤩🤩🤩🤩
 
