تحيّة طيّبة..
لا شكّ أن الكثيرين منكم احتار مرات عدّة بسبب محدودية أيقونات التفاعل مع مُداخلات الآخرين.. عندما نرُدّ ونتفاعل مع مواضيعهم وردودهم..
ولا أقصد هنا الأيقونات النتي نضعها داخل ردودنا ومواضيعنا فهي متنوعة جداً..
.
عندما نريد التفاعل مع رد عضو ما.. لا يوجد سوى هذه:
.
وهي لا تناسب كل ما نرغب بالتعبير عنه..
ولا تقل لي أخي @فريد أبو فيصل أننا سنحول المنتدى إلى شاحنة أفغانية..
المطلوب بعض الأيقونات الإضافية التي تغطي احتياجات المواطنين..
أحيانا تجد مداخلة وتريد وضع تفاعل بأنك لا تتفق لكنك لا تجد سوى الحزن أو الغضب.. أو الإعجاب.. وكلها غير مناسبة..
أحيانا تريد أن تقول أنك اطلعت على الرّد.. فقط
أحيانا تحتاج ابتسامة بسيطة.. ولا تجد سوى أيقونة الضحك وقد يكون لها وقع غير مناسب.. فهي تحتمل أكثر من معنى.. أحيانا تخاف تحطها فيتأولها المتلقي على غير نيتك...
يعني ليت الطاقم التقني يراجع رصيد صندوق التفاعل الخاص بالمداخلات لتثريه قليلا... قليلا فقط.. إن كان ذلك متيسرا..
../
