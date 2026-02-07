السلام عليم ورحمة الله

احذر من أن تعطي نفسك رد السلبي والذي منه قولك أنك لا تثق بنفسك؛ فالرد السلبي له دور كبير في تقييد الحياة وتكبيلها، لأن العقل يستقبل ما تخاطب به نفسك ويتقبل ذلك ومن ثم يرسل أوامره للتفاعل مع تلك الرد