سؤال 😁 أيقُونات التّفاعل مع المُداخلات & لا تفي بالمطلوب..😟

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

تحيّة طيّبة..💐

لا شكّ أن الكثيرين منكم احتار مرات عدّة بسبب محدودية أيقونات التفاعل مع مُداخلات الآخرين.. عندما نرُدّ ونتفاعل مع مواضيعهم وردودهم..
ولا أقصد هنا الأيقونات النتي نضعها داخل ردودنا ومواضيعنا فهي متنوعة جداً..
.
عندما نريد التفاعل مع رد عضو ما.. لا يوجد سوى هذه:
.
IMG_20260207_104926.webp

وهي لا تناسب كل ما نرغب بالتعبير عنه..
ولا تقل لي أخي @فريد أبو فيصل أننا سنحول المنتدى إلى شاحنة أفغانية..😅
المطلوب بعض الأيقونات الإضافية التي تغطي احتياجات المواطنين..😁
أحيانا تجد مداخلة وتريد وضع تفاعل بأنك لا تتفق لكنك لا تجد سوى الحزن أو الغضب.. أو الإعجاب.. وكلها غير مناسبة..
أحيانا تريد أن تقول أنك اطلعت على الرّد.. فقط
أحيانا تحتاج ابتسامة بسيطة..🙂 ولا تجد سوى أيقونة الضحك وقد يكون لها وقع غير مناسب.. 🤣 فهي تحتمل أكثر من معنى.. أحيانا تخاف تحطها فيتأولها المتلقي على غير نيتك...
يعني ليت الطاقم التقني يراجع رصيد صندوق التفاعل الخاص بالمداخلات لتثريه قليلا... قليلا فقط.. إن كان ذلك متيسرا..

../
 
وعلاه راكم تغبنو في رواحهم
اخدم بأيقونات الكلافيي ديراكت 🤽🏇🤺🏂🪂🪂🏵️🌱🪾🌳🌲🪵🪹🪺🌀🙀🌝
 
كان قصدك على أيقونات التفاعل على المواضيع وأنا حسبت على ماهو داخل الردود

في هذي فعلا، هي محصورة وخصها إضافات
الواحد تتلفلو مرات ..
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
أحيانا صح ماتلقاش باش ترد في التفاعل بالخصوص لما تكون فقط قراءة بلا "نشر رد"
 
أنا كي تتلفلي ندير أساندك
1770470039950.webp
و فرات
و فرات
نحسها ستوندار وين تحطها تجي :LOL:
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
سلام عليكم
أتفق
ماذا بيا يزيدولنا على الاقل وحدة ولا زوج 😁
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
بما أنه تم فتح موضوع الأيقونات
عندي ملاحظة: للرجال تفادوا هذا الإيموجي 😍 كي ديروا جام للماويات ....عيب
 
صايي بديتو
صايي بديتو
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
السلام عليم ورحمة الله
احذر من أن تعطي نفسك رد السلبي والذي منه قولك أنك لا تثق بنفسك؛ فالرد السلبي له دور كبير في تقييد الحياة وتكبيلها، لأن العقل يستقبل ما تخاطب به نفسك ويتقبل ذلك ومن ثم يرسل أوامره للتفاعل مع تلك الرد
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
علاش ماكانش ابتسامة خفيفة ..كاينة ..مفرح 😁 يعتبر ابتسامة خفيفة 🤣🤣
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
عندك الحق ..اني معاك فيها .كاين بزاف امور ناقصة لوكان يضيفوهالنا مانقولوش لالا ..😁 فكرة والله. .يعطيك الصحة 🫡
 
ارواح ارواح @أمير جزائري حر ...
حلمك تحقق ..راداري حكم اول اضافة في الايقونات
1000058805.webp
1000058806.webp
 
يشاهد حاليًا هذا الموضوع:​


المجموع: 4 (الأعضاء: 1, الزوار: 3)
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
وهاهي الثانية على بركة الله 👏😎
IMG_20260208_221016.webp
 
الحل
والثالثة تم رصد ..هلال الايقونات ..
1000058807.webp
 

تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
