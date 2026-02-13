نفحات رمضانية .....الحلقة الأولى

إلياس

إلياس

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
نفحات رمضان هي نسمات إيمانية، وعطايا ربانية، وفرص ذهبية للغفران وتغيير النفس، تتجسد في صيام إيمانًا واحتسابًا، قيام الليل، تدبر القرآن، الإكثار من الأعمال الصالحة، وصلة الأرحام. إنها زمن التوبة النصوح، مجاهدة النفس عن المعاصي، واستشعار النعم، حيث تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين.

أبرز النفحات الرمضانية:
  • غفران الذنوب:
    فرصة لمحو الخطايا بصيام رمضان وقيامه، والإكثار من صلاتي التراويح والتهجد.
    • تجديد الإيمان: وقت مثالي للتقرب من الله، ومعرفة أسمائه وصفاته، والتعلق بالقرآن الكريم.
    • العتق من النار: الاجتهاد في الدعاء والعبادة لنيل الرحمة والمغفرة.
    • التوبة الصادقة: التوقف عن المعاصي ومجاهدة النفس لتحقيق التقوى.
    • ليلة القدر: التماس ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي خير من ألف شهر.
    • التكافل الاجتماعي: صلة الأرحام، زيارة المرضى، العطف على اليتامى، ومساعدة المحتاجين.
نصائح لاغتنام النفحات:
  1. الدعاء والانكسار: كثرة الدعاء والتضرع إلى الله.
  2. تنظيم الوقت: الموازنة بين العبادة، العمل، والراحة.
  3. تجنب الملهيات: البعد عن المعاصي والوسائل التي توقع فيها.
  4. بر الوالدين: تكثيف صلة الأرحام والبر
  5. يعد رمضان فرصة حقيقية للتغيير للأفضل وإعادة ترتيب أولويات الحياة لتكون أقرب إلى رضوان الله.هيا معا
لوضع بصمتك في نفحة من نفحات رمضان
بصورة او فيديو او دعاء او غيرها لتكون لك صدقة جارية في الدنيا و الاخرة
معا ليكون رمضان 1447ه لتكون شاهد عليه لا عليك
ترقبوا كل يوم في رمضان نفحة من نفحاته الايمانية ان شاء الله اذا بقي في العمر
 
آخر تعديل:
اللَّهُمَّ صَلِّ على سيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلاةً تَرضيكَ وتَرضيهِ وتَرضى بِها عنّا، وصَلِّ عليهِ صَلاةً تَكفينا بِها ما أَهَمَّنا مِن أَمرِ دُنيانا وآخِرَتِنا، وصَلِّ عليهِ صَلاةً تَغفِرُ لَنا بِها ذُنوبَنا، وصَلِّ عليهِ صَلاةً تَرحَمُ بِها ضَعفَنا وقِلَّةَ حيلَتِنا وهَوانَنا على النّاسِ، يا رَبَّ العالَمينَ وأَرحَمَ الرّاحِمينَ ..

متابِعة للسلسلة ..

في ميزان حسناتك أستـــــاذ ..
 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال لمعانُ الأحداق:
اللَّهُمَّ صَلِّ على سيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلاةً تَرضيكَ وتَرضيهِ وتَرضى بِها عنّا، وصَلِّ عليهِ صَلاةً تَكفينا بِها ما أَهَمَّنا مِن أَمرِ دُنيانا وآخِرَتِنا، وصَلِّ عليهِ صَلاةً تَغفِرُ لَنا بِها ذُنوبَنا، وصَلِّ عليهِ صَلاةً تَرحَمُ بِها ضَعفَنا وقِلَّةَ حيلَتِنا وهَوانَنا على النّاسِ، يا رَبَّ العالَمينَ وأَرحَمَ الرّاحِمينَ ..

متابِعة للسلسلة ..

في ميزان حسناتك أستـــــاذ ..
إضغط للتوسيع...
صل الله عليه وسلم
سلمت يمناك على الرد المميز
 
نسأل الله التوفيق..
وأن لا يجعلنا من المحرومين من نفحات هذا الشهر الكريم..
..
 
توقيع أمير جزائري حر
قال أمير جزائري حر:
نسأل الله التوفيق..
وأن لا يجعلنا من المحرومين من نفحات هذا الشهر الكريم..
..
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
رائع ما قدمت أناملك في الرد.
 

المواضيع المشابهة

الامين محمد
🌙 نفحات رمضانية في منتدى اللمة الجزائرية ⭐⭐ سلاسل و فعاليات 🌙
2 3
المشاركات
45
المشاهدات
680
الامين محمد
الامين محمد
إلياس
نفحات رمضانية
المشاركات
2
المشاهدات
258
إلياس
إلياس
إلياس
  • مغلق
من نفحات رمضان
المشاركات
0
المشاهدات
390
إلياس
إلياس
إلياس
من نفحات رمضان
المشاركات
10
المشاهدات
809
إلياس
إلياس
I
نفحات رمضانية
المشاركات
13
المشاهدات
1K
taleb2011
taleb2011
العودة
Top Bottom