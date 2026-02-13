نفحات رمضانية .....الحلقة الأولى

غفران الذنوب:

فرصة لمحو الخطايا بصيام رمضان وقيامه، والإكثار من صلاتي التراويح والتهجد. تجديد الإيمان: وقت مثالي للتقرب من الله، ومعرفة أسمائه وصفاته، والتعلق بالقرآن الكريم. العتق من النار: الاجتهاد في الدعاء والعبادة لنيل الرحمة والمغفرة. التوبة الصادقة: التوقف عن المعاصي ومجاهدة النفس لتحقيق التقوى. ليلة القدر: التماس ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي خير من ألف شهر. التكافل الاجتماعي: صلة الأرحام، زيارة المرضى، العطف على اليتامى، ومساعدة المحتاجين.

الدعاء والانكسار: كثرة الدعاء والتضرع إلى الله. تنظيم الوقت: الموازنة بين العبادة، العمل، والراحة. تجنب الملهيات: البعد عن المعاصي والوسائل التي توقع فيها. بر الوالدين: تكثيف صلة الأرحام والبر يعد رمضان فرصة حقيقية للتغيير للأفضل وإعادة ترتيب أولويات الحياة لتكون أقرب إلى رضوان الله.هيا معا

نفحات رمضان هي نسمات إيمانية، وعطايا ربانية، وفرص ذهبية للغفران وتغيير النفس، تتجسد في صيام إيمانًا واحتسابًا، قيام الليل، تدبر القرآن، الإكثار من الأعمال الصالحة، وصلة الأرحام. إنها زمن التوبة النصوح، مجاهدة النفس عن المعاصي، واستشعار النعم، حيث تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين.لوضع بصمتك في نفحة من نفحات رمضانبصورة او فيديو او دعاء او غيرها لتكون لك صدقة جارية في الدنيا و الاخرةمعا ليكون رمضان 1447ه لتكون شاهد عليه لا عليكترقبوا كل يوم في رمضان نفحة من نفحاته الايمانية ان شاء الله اذا بقي في العمر