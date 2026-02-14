لنجرب مشاركة نموذجية لمشارك في ضيافة عضو ( يوميات صائم )
تفتح موضوع بجزء اساسي للعنوان عبارة" في ضيافة فريد أبوفيصل ... ويمكنك ابتكار جزء ثاني معه
افتتاحية كما تريدها...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام جئتكم اليوم لأفتح لكم نافذة صغيرة على يومي الرمضاني، لنستشعر معاً ببركة هذه الأيام في بيوتنا ....."
ثم تبدء بسرد محطاتك في اليوم حسب نشاطك فيه او تخصص يوما حيويا له وتشاركنا تفاصيله....
يمكنك تحديد الوقت الزمني او يمكنك السرد وفقط
مثلا:
قمتُ والبيتُ هادئ، كانت "ريحة" القهوة الممزوجة بالهيل تفوح من المطبخ. سحوري كان بسيطاً (كأس لبن، حبات تمر، وقليل من المسفوف بالزبيب).
جلستُ في ركني المفضل مع "مصحف اللمة" (المصحف الذي أهداني إياه صديق من المنتدى). قرأتُ جزء اليوم، وأكثر ما استوقفني قوله تعالى: {أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ}
؛ شعرتُ بقرصة في قلبي كيف ينقضي الشهر سريعاً!
سؤال ليكم:
"بصراحة.. ما هو الطبق الذي إذا غاب عن مائدة الإفطار شعرتَ أن رمضانك ناقص؟
خرجتُ حوالي الساعة 10:00 صباحاً. السوق "يغلي"؛ روائح الدبشة، والكسبر، و"الشاربات" تملأ الأركان.
خاطرة اليوم:
"رمضان ليس في كثرة الأطباق، بل في خفة الأرواح. وجدتُ أن أجمل لحظات يومي هي تلك التي أدخلتُ فيها السرور على طفل صغير في الشارع، أو دعوة بظهر الغيب لأخٍ أعرفه هنا في اللمة."
بقي على الأذان نصف ساعة، شاركتُ الأهل في إعداد "الحميس" وقطع البوراك. الرائحة في البيت عبارة عن "سيمفونية" من الفريك والبهارات.
تلك الدقائق الخمس قبل الأذان، حين نرفع أيدينا بالدعاء لمرضانا وموتانا ولأهلنا في فلسطين.. هي أغلى دقائق اليوم
عد العودة من صلاة التراويح، اجتمعنا على صينية القهوة والشاي مع "قلب اللوز" والقطايف. جلسة فيها الكثير من "التقرعيج" الجميل والذكريات القديمة.
صورة ديكور اعجبتني واش رايكم؟
نحب نزيد نشارككم هواياتي المفضلة اللي هي النوم العميق في البحر الغامق
هذه مشاركة نموذجية استعنت مع بعض التعديل والتوجيه الشخصي بالجيميني الله غالب راح الجهد تاع الشباب في اللمة اشكر الاخت الفاضلة @سكون الفجر
على فكرة المشاركة النموذجية.
المهم نضن واضحة الفكرة جدا والصحيفة اليومية للعضو راح تبقى له ذكرى جميلة مزينة باعماله الصالحة ونشاطه وحركاته.
