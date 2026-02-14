في ضيافة عضو 🏠

فريد أبو فيصل

فريد أبو فيصل

:: مشرف اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
do.php

بسم الله مؤلف القلوب وجامع الشمل في السّر والغيوب

شاركونا و انتظرونا.. في كل عدد سنطرق باب عضو جديد ليحكي لنا قصة صيامه في قلب اللمة الجزائرية.

لعرض هذا المحتوى، يتوجب عليك الموافقتك على تعيين ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) للطرف الثالث. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة ملفات تعريف الإرتباط.
 
لنجرب مشاركة نموذجية لمشارك في ضيافة عضو ( يوميات صائم )

تفتح موضوع بجزء اساسي للعنوان عبارة" في ضيافة فريد أبوفيصل ... ويمكنك ابتكار جزء ثاني معه

افتتاحية كما تريدها...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام جئتكم اليوم لأفتح لكم نافذة صغيرة على يومي الرمضاني، لنستشعر معاً ببركة هذه الأيام في بيوتنا ....."

ثم تبدء بسرد محطاتك في اليوم حسب نشاطك فيه او تخصص يوما حيويا له وتشاركنا تفاصيله....
يمكنك تحديد الوقت الزمني او يمكنك السرد وفقط

مثلا:
قمتُ والبيتُ هادئ، كانت "ريحة" القهوة الممزوجة بالهيل تفوح من المطبخ. سحوري كان بسيطاً (كأس لبن، حبات تمر، وقليل من المسفوف بالزبيب).

جلستُ في ركني المفضل مع "مصحف اللمة" (المصحف الذي أهداني إياه صديق من المنتدى). قرأتُ جزء اليوم، وأكثر ما استوقفني قوله تعالى: {أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ}؛ شعرتُ بقرصة في قلبي كيف ينقضي الشهر سريعاً!

سؤال ليكم:

"بصراحة.. ما هو الطبق الذي إذا غاب عن مائدة الإفطار شعرتَ أن رمضانك ناقص؟

خرجتُ حوالي الساعة 10:00 صباحاً. السوق "يغلي"؛ روائح الدبشة، والكسبر، و"الشاربات" تملأ الأركان.

خاطرة اليوم:
"رمضان ليس في كثرة الأطباق، بل في خفة الأرواح. وجدتُ أن أجمل لحظات يومي هي تلك التي أدخلتُ فيها السرور على طفل صغير في الشارع، أو دعوة بظهر الغيب لأخٍ أعرفه هنا في اللمة."

بقي على الأذان نصف ساعة، شاركتُ الأهل في إعداد "الحميس" وقطع البوراك. الرائحة في البيت عبارة عن "سيمفونية" من الفريك والبهارات.
تلك الدقائق الخمس قبل الأذان، حين نرفع أيدينا بالدعاء لمرضانا وموتانا ولأهلنا في فلسطين.. هي أغلى دقائق اليوم

عد العودة من صلاة التراويح، اجتمعنا على صينية القهوة والشاي مع "قلب اللوز" والقطايف. جلسة فيها الكثير من "التقرعيج" الجميل والذكريات القديمة.

صورة ديكور اعجبتني واش رايكم؟
1771335184555.webp


نحب نزيد نشارككم هواياتي المفضلة اللي هي النوم العميق في البحر الغامق ;)


هذه مشاركة نموذجية استعنت مع بعض التعديل والتوجيه الشخصي بالجيميني الله غالب راح الجهد تاع الشباب في اللمة اشكر الاخت الفاضلة @سكون الفجر 🤲 على فكرة المشاركة النموذجية.
المهم نضن واضحة الفكرة جدا والصحيفة اليومية للعضو راح تبقى له ذكرى جميلة مزينة باعماله الصالحة ونشاطه وحركاته.

مزالني انتظر استجابتكم لدعوتي اللي حشمتونيييييييييييي فيها حقرتوني يالحقارين
Sad Baby GIF
 
آخر تعديل:
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
أعجبتني الفكرة ..

مُتابِعــة و مُشــــــاركة

انضمُّوا .. انضمُّوا
احجزوا الأيام لي تساعدكم ..
و خلونا نديرو أجواء جميلة و أخوية في اللمة
[ يبقاو ذكريات رمضانية ]
 
توقيع لمعانُ الأحداق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فكرة ممتازة بارك الله فيك
في انتظار المشاركات الطيبة للجميع 👍
 
توقيع غسق الليل
الفكرة جميلة جدا..
متابعة ومشاركة إن شاء الله..
 
توقيع أم إسراء
قال أم إسراء:
الفكرة جميلة جدا..
متابعة ومشاركة إن شاء الله..
إضغط للتوسيع...
شكرا ليك
هل اعتبرها استجابة للمشاركة في يوم؟
يرجى مراسلة الاخت ام أمينة وتحديد التاريخ اللي يساعدك

1771343164633.webp
 
قال غسق الليل:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فكرة ممتازة بارك الله فيك
في انتظار المشاركات الطيبة للجميع 👍
إضغط للتوسيع...
شاركي ولاتكوني من المنتظرين
bus nap GIF
 
قال لمعانُ الأحداق:
أعجبتني الفكرة ..

مُتابِعــة و مُشــــــاركة

انضمُّوا .. انضمُّوا
احجزوا الأيام لي تساعدكم ..
و خلونا نديرو أجواء جميلة و أخوية في اللمة
[ يبقاو ذكريات رمضانية ]
إضغط للتوسيع...
بالفعل تبقى ذكرى ورصيد دنيوي وأخروي
زيدي عيطي حتى يسمعوووووووووووو
Meme Reaction GIF by reactionseditor
 
توقيع أم إسراء
فكرة ممتازة سأكون في متابعة أن شاء الله
 
ياتل ق صبر علي شوي
راح نشارك بصح مانيش عارف وقتاش نكون مرتاح حبيبي
 
توقيع الامين محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك وكل رمضان وانتم بخير وعافية اهلي في اللمة الجزائرية

والله الفكرة روعة بحق، وحبيتها جداً ما شاء الله ❤️❤️
ان شاء الله يشاركونا يومياتهم، رح يكون مثل البيت الكبير وكل واحد رح يطل من غرفتو 😍

لا تبخلو علينا بالمشاركة يا جماعة الخير

على الرحب والسعة اخي @فريد أبو فيصل
الله يبارك بعمركم ويحفظكم ويجزيكم الخير على جهودكم الطيبة 💪🏼
 
توقيع سكون الفجر
ننتظر مشاركة الجميع
احجزو يوم و شاركونا
بالتوفيق
......
 
توقيع ام أمينة
بالتوفيق لجميع المشاركين
إذا كان عندي الوقت رح نشارك وإذا مكانش الوقت رح نكون من المشاهدين
 
توقيع أبو خديجة

المواضيع المشابهة

زارع المحبة
زارع المحبة في ضيافة محبة اللمة
المشاركات
18
المشاهدات
300
أمير جزائري حر
أمير جزائري حر
محب Google
في ضيافة خيمة فرغ واش في قلبك
2
المشاركات
24
المشاهدات
2K
الفراشة الحساسة
الفراشة الحساسة
السلطانة
فهرس ضيفات سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر
المشاركات
0
المشاهدات
714
السلطانة
السلطانة
ملكة زوجي
السلطانة ضيفة العدد الخامس سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر
2
المشاركات
20
المشاهدات
2K
السلطانة
السلطانة
السلطانة
سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر
المشاركات
6
المشاهدات
990
سكون الفجر
سكون الفجر
العودة
Top Bottom