مدارج القُرب .. بلانر رمضاني .. [ صدقة جـارية ]

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله

عساكم بخير أفاضل اللمة

ارتأيتُ مشاركتكم " بلانر رمضاني "
يعني مخطط يفيدكم في تقييم أنفسكم طيلة الشهر الفضيل ..
من تصميم إحدى صديقاتي ..

أسمَته " مدارج القُرب "

ما بين [ ] هو ما قالته عنه :
.. أي أنني نقلتُ كلامها ..

[ مدارج القُرب … بلانركم الرمضاني الجديد
صمّمته لكم بمحبة وبنية صادقة أن يكون رفيقًا لكم في الشهر
يساعدكم على ترتيب أيامكم، مراجعة قلوبكم، والاقتراب أكثر من الله… خطوة بخطوة، درجةً بعد درجة
هذا البلانر مجاني بالكامل
صدقة جارية، فلا يُستخدم لأي غرض تجاري، ولا يُباع، بل يُشارك بنية الخير والنفع
حمّلوه، اطبعوه، وابدؤوا رحلتكم في رمضان بوعي، نية، وقلب صادق
وإن نفعكم… فادعوا لي من قلبكم
رمضانكم مبارك ]


يمكنكم الاطلاع عليه و تحميله
من هنـــــــــــــا
( PDF على Google Drive )
بزاف جميل

[ اطلعوا عليه و شاركوني ٱراءكم فيه
سأقرأ تعليقاتكم بحب ]



تحية طيبة ..
[ لمعانُ الأحداق ]
 
بالتوفيق إن شاء الله أختاه
 
جزاك الله كل الخير و البركات اختي الطيبة
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أهلا بك @لمعانُ الأحداق وأهلا بعودتك من جديد
والله الله على الكريمة اللي جات وماجاتش بيديها فارغين وجابت لنا هدية رمضانية جميلة..
في ميزان حسناتك وحسنات صديقتك بارك الله فيكما🌹🌹
جميل جدا..
 
انتظروا سلسلة جديدة في رمضان
كل يوم حديث سوف اشرح حديث نبوي ما رايكم في هذه سلسلة اعطوني رايكم
 

انضمّــــوا .. انضمّـــــوا
 
أهلا بك أم إسراء
سعيدة كون الهدية أعجبتك و راقت لك ..

و فيك بارك الله

شكرا
 
وعليكم السلام
راقت لي الفكرة كثيرا😍 إن شاء الله نطبقها
في ميزان حسناتك أنتِ وصديقتكِ 💛
 
توجد سلسلة تحت عنوان " في ظلال حديث "
يمكنك تبنّيها إن أردت .. حاليا هي بدون مُنشِّط
سنكون سُعداء جدا بذلك
تجد الموضوع هنا
أو يمكنك مراسلة الأخ @الامين محمد بهذا الخصوص

تعديل : وجدتُك فعلا قد استلمتَها اليوم
و لم أنتبه

بوركت أستاذ
 
سرّني ذلك
إن شاء الله

شكرا أماني
 
أعجبتني الفكرة . فكرة ممتازة بارك الله فيكِ وجزاكِ الله خيراً
 
جزاك الله كل خير أختي الفاضلة
 
السلام عليكم
.
[أهلا إكرام إشتقت لكي كثيرا عساك بخير]
.
فكرة رائعة جداً جعلها في ميزان حسناتك غاليتي 💗
.
تم التحميل ..


 
و عليكم السلام و رحمة الله

يا مرحبا غسق
بخير ماذا عنك ؟ لعل الأمور على خير ما يرام
و تحضيرات الشهر الفضيل تمام التمام

آمين
شكرا

تحيّتي
 
مدارج القُرب مصمم بشكل سهل ومتدرج يحمل اللفظ والمعنى والمغزى هي فكرة جميلة وعملية وتحفيزية فعلا اعجبتني جزاها الله كل خير وبركة وكتبها في ميزان حسناتها يعطيها الصحة
حتى خلفية التصميم دافئة وروحانية الشكر موصول ايضا لاختنا لمعانُ الأحداق
رمضانكم مبارك
 
