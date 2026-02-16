مدارج القُرب .. بلانر رمضاني .. [ صدقة جـارية ]

السلام عليكم و رحمة الله



عساكم بخير أفاضل اللمة



ارتأيتُ مشاركتكم " بلانر رمضاني "

يعني مخطط يفيدكم في تقييم أنفسكم طيلة الشهر الفضيل ..

من تصميم إحدى صديقاتي ..



أسمَته " مدارج القُرب "



ما بين [ ] هو ما قالته عنه :

.. أي أنني نقلتُ كلامها ..



[ مدارج القُرب … بلانركم الرمضاني الجديد

صمّمته لكم بمحبة وبنية صادقة أن يكون رفيقًا لكم في الشهر

يساعدكم على ترتيب أيامكم، مراجعة قلوبكم، والاقتراب أكثر من الله… خطوة بخطوة، درجةً بعد درجة

هذا البلانر مجاني بالكامل

صدقة جارية، فلا يُستخدم لأي غرض تجاري، ولا يُباع، بل يُشارك بنية الخير والنفع

حمّلوه، اطبعوه، وابدؤوا رحلتكم في رمضان بوعي، نية، وقلب صادق

وإن نفعكم… فادعوا لي من قلبكم

رمضانكم مبارك ]





يمكنكم الاطلاع عليه و تحميله

من هنـــــــــــــا

( PDF على Google Drive )

بزاف جميل



[ اطلعوا عليه و شاركوني ٱراءكم فيه

سأقرأ تعليقاتكم بحب ]





