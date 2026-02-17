موضوع اشهاري 🌿 سلسلة: في ضيافة صحابي 🌿 و المسابقة الرمضانية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
الموضوع الإشهاري للمسابقة الرمضانية الشاملة مع نفحات رمضان المبارك نُطلق لكم المسابقة الرمضانية الشاملة
مسابقة يومية تجمع بين الفائدة والمتعة،
أسئلة متنوعة في السيرة، والفقه، والثقافة الإسلامية و الثقافة العامة
كونوا معنا يوميًا طوال الشهر الفضيل
شاركوا، تعلموا، واربحوا الأجر والمعلومة
رمضان فرصة عظيمة … فلا تفوّتوها
نموذج الاسئلة سيكون هكذا
الموضوع الإشهاري لسلسلة "في ضيافة صحابي"
سلسلة: في ضيافة صحابي
رحلة إيمانية نعيش فيها مع أحد أصحاب رسول الله ﷺ،
نتعرف على مواقفه، أخلاقه، تضحياته،
ونستلهم من سيرته دروسًا لحياتنا اليومية.
وقفات قصيرة… لكنها عميقة الأثر
كونوا معنا لنرتقي بروحنا في هذا الشهر المبارك.
نموذج للموضوع