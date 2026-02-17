~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~ / سِلسلَة رمضانيّة يومِيَّة



عســــــاكم بخير رواد اللمة الجزائرية



رمضانكم مبارك

كل عام و أنتم بخير



[

يَا بَاغَيَ الخَيْرِ هَذَا شهرُ مَكرُمَةٍ

‏اقبِل بِصِدقٍ جَزَاكَ اللهُ احسَانًَا

‏اقْبِلْ بجُودٍ وَلاَ تَبْخَلْ بِنَافِلةٍ

‏واجْعَلْ جَبِينَكَ بِِالسَّجْدَاتِ عِنْوَانَا

‏اعْطِ الفَرَائضَ قدْرًا لا تضُرَّ بِهَا

‏ واصْدَعْ بِخَيْرٍ ورتِّلْ فِيهِ قُرْآنًا

]



جعلهُ

الله

شهراً تتبدل فيه أحوالنا للأفضل







القرآن

أخي/أختي اللمّاوي(ة)

.. نور للقلب

كلامٌ إذا لامس القلب

أعاد ترتيب الفوضى فيه ..

و إذا طال مكثه

صار أنسًا في الوحشة ..

و سكينة في القلق ،

و دليلًا حين تتشابه الطرق



القرآن

.. نورٌ .. لا يخبو

لا تُطفئه العادة ، و لا تُضعفه المسافة

كلما عدنا إليه بقلوبٍ أكثر صدقًا

تجدّد فينا ..



آيةٌ

منه قد تكون كفيلة بأن تُصلح يومًا كاملًا ..

تُربّت على وجعٍ خفي ..

و تفتح باب أملٍ لم نكن نراه



و لأجل هـذا

أفتتح و إياكم أوّل سلاسلنا الرمضانية اللمّاوية لهذا العام

و التي تحمل عــنـــــوان

~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~



هنا نحاول كل يوم أن نتأنّى ..

أن نقف قليلًا لِنصغي لما تقوله الآية للقلب ..

فكم من آيةٍ مررنا بها مرارًا ،

و لو وقفنا عندها قليلًا

لانكشف لنا فيها نورٌ لم نره من قبل ..







وقفةٌ مع آية

ليست تفسيرًا مُطوّلًا،

ولا وعظًا ثقيلًا



هي لحظة قصيرة -

لكنها كافية ..

-

كافية لأن نجد في الآية

نورها الخفي ..



مساحة يومية -

هادئة

- نتوقف فيها مع كلمات

الله

..

نتأملها

نسمح لها أن تلمس القلب ..

توقظ شيئًا خفيًا في النفس ..

و تنير دروبًا لم نكن نراها





كل يوم آية .. كل يوم نَفَس ..

فكونوا بالقرب



تحية طيبة

[

لمعانُ الأحداق