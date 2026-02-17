~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~ / سِلسلَة رمضانيّة يومِيَّة

عســــــاكم بخير رواد اللمة الجزائرية

رمضانكم مبارك
كل عام و أنتم بخير

[ يَا بَاغَيَ الخَيْرِ هَذَا شهرُ مَكرُمَةٍ
‏اقبِل بِصِدقٍ جَزَاكَ اللهُ احسَانًَا
‏اقْبِلْ بجُودٍ وَلاَ تَبْخَلْ بِنَافِلةٍ
‏واجْعَلْ جَبِينَكَ بِِالسَّجْدَاتِ عِنْوَانَا
‏اعْطِ الفَرَائضَ قدْرًا لا تضُرَّ بِهَا
‏ واصْدَعْ بِخَيْرٍ ورتِّلْ فِيهِ قُرْآنًا ]

جعلهُ الله شهراً تتبدل فيه أحوالنا للأفضل

القرآن أخي/أختي اللمّاوي(ة) .. نور للقلب
كلامٌ إذا لامس القلب
أعاد ترتيب الفوضى فيه ..
و إذا طال مكثه
صار أنسًا في الوحشة ..
و سكينة في القلق ،
و دليلًا حين تتشابه الطرق

القرآن .. نورٌ .. لا يخبو
لا تُطفئه العادة ، و لا تُضعفه المسافة
كلما عدنا إليه بقلوبٍ أكثر صدقًا
تجدّد فينا ..

آيةٌ منه قد تكون كفيلة بأن تُصلح يومًا كاملًا ..
تُربّت على وجعٍ خفي ..
و تفتح باب أملٍ لم نكن نراه

و لأجل هـذا
أفتتح و إياكم أوّل سلاسلنا الرمضانية اللمّاوية لهذا العام
و التي تحمل عــنـــــوان

~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~

هنا نحاول كل يوم أن نتأنّى ..
أن نقف قليلًا لِنصغي لما تقوله الآية للقلب ..
فكم من آيةٍ مررنا بها مرارًا ،
و لو وقفنا عندها قليلًا
لانكشف لنا فيها نورٌ لم نره من قبل ..

وقفةٌ مع آية
ليست تفسيرًا مُطوّلًا،
ولا وعظًا ثقيلًا

هي لحظة قصيرة - لكنها كافية .. -
كافية لأن نجد في الآية
نورها الخفي ..

مساحة يومية - هادئة - نتوقف فيها مع كلمات الله ..
نتأملها
نسمح لها أن تلمس القلب ..
توقظ شيئًا خفيًا في النفس ..
و تنير دروبًا لم نكن نراها


كل يوم آية .. كل يوم نَفَس ..
فكونوا بالقرب

تحية طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]

ربي يوفقك أختاه
 
موفقة بـإذن الله
 
قال سـارة:
رائع جدا كل الشكر .. وكل عام وأنتم بخير مبارك عليكم الشهر
شكرا
مبارك عليكم الشهر
مرحبًا بمُطهِّرِ ذنوبنا
 
بالتوفيق
