~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~ / سِلسلَة رمضانيّة يومِيَّة

عســــــاكم بخير رواد اللمة الجزائرية
رمضانكم مبارك
كل عام و أنتم بخير
[ يَا بَاغَيَ الخَيْرِ هَذَا شهرُ مَكرُمَةٍ
اقبِل بِصِدقٍ جَزَاكَ اللهُ احسَانًَا
اقْبِلْ بجُودٍ وَلاَ تَبْخَلْ بِنَافِلةٍ
واجْعَلْ جَبِينَكَ بِِالسَّجْدَاتِ عِنْوَانَا
اعْطِ الفَرَائضَ قدْرًا لا تضُرَّ بِهَا
واصْدَعْ بِخَيْرٍ ورتِّلْ فِيهِ قُرْآنًا ]
جعلهُ الله شهراً تتبدل فيه أحوالنا للأفضل
القرآن أخي/أختي اللمّاوي(ة) .. نور للقلب
كلامٌ إذا لامس القلب
أعاد ترتيب الفوضى فيه ..
و إذا طال مكثه
صار أنسًا في الوحشة ..
و سكينة في القلق ،
و دليلًا حين تتشابه الطرق
القرآن .. نورٌ .. لا يخبو
لا تُطفئه العادة ، و لا تُضعفه المسافة
كلما عدنا إليه بقلوبٍ أكثر صدقًا
تجدّد فينا ..
آيةٌ منه قد تكون كفيلة بأن تُصلح يومًا كاملًا ..
تُربّت على وجعٍ خفي ..
و تفتح باب أملٍ لم نكن نراه
و لأجل هـذا
أفتتح و إياكم أوّل سلاسلنا الرمضانية اللمّاوية لهذا العام
و التي تحمل عــنـــــوان
~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~
هنا نحاول كل يوم أن نتأنّى ..
أن نقف قليلًا لِنصغي لما تقوله الآية للقلب ..
فكم من آيةٍ مررنا بها مرارًا ،
و لو وقفنا عندها قليلًا
لانكشف لنا فيها نورٌ لم نره من قبل ..
وقفةٌ مع آية
ليست تفسيرًا مُطوّلًا،
ولا وعظًا ثقيلًا
هي لحظة قصيرة - لكنها كافية .. -
كافية لأن نجد في الآية
نورها الخفي ..
مساحة يومية - هادئة - نتوقف فيها مع كلمات الله ..
نتأملها
نسمح لها أن تلمس القلب ..
توقظ شيئًا خفيًا في النفس ..
و تنير دروبًا لم نكن نراها
كل يوم آية .. كل يوم نَفَس ..
فكونوا بالقرب
تحية طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]