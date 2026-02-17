معنى تبييت النية في الصيام، وهل تشترط لكل يوم من رمضان؟



السؤال:



هل يلزم تبييت النية لكل يوم من رمضان، وهل مثله صيام الأيام المعينة؟

الجواب:



أولاً: لا بد أن نعلم معنى: تبييت النية؛ لأن بعض الناس يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام، وليس كذلك، المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيّت، فصيام رمضان من المعلوم لكل أحد، أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصومه كله، فالنية في أوله كافية، إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم كما لو سافر الإنسان ثم رجع، فلا بد من تجديد النية، أو مرض ثم عوفي لا بد أن يجدد النية، وأما ما دام على حاله فإن النية في أوله تكفي عن آخره، وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان غلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فصيامه اليوم الثاني يكون صحيحاً لأن النية قد تمت، أما الأيام المعينة من النوافل، فإن النفل المعين كصيام ستة أيام من شوال مثلاً، فهذه أيضاً لا بد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر, ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال، وفي أثناء النهار استيقظ ولم ينوِ الصوم فصلّى الفجر ولما طلعت الشمس فكّر لعلي أصوم أو لا أصوم، لكنه عند زوال الشمس، أي: عند الظهر عزم على الصيام فصام صيامه لليوم صحيح، ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتِ بمفطر قبل ذلك فصيامه صحيح، لكن لو قال: أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست. قلنا: لا يصح؛ لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم كم صام؟ خمسة أيام ونصف، والحديث ستة أيام، فالأيام المعينة لا بد أن تكون من قبل طلوع الفجر.



المصدر موقع الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله