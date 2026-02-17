نفحات رمضانية..الحلقة السادسة..تجنب الملهيات

وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون: قلل من تصفح مواقع التواصل، واحذف أو تجنب القنوات والمسلسلات التي لا تفيد وتهدر الوقت.

لتجنب الملهيات في رمضان واغتنام الشهر، يجب صون الحواس (السمع، البصر، اللسان) عن المحرمات كالغيبة والنميمة والأغاني، والابتعاد عن شاشات التلفاز والفضائيات الماجنة التي تضيع الوقت. تصفيد الشياطين يستوجب "صوم" الجوارح، وليس فقط الطعام والشراب. يجب وضع جدول يومي واقعي يوازن بين العبادات والمسؤوليات، وتجنب السهر المفرط.تذكر أن رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة وليس لزيادتها، وأن تعظيم شعائر الله هو خير للمسلم.