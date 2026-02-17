صحّا فطوركم… صحّا شربيتكم تهاني رمضان لأعضاء اللمة

أبو خديجة

أبو خديجة

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌙
يجمعناا.webp


أعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية الكرام 🤍
بمناسبة حلول شهر الرحمة والمغفرة، حبيت نفتح هذا الموضوع ليكون مساحة محبة وأخوة بيناتنا طيلة أيام رمضان.
هنا نقولو لبعضنا:
صحّا فطوركم 🍲
صحّا شربيتكم 🥣
صحّا سحوركم 🥛
رمضان كريم 🌙
تقبّل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال 🤲🏻
4ALG_RAM-ending3.gif

🌙 الموضوع مفتوح لـ:
التهاني الرمضانية
الدعوات الطيبة للأعضاء
كلمات إيمانية أو محفزة
عبارات جميلة عن أجواء رمضان
مشاركة أجواء الفطور (بدون صور مخالفة للقوانين طبعًا)
رمضان فرصة باش: 🤍 نصافحو القلوب
🤍 نسمحو لبعضنا
🤍 نزيدو المحبة بيناتنا
🤍 ونجعلو كلامنا طيب ونافع
أسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة علينا كامل،
وأن يكتب لنا فيه الأجر، ويغفر لنا الذنوب، ويحقق لكل واحد فينا ما يتمنى 🤲🏻🌙
🌙 صحّا فطوركم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير 🌙
1234567890.gif
 
آخر تعديل:
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات وجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين في الدنيا والآخرة يارب العالمين حفظكم الله ورعاكم ومن حوض الكوثر سقاكم واعطاكم ماتمنيتم وارضاكم وخير الدنيا ونعيم الاخره جزاكم.
 
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات وجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين في الدنيا والآخرة يارب العالمين حفظكم الله ورعاكم ومن حوض الكوثر سقاكم واعطاكم ماتمنيتم وارضاكم وخير الدنيا ونعيم الاخره جزاكم.
اللهم آمين يا رب 🤲🏻 تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وبارك فيكم وجزاكم عنا كل خير، وأسأل الله أن يسقيكم من حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً
 
المُعرّفات باللغة العربية:
@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي
الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي
المُعرّفات بالحروف اللاتينية:
@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92
الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:
@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
مبروك علينا و عليكم حلول شهر رمضان الكريم
في المتابعة اخي حاتم
 
مبروك علينا و عليكم حلول شهر رمضان الكريم
في المتابعة اخي حاتم
مبروك علينا وعليكم 🌙
ربي يجعله شهر خير وبركة ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام 🤲🏻
الموضوع مفتوح لك ولكل اللماويين
 
