صحّا فطوركم… صحّا شربيتكم تهاني رمضان لأعضاء اللمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية الكرام
بمناسبة حلول شهر الرحمة والمغفرة، حبيت نفتح هذا الموضوع ليكون مساحة محبة وأخوة بيناتنا طيلة أيام رمضان.
هنا نقولو لبعضنا:
صحّا فطوركم
صحّا شربيتكم
صحّا سحوركم
رمضان كريم
تقبّل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
الموضوع مفتوح لـ:
التهاني الرمضانية
الدعوات الطيبة للأعضاء
كلمات إيمانية أو محفزة
عبارات جميلة عن أجواء رمضان
مشاركة أجواء الفطور (بدون صور مخالفة للقوانين طبعًا)
رمضان فرصة باش: نصافحو القلوب
نسمحو لبعضنا
نزيدو المحبة بيناتنا
ونجعلو كلامنا طيب ونافع
أسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة علينا كامل،
وأن يكتب لنا فيه الأجر، ويغفر لنا الذنوب، ويحقق لكل واحد فينا ما يتمنى
صحّا فطوركم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير
