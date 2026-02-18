زاد الصائم 🌙

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
Reaction 27.4K
الجوائز 5.3K
- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 13,838
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 جوان
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
3
- الأوسمة
- 80
الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وجعل فيه أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، وصفدت فيه الشياطين.
رمضان ليس شهر الجوع والعطش، بل هو شهر تزكية القلوب، وسموّ الأرواح، وتجديد العهد مع الله. هو محطة إيمانية نتزوّد فيها بالتقوى، ونراجع فيها أنفسنا، ونغتنم أيامًا قد لا تتكرر.
قال الله تعالى في كتابه الكريم:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾
— سورة البقرة (183)
وفي هذا الموضوع سأجمع لكم بإذن الله روابط المواضيع التي أنشرها هنا نافعة للصائم:
أحاديث، أحكام، تذكيرات، فضائل، وأعمال تعيننا على اغتنام هذا الشهر المبارك.
أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال