زاد الصائم 🌙



الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وجعل فيه أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، وصفدت فيه الشياطين.



رمضان ليس شهر الجوع والعطش، بل هو شهر تزكية القلوب، وسموّ الأرواح، وتجديد العهد مع الله. هو محطة إيمانية نتزوّد فيها بالتقوى، ونراجع فيها أنفسنا، ونغتنم أيامًا قد لا تتكرر.



قال الله تعالى في كتابه الكريم:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

— سورة البقرة (183)