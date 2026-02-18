نفحات رمضانية..الحلقة الثامنة..بر الوالدين

بر الوالدين هو أقصى درجات الإحسان، والطاعة، والتوقير للوالدين، وهو واجب شرعي عظيم قرنه الله بعبادته. يشمل البر رعايتهما، النفقة عليهما، التحدث بأدب، والدعاء لهما، ما لم يضر بالأبناء. يُعد البر من أسباب الرزق وسعة العيش، ورضا الله من رضاهما.
  • مظاهر البر في حياتهما: الطاعة في المعروف، خفض الجناح، حسن الحديث، النفقة عند الحاجة، ورعايتهما عند الكبر.
  • بر الوالدين بعد الممات:
    الصلاة (الدعاء) عليهما، الاستغفار لهما، إنفاذ عهدهما ووصيتهما، صلة الرحم التي لا تُوصل إلا بهما، وإكرام أصدقائهما
    • مكانة البر: جعل الله بر الوالدين بعد التوحيد مباشرة.
    • حكمه: واجب، ولا يسقط حتى لو كان الوالدان غير مسلمين أو عاصيين، بل يجب إحسان عشرتهما مع نصحهم
يعد بر الوالدين أساساً للسلام النفسي والنجاح الأسري، ويضمن البركة في الدنيا والآخرة
 
شكرا لك
في ميزان حسناتك
...
 
بارك الله فيك
 
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

بوركت أستاذ
 
