نفحات رمضانية..الحلقة الثامنة..بر الوالدين

إلياس
:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
Reaction 38.6K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 29,282
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 56
بر الوالدين هو أقصى درجات الإحسان، والطاعة، والتوقير للوالدين، وهو واجب شرعي عظيم قرنه الله بعبادته. يشمل البر رعايتهما، النفقة عليهما، التحدث بأدب، والدعاء لهما، ما لم يضر بالأبناء. يُعد البر من أسباب الرزق وسعة العيش، ورضا الله من رضاهما.
- مظاهر البر في حياتهما: الطاعة في المعروف، خفض الجناح، حسن الحديث، النفقة عند الحاجة، ورعايتهما عند الكبر.
- بر الوالدين بعد الممات:
الصلاة (الدعاء) عليهما، الاستغفار لهما، إنفاذ عهدهما ووصيتهما، صلة الرحم التي لا تُوصل إلا بهما، وإكرام أصدقائهما
- مكانة البر: جعل الله بر الوالدين بعد التوحيد مباشرة.
- حكمه: واجب، ولا يسقط حتى لو كان الوالدان غير مسلمين أو عاصيين، بل يجب إحسان عشرتهما مع نصحهم