🗓️ في ضيافة عضو {أفنانوه} اليوم الأول

أفنانوه
أحباب اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اخوتي أخواتي الأحباء تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
جئتكم اليوم لأفتح لكم نافذة صغيرة على يومي الرمضاني،
لنستشعر معاً ببركة هذه الأيام الفضيلة في بيوتنا ....."
هذه الأيام المباركة التي ننتظرها بأحر من الجمر أيام بركة أيام فضل ايام رحمة مغفرة وعتق من النار هذه الأيام اخواتي ليست ككل يوم او شهر
آخر تعديل بواسطة المشرف: