🗓️ في ضيافة عضو {أفنانوه} اليوم الأول

أحباب اللمة
في ضيافة عضو.webp


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اخوتي أخواتي الأحباء تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
جئتكم اليوم لأفتح لكم نافذة صغيرة على يومي الرمضاني،
لنستشعر معاً ببركة هذه الأيام الفضيلة في بيوتنا ....."
هذه الأيام المباركة التي ننتظرها بأحر من الجمر أيام بركة أيام فضل ايام رحمة مغفرة وعتق من النار هذه الأيام اخواتي ليست ككل يوم او شهر
🎀🌷
 
اولا وقبل كل شيئ أهنئكم بحلول شهر رمضان شهر الرحمة والغفران شهر الخير وشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق ابواب النار و يالها من أيام
رمضانكم مبارك جميعا اينما كنتم
🎀🌷🎀
 
بسم الله وتوكلت على الله

اليوم هو بداية جديدة وجميلة لايام معدودات يجب علينا ان لا نغفل فيها لحظة عن ذكر الله
بدأت يومي بسم الله
طبعا بعد صراع مع أمي لإيقاضي هه 🤧
أمزح
فقد ايقضتني و نهضت مع اول كلامها هذا تأهب وإستعداد 🫣 ففالايام العادية يجب كسر الاحجار عند رؤوسنا لنستيقظ هههههههه

قرأت اذكاري توضأت وشربت الكثير من الماء
اصبح بطني ك الحوض
هناك مشكل في فكرنا كجزائريين
شرب المياه الكثيرة في السحور يجعلنا لا نشعر بالعطش طيلة اليوم
لكن هو امر ليس بالصحيح 🥲
اذا هو فعل ايضافي فقط
اوصيكم لا تكثر الماؤ فوق الحد لكي لا يصيبكم الم او ارتجاع لا تنسو 👌🏻

اذا بالنسبة لسحوري ف بما اني فتاة جميلة مصابة بالقلون العصبي 🤧😩
فالسحور اكثر شيئ يجب علي الابتعاد عنه لانه يسبب لي ألما و ارتجاع معوي طيلة اليوم وأخاف ان أفسد يومي لذى اكتفي بشرب الماء فقط والحمدلله على نعمه

فالسحور يكون حتى لو بجرعة ماء لفوائده.
قال رسول الله ﷺ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً"،


اذا هكذا مرت هذه الدقائق المعدودات

سأذهب لقراءة بعض من صفحات القرآن الكريم و اقيم صلاة الفجر فصوت الحق ينادي ينادي الى الفلاح
صباح الخير @أفنانوه رمضانك مبارك ويومك مبارك ان شاء الله ينعم الله فيه عليك وعلينا بالخير والهناء والبركة والصفاء
ربي يكتبلك أجره وأجر هذه الصحيفة ويجعلها في ميزان حسناتك.

انا الليلة لم أنم للان ربما غفوت دقائق صبحت مرهق ومخلوض كيما شكارة الرايب

معاناتي مع الارتجاع طويلة لكن البعض يقولو شرب الماء الكثير يزيد يهلك الحالة
ويعطل عمل الانزيمات
ربي يعلم المهم يروح معاها الواحد بشويس
يعطيك الصحة متابعينك اليوم
 
رمضانكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 🤲
ما شاء الله بداية موفقة
أسأل الله أن يكتب لكِ أجر كل لحظة ذكرتِها، وأن يجعل أيامك القادمة أجمل وأقرب إليه 🤍
في المتابعة ....
 
بالمناسبة هذه هي البطلة التي ذكرتها في الرسالة الجماعية:
قالت لن أرضى الا بالمقدمة والصفوف الأولى
شجاعة ولا ماشي شجاعة ياجماعة؟
احد الشجعان او دعوني اعلنها احدى الشجاعات حجزت اليوم الاول من رمضان
احييها وان شاء الله يكون في ميزان حسناتها ذلك اليوم
19 فيفري محجوز
اللهم آمين
شافاك الله وعافاك وجعل الجنة مئواك
 
رمضانكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 🤲
ما شاء الله بداية موفقة
أسأل الله أن يكتب لكِ أجر كل لحظة ذكرتِها، وأن يجعل أيامك القادمة أجمل وأقرب إليه 🤍
في المتابعة ....
ورمضامك مبارك غاليتي
اللهم آمين آجمعين ي رب
 
اذا احبائي سأكمل لكم مسيرة اليوم
بعد صلاة الفجر وقراءة القرآن الكريم
اللهم ادمها نعمة
لابد بأن يشرع المرء في القيام بالأعمال
بما انني اصبحت ماكثة في البيت هذه الايام ف قمت بأعمال بسيطة ترتيب وطي
فالأشغال الكبيرة قمنا بها سابقا 😩
سمانة وحنا نجرو خص غير لحيوط منحيناهمش وسيقنا تحتهم هههه

هيا صراحة تقليد متوارث لدينا كجزائريين نقوم بتنظيف وتجهيز المنزل لمجيئ رمضان شهر الرحمة والغفران
ويا له من تقليد جميل
اذا كان البيت نظيف ومرتب كثيرا وكل شيئ في مكانه
فهذا سيبقي لنا وقتا طويلا جدا سنستغله في قراءة القرآن والصلاة و كل العبادات
وايضا صنع الافطار و غسل الاواني الكثيرة
ف التنظيف يقل وقته وسنستغله بالاجر والثواب

اذا بعدما اكملتها كانت الساعة التاسعة وبضع دقائق
 
ذهبت لفراشي الدافئ بعدها و غفوت قليلا
لكن قليلا هذه اصبحت كثيرا ههههه ولم استيقظ الي حين الساعة 11 هههه فقد كان امس يوم مرهق بالاشغال الكثيرة و لم انم الي حين الواحدة والنصف صباحا و هذا جعلني متعبة لذى لم اشعر بالوقت الي حين قدوم اخي الصغير من المدرسة
 
مرحبا @أفنانوه صح رمضانك، ان شاء الله تكوني بخير أنت و العائلة الكريمة.
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير 💞
 
قال ذكريات:
مرحبا @أفنانوه صح رمضانك، ان شاء الله تكوني بخير أنت و العائلة الكريمة.
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير 💞
الللهم آمين ي غالية
رمضانك مبارك وكل عام وانت بالف خير
صيام مقبول وذنب مغفور باذن الله
 
السلام عليكم @أفنانوه
رمضان كريم لكِ و لعائلتك
شكرا لمشاركتنا تفاصيل يومك
في المتابعة بإذن الله
....
 
الجو غائم وهناك امطار خفيفة
اذا ب أمي هيا اذهبي واجمعي الملابس قبل ان تبلل
صعدت الدرج اهرول 🤧🥲 تحسب شي وش صرا ههه
مهم رحت جمعتهم وجيت عندكم
 
امطار الرحمة باذن الله
اتعرفون شيئ احساس جميل اشعر به الآن جالسة على الشرفة امطار تنزل بهدوء واسترسال هدوء راحة طاقة ايجابية تتسلل في الأجواء
 
السلام عليكم @أفنانوه
رمضان كريم لكِ و لعائلتك
شكرا لمشاركتنا تفاصيل يومك
في المتابعة بإذن الله
....
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين رمضانك مبارك كل عام وانت بخير
 
احس بطاقة ايجابية كبيرة والحمدلله رغم اني حزينة بعض الشيئ
اتمنى ان تدعو لي بأن يتحقق ما اريد
و ان ينزل الله على قلبي الراحة و القناعة
ويرزقني الخير الكثير

ولكم بالمثل اخواتي 🎀
 
العودة
Top Bottom