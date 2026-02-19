ضياف عند صحابي جليل





في زحمة الحياة …

و بين ضجيج الأخبار …

نحتاج أن نجلس قليلًا مع العظماء

ليس لنقرأ سيرتهم فقط ...

بل لنتخيّل أننا ضيوف في بيوتهم

نجلس على بساط بسيط

نستمع إلى كلمات قليلة

لكنها تزن الدنيا



هنا في هذه السلسلة

لن نقدّم سيرة تقليدية

و لا سردًا تاريخيًا مطوّلًا

و لا دروسًا مباشرة

بل سنعيش تجربة مختلفة





كل يوم نكون

" ضيوفًا "

عند صحابي جليل

نتعرّف عليه بأسلوب خفيف و سريع



نقترب من إنسانيته

نلمس موقفًا من حياته

نعيش لحظة من سيرته

ثم … قبل أن نغادر مجلسه

نطلب منه نصيحة



لكنها ليست نصيحة عادية

بل

" لبّ ما عُرف به "