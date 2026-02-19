ضياف عند صحابي جليل ...

ام أمينة

ام أمينة

:: مراقبة عامة :: ✍️ top5 👑
طاقم الرقابة
1771493079263.gif

ضياف عند صحابي جليل
الموضوع الإفتتاحي للسلسلة

في زحمة الحياة …
و بين ضجيج الأخبار …
نحتاج أن نجلس قليلًا مع العظماء
ليس لنقرأ سيرتهم فقط ...
بل لنتخيّل أننا ضيوف في بيوتهم
نجلس على بساط بسيط
نستمع إلى كلمات قليلة
لكنها تزن الدنيا

هنا في هذه السلسلة
لن نقدّم سيرة تقليدية
و لا سردًا تاريخيًا مطوّلًا
و لا دروسًا مباشرة
بل سنعيش تجربة مختلفة


كل يوم نكون " ضيوفًا " عند صحابي جليل
نتعرّف عليه بأسلوب خفيف و سريع

نقترب من إنسانيته
نلمس موقفًا من حياته
نعيش لحظة من سيرته
ثم … قبل أن نغادر مجلسه
نطلب منه نصيحة

لكنها ليست نصيحة عادية
بل " لبّ ما عُرف به "
كلمات قليلة …
و معانٍ عظيمة

1771493267086.gif
 
توقيع ام أمينة
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

الامين محمد
سلسلة ضيف عند صحابي اليوم كلنا ضيوف عند سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه
المشاركات
4
المشاهدات
528
Oussama.GF
Oussama.GF
الامين محمد
سلسلة ضيوف عند صحابي اليوم عند الصحابي أبوجانة رضي الله عنه
المشاركات
3
المشاهدات
717
حلم كبير
حلم كبير
الامين محمد
سلسلة ضيف عند صحابي اليوم كلنا ضيوف عند سيدنا أبوهريرة رضي الله عنه
المشاركات
4
المشاهدات
779
ناصر dz
ناصر dz
الامين محمد
سلسلة ضيوف عند صحابي اليوم كلنا ضيوف عند أسد الله و أسد رسوله
المشاركات
2
المشاهدات
470
Oussama.GF
Oussama.GF
الامين محمد
سلسلة ضيف عند صحابي اليوم كلنا ضيوف عند سيدنا بلال رضي الله عنه
المشاركات
2
المشاهدات
598
حلم كبير
حلم كبير
العودة
Top Bottom