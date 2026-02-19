"حين تُصلح النيّة… يكبر الأجر" في ظلال حديث 1 رمضان 1447 هـ

في زحمة الأعمال، وكثرة الانشغالات، قد ننسى أن السرّ الحقيقي لا يكمن في كِبَر العمل… بل في صدق النيّة خلفه.

نُكثر من الحركة، ونسابق الأيام، ونظن أن التعب وحده يكفي ليمنح أعمالنا قيمة، بينما الميزان عند الله يبدأ من القلب.

هذا الحديث العظيم ليس مجرد قاعدة فقهية، بل هو ميزان حياة كامل…

ميزان يفرّق بين عادة وعبادة،

وبين عملٍ للدنيا وعملٍ للآخرة،

وبين صورةٍ يراها الناس، وسرٍّ يعلمه الله وحده.

فلنتأمل معًا حديثًا من أعظم الأحاديث التي تدعونا لمراجعة قلوبنا قبل أفعالنا…

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وفي لفظ للبخاري: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ كل الأعمال معتبرة بالنية، وهذا الحكم عام في جميع الأعمال من العبادات والمعاملات، فمن قصد بعمله منفعةً لم يَنَلْ إلا تلك المنفعة ولا ثواب له، ومن قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى نال من عمله المثوبة والأجر ولو كان عملًا عاديًّا، كالأكل والشرب.



ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلًا لبيان تأثير النية في الأعمال مع تساويهما في الصورة الظاهرة، فبَيَّن أنَّ من قصد بهجرته وترك وطنه ابتغاء مرضات ربه، فهجرته هجرة شرعية مقبولة يثاب عليها لصدق نيته، ومن قصد بهجرته منفعةً دنيوية، من مال، أو جاه، أو تجارة، أو زوجة، فلا ينال من هجرته إلا تلك المنفعة التي نواها، ولا نصيب له من الأجر والثواب.