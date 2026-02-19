المسابقة الرمضانية الشاملة * السؤال الأول

المسابقة الرمضانية الشاملة

بسم الله

سؤال اليوم الأول

تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك

وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..



يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون

فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب

الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)

احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم

فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى



و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها



هته السنة سنقدم لكم مسابقة شاملة دينية و تعليمية هادفة و تثقيفية

بأسلوب جديد و خفيف



سنقوم بطرح سؤال كل يوم طيلة الشهر الفضيل

بالتناول سؤال ديني و سؤال ثقافي

و على المشاركين فتح موضوع في

مخصص لمواضيع الأجوبة [ المحتوى لا يظهر الا لصاحبه ]



