**المسابقة الرمضانية الشاملة * السؤال الأول

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
**المسابقة الرمضانية الشاملة
بسم الله
سؤال اليوم الأول
download.webp

احبتنا في اللمة الطيبة كل عام و انتم و اللمة بخيراحبتنا ايها الاكارم

تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..

يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى

و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها

هته السنة سنقدم لكم مسابقة شاملة دينية و تعليمية هادفة و تثقيفية
بأسلوب جديد و خفيف

سنقوم بطرح سؤال كل يوم طيلة الشهر الفضيل
بالتناول سؤال ديني و سؤال ثقافي
و على المشاركين فتح موضوع في


مخصص لمواضيع الأجوبة [ المحتوى لا يظهر الا لصاحبه ]

يضعون الاجابات تواليا فيه تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الرمضانية الشاملة
بمعنى موضوع واحد لكل عضو يضع فيه الاجابات عن الاسئلة التي ستطرح

و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم و الانضباط

المشاركون تمنح لهم اوسمة تشجيعية

اما الجوائز فهي الاوسمة التالية

الجائزة الاولى او صاحب المرتبة الاولى سيحصل على الوسام التالي :
R1.gif
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجائزة الثانية او صاحب المرتبة الثانية سيحصل على الوسام التالي :
R2.gif
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باقي المشاركين سيحصلون على الوسام التالي
R3.gif
**************************************
نتمنى مشاركة قوية من الجميع

تحت اشراف
 
توقيع الامين محمد
بالتوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين
 
توقيع أبو خديجة
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع ام أمينة
ربي يوفق الجميع للمشاركة منها أجر ومنها معرفة ومنها تفاعل
يعطيكم الصحة
 
شكرا لك

مُشارِكة
 
توقيع لمعانُ الأحداق

المواضيع المشابهة

الامين محمد
موضوع اشهاري 🌿 سلسلة: في ضيافة صحابي 🌿 و المسابقة الرمضانية
المشاركات
6
المشاهدات
138
السلطانة
السلطانة
الامين محمد
  • مثبت
الإعلان عن المسابقة الرمضانية الشاملة
المشاركات
6
المشاهدات
708
جليلوس
جليلوس
ريحـان
الحقيبة الرمضانية الشاملة لملحقات التصميم
المشاركات
3
المشاهدات
476
Oktavio_hinda
Oktavio_hinda
الامين محمد
  • مغلق
  • مثبت
الاعلان عن المسابقة الدينية الرمضانية
المشاركات
10
المشاهدات
1K
آمِيْرَتُه
آمِيْرَتُه
الامين محمد
  • مغلق
نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية
2
المشاركات
23
المشاهدات
3K
Oktavio_hinda
Oktavio_hinda
العودة
Top Bottom