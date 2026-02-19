المسابقة الرمضانية الشاملة * السؤال الأول

الامين محمد
**المسابقة الرمضانية الشاملة
بسم الله
سؤال اليوم الأول
بسم الله
سؤال اليوم الأول
احبتنا في اللمة الطيبة كل عام و انتم و اللمة بخيراحبتنا ايها الاكارم
تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..
يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى
و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها
هته السنة سنقدم لكم مسابقة شاملة دينية و تعليمية هادفة و تثقيفية
بأسلوب جديد و خفيف
سنقوم بطرح سؤال كل يوم طيلة الشهر الفضيل
بالتناول سؤال ديني و سؤال ثقافي
و على المشاركين فتح موضوع في
يضعون الاجابات تواليا فيه تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الرمضانية الشاملة
مخصص لمواضيع الأجوبة [ المحتوى لا يظهر الا لصاحبه ]
مخصص لمواضيع الأجوبة [ المحتوى لا يظهر الا لصاحبه ]
بمعنى موضوع واحد لكل عضو يضع فيه الاجابات عن الاسئلة التي ستطرح
و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم و الانضباط
المشاركون تمنح لهم اوسمة تشجيعية
اما الجوائز فهي الاوسمة التالية
الجائزة الاولى او صاحب المرتبة الاولى سيحصل على الوسام التالي :
الجائزة الثانية او صاحب المرتبة الثانية سيحصل على الوسام التالي :
باقي المشاركين سيحصلون على الوسام التالي
نتمنى مشاركة قوية من الجميع
تحت اشراف